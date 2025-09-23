Видео
Покупка квартиры в Европе — где самое дорогое и дешевое жилье

Дата публикации 23 сентября 2025 14:15
Покупка квартиры в Европе — в каких городах самое дорогое и самое дешевое жилье на первичке
Жилье в Европе — это не только вопрос комфорта, но и серьезных финансовых решений. Цены на квартиры в разных городах континента могут шокировать или приятно удивить. В 2025 году рынок недвижимости остается динамичным: одни города становятся недоступными для большинства, а другие предлагают бюджетные варианты.

Первые позиции в рейтинге самого дорогого жилья принадлежат городам, где экономика стабильна, спрос превышает предложение, а качество жизни привлекает инвесторов, пишет издание "Слово и дело" со ссылкой на данные Deloitte Property Index 2025.

Абсолютным лидером стал Люксембург, где квадратный метр нового жилья стоит в среднем 11,1 тысячи евро. Немного дешевле, но все равно по заоблачным ценам, продаются квартиры в Мюнхене — 10,8 тысячи евро, и в Париже — 10,76 тысячи евро.

В первую пятерку также вошли Амстердам (8,48 тысячи евро) и Лондон (8,25 тысячи евро). Это традиционные финансовые и культурные столицы, где рынок недвижимости исторически находится в верхнем ценовом сегменте.

Жилье в среднем ценовом диапазоне в Европе

Несколько доступнее квартиры в Барселоне, Франкфурте, Гамбурге и Берлине, где средняя цена колеблется от 7,2 до 7,86 тысячи евро за квадратный метр. Лиссабон с показателем в 6,59 тысячи евро завершает десятку самых дорогих городов.

Следом идут Копенгаген, Вена, Хельсинки и Прага — от 6,12 до 6,59 тысячи евро. В Мадриде, Любляне и Брно средняя стоимость жилья снижается еще больше — до 5,04-5,99 тысячи евро.

Этот сегмент является привлекательным для тех, кто ищет баланс между качеством жизни, экономической стабильностью и сравнительно доступной ценой на недвижимость.

Квартиры в Европе по ценам ниже среднего

В городах, где квадратный метр стоит от 4,1 до 4,75 тысячи евро, расположены популярные, но менее дорогие локации. Это Милан, Лион, Гаага, Линц, Роттердам, а также Брюссель, Антверпен, Гент, Порту и Афины.

Еще более низкие цены фиксируются в Варшаве, Кракове, Братиславе, Будапеште, Риме, Граце, Флоренции, Марселе, Манчестере и ряде меньших городов. Здесь квадратный метр нового жилья стоит 3-3,91 тысячи евро.

Самое дешевое жилье в Европе в 2025 году

В категории самых дешевых городов выделяются Познань, Марибор, Банска-Бистрица, Загреб и Салоники — здесь новое жилье можно приобрести за 2,82-2,99 тысячи евро.

Абсолютными рекордсменами доступности стали греческая Патра с ценой в 1,46 тысячи евро и албанский Дуррес, где квадратный метр нового жилья стоит всего 1,33 тысячи евро. Это те редкие случаи, когда покупатель может получить квартиру в Европе за сумму, сопоставимую с ценой автомобиля среднего класса.

 

Цены на жилье в Европе. Графика: Слово и дело

Что влияет на стоимость жилья в Европе

Уровень цен в разных городах формируется комплексом факторов. Основными из них являются:

  • экономическая стабильность страны и уровень доходов населения;
  • статус города как финансового, культурного или образовательного центра;
  • ограниченность застройки и спрос со стороны инвесторов;
  • миграционные процессы и привлекательность для иностранных покупателей;
  • развитие инфраструктуры и транспортной доступности.

В крупных мегаполисах с высокими зарплатами и низким уровнем свободной земли цены растут быстрее всего. В то же время в городах с меньшей конкуренцией и меньшей привлекательностью для бизнеса жилье остается относительно доступным.

Как сообщалось, военные действия России в Украине вызвали беспокойство в Польше, особенно после недавних атак российских дронов. Это привело к значительному росту спроса среди поляков на недвижимость за рубежом, в странах, которые считаются более безопасными.

Также мы рассказывали, что с 1 октября 2025 года в Греции вступают в силу новые правила для краткосрочной аренды жилья через такие платформы, как Airbnb и Booking.com. Эти нововведения повлияют на всех, кто сдает жилье туристам.

