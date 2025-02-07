Самые низкие цены на квартиры в новостройках — топ областей Украины для выгодной покупки

Люди смотрят план квартиры. Фото: Freepik

Рынок недвижимости Украины понемногу оживает и характеризуется разнообразием тенденций в разных регионах. В то время как некоторые области, такие как Харьковская, Сумская и Запорожская, предлагают самое доступное жилье на первичном рынке, другие, в частности Киев и Львовская область, демонстрируют самые высокие цены. Динамика цен также варьируется: в некоторых регионах наблюдается рост, в других - снижение или стабильность. В целом, рынок недвижимости отражает экономическую ситуацию в стране и интерес инвесторов к различным регионам.

По данным портала ЛУН, самыми дешевыми областями для покупки квартиры на первичном рынке недвижимости в Украине являются Харьковская, Сумская, Запорожская, Херсонская и Николаевская области.

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Регионы с самыми низкими ценами

Харьковская область: 26 900 грн за кв. м и снижение на 5% за полгода. Это делает Харьков одним из самых привлекательных городов для покупки квартиры в новостройке.

Сумская область: 26 000 грн за кв. м и стабильные цены. Сумы предлагают доступное жилье без значительных изменений в ценовой политике.

Запорожская область: 27 000 грн за кв. м и снижение на 8%. Запорожье демонстрирует значительное удешевление жилья, что может заинтересовать потенциальных покупателей.

Херсонская область: 29 200 грн за кв. м и стабильные цены. Херсон предлагает относительно недорогое жилье без резких колебаний цен.

Николаевская область: 29 200 грн за кв. м и стабильные цены. Николаев также может похвастаться доступными ценами на первичном рынке.

Регионы с самыми высокими ценами

Киев: 54 100 грн за кв. м и рост на 6%. Киев остается лидером по стоимости жилья, несмотря на некоторый рост цен.

Львовская область: 56 700 грн за кв. м и стабильные цены. Львов демонстрирует высокие цены, которые, однако, не претерпели изменений за последнее время.

Одесская область: 41 700 грн за кв. м и рост на 5%. Одесса также попадает в список регионов с высокой стоимостью жилья.

Регионы с умеренными ценами и положительной динамикой

Житомирская область: 30 100 грн за кв. м и стабильные цены. Житомир предлагает доступное жилье без значительных изменений в ценовой политике.

Черкасская область: 31 000 грн за кв. м и рост на 4%. Черкассы предлагают доступное жилье с небольшим ростом цен.

Полтавская область: 34 000 грн за кв. м и рост на 3%. Полтава предлагает жилье по умеренным ценам со слабым ростом.

Черновицкая область: 35 800 грн за кв. м и рост на 9%. Черновцы демонстрируют значительный рост цен, что может свидетельствовать о повышенном спросе на жилье в этом регионе.

Волынская область (Луцк): 36 500 грн за кв. м и рост на 6%. Луцк демонстрирует умеренные цены и положительную динамику роста.

Ровенская область: 39 700 грн за кв. м и рост на 14%. Ровно показывает значительный рост цен, что может свидетельствовать о повышенном спросе на жилье в этом регионе.

Винницкая область: 41 000 грн за кв. м и рост на 5%. Винница предлагает жилье по относительно высоким ценам с умеренным ростом.

Кировоградская область (Кропивницкий): 42 700 грн за кв. м и рост на 9%. Кропивницкий предлагает жилье по относительно высоким ценам со значительным ростом.

Днепропетровская область (Днепр): 45 900 грн за кв. м и рост на 3%. Днепр демонстрирует относительно высокие цены и небольшой рост.

Средние цены на первичном рынке недвижимости. Графика: ЛУН

Отметим, что перед принятием решения о покупке жилья, следует учитывать не только цену за квадратный метр, но и другие факторы, такие как инфраструктура, транспортная доступность, экологическая ситуация и перспективы развития региона.

Как сообщалось, несмотря на сложную экономическую ситуацию и военное положение, рынок новостроек Украины демонстрирует положительные изменения в январе 2025 года. Застройщики продолжают сдавать в эксплуатацию новые жилые комплексы, а спрос на новое жилье растет.

Напомним также, что в 2025 году вступили в силу новые правила налогообложения операций с недвижимостью. Ключевое изменение заключается в увеличении военного сбора с 1,5% до 5%. Это решение является частью обновленной налоговой политики Украины, направленной на адаптацию к условиям военного положения.