Главная Недвижимость Купить однушку в Киеве — какая распространенная цена в августе

Купить однушку в Киеве — какая распространенная цена в августе

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 15:15
Самая распространенная цена 1-комнатной квартиры в Киеве - где на вторичке купить выгодно в августе 2025 года
Дома в Киеве. Фото: waytravel.com.ua

По состоянию на август 2025 года рынок недвижимости в Киеве демонстрирует интересную картину. Средняя цена 1-комнатной квартиры на вторичном рынке с ремонтом варьируется в зависимости от района и состояния жилья.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие цены на однушки сейчас популярны и где можно найти выгодные предложения.

Читайте также:

Самая распространенная цена квартиры на вторичке

По данным ЛУН, наиболее распространенная цена 1-комнатной квартиры на вторичном рынке Киева колеблется в диапазоне от 50 000 до 70 000 долларов. Именно этот ценовой сегмент является наиболее популярным среди покупателей, что подтверждает количество сделок.

 

Купить однушку в Киеве — какая распространенная цена в августе - фото 1
Средние цены на 1-комнатную квартиру в Киеве. Графика: ЛУН

 

Пиковые значения количества предложений зафиксированы в районе 65 000 долларов. Это объясняется тем, что именно такая цена считается оптимальной для большинства покупателей со средним бюджетом.

 

Купить однушку в Киеве — какая распространенная цена в августе - фото 2
Распространенные цены на 1-комнатную квартиру в Киеве. Графика: ЛУН

Цены на квартиры в центральных районах Киева

Лидером по стоимости 1-комнатных квартир стал Печерский район. Здесь средняя цена квартиры с ремонтом достигла 135 000 долларов, а без ремонта — 117 000 долларов. Это наиболее элитная зона столицы, и даже квартиры в старых домах держат высокую планку стоимости.

На втором месте оказался Шевченковский район со средней ценой 91 500 долларов за жилье с ремонтом и 79 400 долларов без него. Несколько ниже показатели имеет Подольский район, где квартира после ремонта стоит около 87 300 долларов, а без ремонта — 64 000 долларов.

Голосеевский район также входит в категорию дорогих: средняя цена здесь составляет 85 000 долларов за отремонтированную квартиру и 56 900 долларов за вариант без ремонта.

Центральные районы стабильно удерживают самые высокие ценовые позиции благодаря развитой инфраструктуре, престижу и спросу со стороны инвесторов.

 

Купить однушку в Киеве — какая распространенная цена в августе - фото 3
Цены на 1-комнатную квартиру по районам Киева. Графика: ЛУН

Цены на квартиры в спальных районах Киева

Более доступными остаются спальные районы столицы. В Дарницком средняя стоимость 1-комнатной квартиры с ремонтом составляет 70 000 долларов, без ремонта — 50 000 долларов.

В Днепровском районе ситуация интересная: отремонтированные квартиры продаются в среднем за 57 000 долларов, но варианты без ремонта даже дороже — около 64 800 долларов. Это свидетельствует о высоком спросе на квартиры под собственное обустройство.

Оболонь предлагает среднюю цену в 58 000 долларов за готовое жилье и 50 000 долларов за неремонтированное.

Соломенский район имеет близкие к Дарницкому показатели: 70 000 долларов с ремонтом и 43 600 долларов без ремонта.

 

Купить однушку в Киеве — какая распространенная цена в августе - фото 4
Цены на 1-комнатные квартиры в Киеве в зависимости от ремонта. Графика: ЛУН

Где квартиры в Киеве самые дешевые

Самые дешевые 1-комнатные квартиры в столице в августе 2025 года зафиксированы в Деснянском районе. Здесь отремонтированное жилье можно купить в среднем за 44 900 долларов, а без ремонта - за 34 800 долларов.

Святошинский район тоже относится к более доступным: средняя цена составляет 53 300 долларов с ремонтом и 49 800 долларов без ремонта.

Эти районы остаются привлекательными для тех, кто ищет доступное жилье в пределах Киева, ведь цены здесь почти втрое ниже престижного Печерска.

Как сообщалось, заключение сделок с недвижимостью — это не просто поиск и выбор объекта, но и многогранный процесс с юридическими и налоговыми особенностями. Одним из основных аспектов является корректное определение суммы дохода, которую зафиксирует нотариус. Именно от нее зависит размер налогов, которые платит продавец, и это имеет решающее значение для легальности и прозрачности сделки.

Также, выбирая этаж для новой квартиры, украинцы обращают внимание не только на комфорт, но и на безопасность и выживание. Из-за полномасштабного вторжения спрос на жилье на верхних этажах снизился, а большинство покупателей отдают предпочтение квартирам на средних и нижних этажах.

Киев недвижимость купить квартиру купить жилье в Киеве квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
