Найнижчі ціни на квартири в новобудовах — топ областей України для вигідної купівлі

Купівля квартири в Україні — де шукати найнижчі ціни
Ринок нерухомості України потроху оживає та характеризується різноманітністю тенденцій у різних регіонах. У той час як деякі області, як-от Харківська, Сумська та Запорізька, пропонують найдоступніше житло на первинному ринку, інші, зокрема Київ та Львівська область, демонструють найвищі ціни. Динаміка цін також варіюється: у деяких регіонах спостерігається зростання, в інших - зниження або стабільність. Загалом, ринок нерухомості відображає економічну ситуацію в країні та інтерес інвесторів до різних регіонів.
За даними порталу ЛУН, найдешевшими областями для купівлі квартири на первинному ринку нерухомості в Україні є Харківська, Сумська, Запорізька, Херсонська та Миколаївська області.
Регіони з найнижчими цінами
- Харківська область: 26 900 грн за кв. м та зниження на 5% за пів року. Це робить Харків одним з найпривабливіших міст для купівлі квартири в новобудові.
- Сумська область: 26 000 грн за кв. м та стабільні ціни. Суми пропонують доступне житло без значних змін у ціновій політиці.
- Запорізька область: 27 000 грн за кв. м та зниження на 8%. Запоріжжя демонструє значне здешевлення житла, що може зацікавити потенційних покупців.
- Херсонська область: 29 200 грн за кв. м та стабільні ціни. Херсон пропонує відносно недороге житло без різких коливань цін.
- Миколаївська область: 29 200 грн за кв. м та стабільні ціни. Миколаїв також може похвалитися доступними цінами на первинному ринку.
Регіони з найвищими цінами
- Київ: 54 100 грн за кв. м та зростання на 6%. Київ залишається лідером за вартістю житла, незважаючи на деяке зростання цін.
- Львівська область: 56 700 грн за кв. м та стабільні ціни. Львів демонструє високі ціни, які, проте, не зазнали змін за останній час.
- Одеська область: 41 700 грн за кв. м та зростання на 5%. Одеса також потрапляє до списку регіонів з високою вартістю житла.
Регіони із помірними цінами та позитивною динамікою
- Житомирська область: 30 100 грн за кв. м та стабільні ціни. Житомир пропонує доступне житло без значних змін у ціновій політиці.
- Черкаська область: 31 000 грн за кв. м та зростання на 4%. Черкаси пропонують доступне житло з невеликим зростанням цін.
- Полтавська область: 34 000 грн за кв. м та зростання на 3%. Полтава пропонує житло за помірними цінами зі слабким зростанням.
- Чернівецька область: 35 800 грн за кв. м та зростання на 9%. Чернівці демонструють значне зростання цін, що може свідчити про підвищений попит на житло в цьому регіоні.
- Волинська область (Луцьк): 36 500 грн за кв. м та зростання на 6%. Луцьк демонструє помірні ціни та позитивну динаміку зростання.
- Рівненська область: 39 700 грн за кв. м та зростання на 14%. Рівне показує значне зростання цін, що може свідчити про підвищений попит на житло в цьому регіоні.
- Вінницька область: 41 000 грн за кв. м та зростання на 5%. Вінниця пропонує житло за відносно високими цінами з помірним зростанням.
- Кіровоградська область (Кропивницький): 42 700 грн за кв. м та зростання на 9%. Кропивницький пропонує житло за відносно високими цінами зі значним зростанням.
- Дніпропетровська область (Дніпро): 45 900 грн за кв. м та зростання на 3%. Дніпро демонструє відносно високі ціни та невелике зростання.
Зазначимо, що перед прийняттям рішення про купівлю житла, варто враховувати не тільки ціну за квадратний метр, але й інші фактори, такі як інфраструктура, транспортна доступність, екологічна ситуація та перспективи розвитку регіону.
Як повідомлялось, незважаючи на складну економічну ситуацію та воєнний стан, ринок новобудов України демонструє позитивні зміни у січні 2025 року. Забудовники продовжують здавати в експлуатацію нові житлові комплекси, а попит на нове житло зростає.
Нагадаємо також, що у 2025 році набули чинності нові правила оподаткування операцій з нерухомістю. Ключова зміна полягає у збільшенні військового збору з 1,5% до 5%. Це рішення є частиною оновленої податкової політики України, спрямованої на адаптацію до умов воєнного стану.
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