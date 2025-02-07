Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Нерухомість arrow Купівля квартири в Україні — де шукати найнижчі ціни arrow

Купівля квартири в Україні — де шукати найнижчі ціни

7 лютого 2025 15:25
Катерина Балаєва - редактор
Найнижчі ціни на квартири в новобудовах — топ областей України для вигідної купівлі
Люди дивляться план квартири. Фото: Freepik
Катерина Балаєва - редактор

Ринок нерухомості України потроху оживає та характеризується різноманітністю тенденцій у різних регіонах. У той час як деякі області, як-от Харківська, Сумська та Запорізька, пропонують найдоступніше житло на первинному ринку, інші, зокрема Київ та Львівська область, демонструють найвищі ціни. Динаміка цін також варіюється: у деяких регіонах спостерігається зростання, в інших - зниження або стабільність. Загалом, ринок нерухомості відображає економічну ситуацію в країні та інтерес інвесторів до різних регіонів.

За даними порталу ЛУН, найдешевшими областями для купівлі квартири на первинному ринку нерухомості в Україні є Харківська, Сумська, Запорізька, Херсонська та Миколаївська області.

Читайте також:

Регіони з найнижчими цінами

  • Харківська область: 26 900 грн за кв. м та зниження на 5% за пів року. Це робить Харків одним з найпривабливіших міст для купівлі квартири в новобудові.
  • Сумська область: 26 000 грн за кв. м та стабільні ціни. Суми пропонують доступне житло без значних змін у ціновій політиці.
  • Запорізька область: 27 000 грн за кв. м та зниження на 8%. Запоріжжя демонструє значне здешевлення житла, що може зацікавити потенційних покупців.
  • Херсонська область: 29 200 грн за кв. м та стабільні ціни. Херсон пропонує відносно недороге житло без різких коливань цін.
  • Миколаївська область: 29 200 грн за кв. м та стабільні ціни. Миколаїв також може похвалитися доступними цінами на первинному ринку.

Регіони з найвищими цінами

  • Київ: 54 100 грн за кв. м та зростання на 6%. Київ залишається лідером за вартістю житла, незважаючи на деяке зростання цін.
  • Львівська область: 56 700 грн за кв. м та стабільні ціни. Львів демонструє високі ціни, які, проте, не зазнали змін за останній час.
  • Одеська область: 41 700 грн за кв. м та зростання на 5%. Одеса також потрапляє до списку регіонів з високою вартістю житла.

Регіони із помірними цінами та позитивною динамікою

  • Житомирська область: 30 100 грн за кв. м та стабільні ціни. Житомир пропонує доступне житло без значних змін у ціновій політиці.
  • Черкаська область: 31 000 грн за кв. м та зростання на 4%. Черкаси пропонують доступне житло з невеликим зростанням цін.
  • Полтавська область: 34 000 грн за кв. м та зростання на 3%. Полтава пропонує житло за помірними цінами зі слабким зростанням.
  • Чернівецька область: 35 800 грн за кв. м та зростання на 9%. Чернівці демонструють значне зростання цін, що може свідчити про підвищений попит на житло в цьому регіоні.
  • Волинська область (Луцьк): 36 500 грн за кв. м та зростання на 6%. Луцьк демонструє помірні ціни та позитивну динаміку зростання.
  • Рівненська область: 39 700 грн за кв. м та зростання на 14%. Рівне показує значне зростання цін, що може свідчити про підвищений попит на житло в цьому регіоні.
  • Вінницька область: 41 000 грн за кв. м та зростання на 5%. Вінниця пропонує житло за відносно високими цінами з помірним зростанням.
  • Кіровоградська область (Кропивницький): 42 700 грн за кв. м та зростання на 9%. Кропивницький пропонує житло за відносно високими цінами зі значним зростанням.
  • Дніпропетровська область (Дніпро): 45 900 грн за кв. м та зростання на 3%. Дніпро демонструє відносно високі ціни та невелике зростання.
null
Середні ціни на первинному ринку нерухомості. Графіка: ЛУН

Зазначимо, що перед прийняттям рішення про купівлю житла, варто враховувати не тільки ціну за квадратний метр, але й інші фактори, такі як інфраструктура, транспортна доступність, екологічна ситуація та перспективи розвитку регіону.

Як повідомлялось, незважаючи на складну економічну ситуацію та воєнний стан, ринок новобудов України демонструє позитивні зміни у січні 2025 року. Забудовники продовжують здавати в експлуатацію нові житлові комплекси, а попит на нове житло зростає.

Нагадаємо також, що у 2025 році набули чинності нові правила оподаткування операцій з нерухомістю. Ключова зміна полягає у збільшенні військового збору з 1,5% до 5%. Це рішення є частиною оновленої податкової політики України, спрямованої на адаптацію до умов воєнного стану.

квартири нерухомість ціни на квартири купити квартиру квартира
Реклама
Реклама
Реклама