Купівля квартири в Європі — в яких містах найдорожче та найдешевше житло на первинці

Купівля квартири в Європі — де найдорожче та найдешевше житло
Житло в Європі — це не лише питання комфорту, а й серйозних фінансових рішень. Ціни на квартири в різних містах континенту можуть шокувати або приємно здивувати. У 2025 році ринок нерухомості залишається динамічним: одні міста стають недоступними для більшості, а інші пропонують бюджетні варіанти.
Перші позиції в рейтингу найдорожчого житла належать містам, де економіка стабільна, попит перевищує пропозицію, а якість життя приваблює інвесторів, пише видання "Слово і діло" з посиланням на дані Deloitte Property Index 2025.
Абсолютним лідером став Люксембург, де квадратний метр нового житла коштує в середньому 11,1 тисячі євро. Трохи дешевше, але все одно за захмарними цінами, продаються квартири в Мюнхені — 10,8 тисячі євро, та в Парижі — 10,76 тисячі євро.
До першої п’ятірки також увійшли Амстердам (8,48 тисячі євро) та Лондон (8,25 тисячі євро). Це традиційні фінансові та культурні столиці, де ринок нерухомості історично перебуває у верхньому ціновому сегменті.
Житло у середньому ціновому діапазоні в Європі
Дещо доступнішими є квартири у Барселоні, Франкфурті, Гамбурзі та Берліні, де середня ціна коливається від 7,2 до 7,86 тисячі євро за квадратний метр. Лісабон з показником у 6,59 тисячі євро завершує десятку найдорожчих міст.
Слідом ідуть Копенгаген, Відень, Гельсінкі та Прага — від 6,12 до 6,59 тисячі євро. У Мадриді, Любляні та Брно середня вартість житла знижується ще більше — до 5,04–5,99 тисячі євро.
Цей сегмент є привабливим для тих, хто шукає баланс між якістю життя, економічною стабільністю та порівняно доступною ціною на нерухомість.
Квартири в Європі за цінами нижче середнього
У містах, де квадратний метр коштує від 4,1 до 4,75 тисячі євро, розташовані популярні, але менш дорогі локації. Це Мілан, Ліон, Гаага, Лінц, Роттердам, а також Брюссель, Антверпен, Гент, Порту та Афіни.
Ще нижчі ціни фіксуються у Варшаві, Кракові, Братиславі, Будапешті, Римі, Граці, Флоренції, Марселі, Манчестері та низці менших міст. Тут квадратний метр нового житла коштує 3-3,91 тисячі євро.
Найдешевше житло в Європі у 2025 році
У категорії найдешевших міст виділяються Познань, Марибор, Банська-Бистриця, Загреб та Салоніки — тут нове житло можна придбати за 2,82-2,99 тисячі євро.
Абсолютними рекордсменами доступності стали грецька Патра з ціною у 1,46 тисячі євро та албанський Дуррес, де квадратний метр нового житла коштує всього 1,33 тисячі євро. Це ті рідкісні випадки, коли покупець може отримати квартиру в Європі за суму, співставну з ціною автомобіля середнього класу.
Що впливає на вартість житла в Європі
Рівень цін у різних містах формується комплексом факторів. Основними є:
- економічна стабільність країни та рівень доходів населення;
- статус міста як фінансового, культурного чи освітнього центру;
- обмеженість забудови та попит з боку інвесторів;
- міграційні процеси та привабливість для іноземних покупців;
- розвиток інфраструктури та транспортної доступності.
У великих мегаполісах із високими зарплатами та низьким рівнем вільної землі ціни зростають найшвидше. Водночас у містах із меншою конкуренцією та меншою привабливістю для бізнесу житло залишається відносно доступним.
