Найнижчі ціни на квартири в новобудовах — топ областей України для вигідної купівлі

Люди дивляться план квартири. Фото: Freepik

Ринок нерухомості України потроху оживає та характеризується різноманітністю тенденцій у різних регіонах. У той час як деякі області, як-от Харківська, Сумська та Запорізька, пропонують найдоступніше житло на первинному ринку, інші, зокрема Київ та Львівська область, демонструють найвищі ціни. Динаміка цін також варіюється: у деяких регіонах спостерігається зростання, в інших - зниження або стабільність. Загалом, ринок нерухомості відображає економічну ситуацію в країні та інтерес інвесторів до різних регіонів.

За даними порталу ЛУН, найдешевшими областями для купівлі квартири на первинному ринку нерухомості в Україні є Харківська, Сумська, Запорізька, Херсонська та Миколаївська області.

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Регіони з найнижчими цінами

Харківська область: 26 900 грн за кв. м та зниження на 5% за пів року. Це робить Харків одним з найпривабливіших міст для купівлі квартири в новобудові.

Сумська область: 26 000 грн за кв. м та стабільні ціни. Суми пропонують доступне житло без значних змін у ціновій політиці.

Запорізька область: 27 000 грн за кв. м та зниження на 8%. Запоріжжя демонструє значне здешевлення житла, що може зацікавити потенційних покупців.

Херсонська область: 29 200 грн за кв. м та стабільні ціни. Херсон пропонує відносно недороге житло без різких коливань цін.

Миколаївська область: 29 200 грн за кв. м та стабільні ціни. Миколаїв також може похвалитися доступними цінами на первинному ринку.

Регіони з найвищими цінами

Київ: 54 100 грн за кв. м та зростання на 6%. Київ залишається лідером за вартістю житла, незважаючи на деяке зростання цін.

Львівська область: 56 700 грн за кв. м та стабільні ціни. Львів демонструє високі ціни, які, проте, не зазнали змін за останній час.

Одеська область: 41 700 грн за кв. м та зростання на 5%. Одеса також потрапляє до списку регіонів з високою вартістю житла.

Регіони із помірними цінами та позитивною динамікою

Житомирська область: 30 100 грн за кв. м та стабільні ціни. Житомир пропонує доступне житло без значних змін у ціновій політиці.

Черкаська область: 31 000 грн за кв. м та зростання на 4%. Черкаси пропонують доступне житло з невеликим зростанням цін.

Полтавська область: 34 000 грн за кв. м та зростання на 3%. Полтава пропонує житло за помірними цінами зі слабким зростанням.

Чернівецька область: 35 800 грн за кв. м та зростання на 9%. Чернівці демонструють значне зростання цін, що може свідчити про підвищений попит на житло в цьому регіоні.

Волинська область (Луцьк): 36 500 грн за кв. м та зростання на 6%. Луцьк демонструє помірні ціни та позитивну динаміку зростання.

Рівненська область: 39 700 грн за кв. м та зростання на 14%. Рівне показує значне зростання цін, що може свідчити про підвищений попит на житло в цьому регіоні.

Вінницька область: 41 000 грн за кв. м та зростання на 5%. Вінниця пропонує житло за відносно високими цінами з помірним зростанням.

Кіровоградська область (Кропивницький): 42 700 грн за кв. м та зростання на 9%. Кропивницький пропонує житло за відносно високими цінами зі значним зростанням.

Дніпропетровська область (Дніпро): 45 900 грн за кв. м та зростання на 3%. Дніпро демонструє відносно високі ціни та невелике зростання.

Середні ціни на первинному ринку нерухомості. Графіка: ЛУН

Зазначимо, що перед прийняттям рішення про купівлю житла, варто враховувати не тільки ціну за квадратний метр, але й інші фактори, такі як інфраструктура, транспортна доступність, екологічна ситуація та перспективи розвитку регіону.

Як повідомлялось, незважаючи на складну економічну ситуацію та воєнний стан, ринок новобудов України демонструє позитивні зміни у січні 2025 року. Забудовники продовжують здавати в експлуатацію нові житлові комплекси, а попит на нове житло зростає.

Нагадаємо також, що у 2025 році набули чинності нові правила оподаткування операцій з нерухомістю. Ключова зміна полягає у збільшенні військового збору з 1,5% до 5%. Це рішення є частиною оновленої податкової політики України, спрямованої на адаптацію до умов воєнного стану.