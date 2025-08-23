Найпоширеніша ціна 1-кімнатної квартири у Києві — де на вторинці купити вигідно у серпні 2025 року

Купити однушку в Києві — яка найпоширеніша ціна у серпні
Станом на серпень 2025 року ринок нерухомості в Києві демонструє цікаву картину. Середня ціна 1-кімнатної квартири на вторинному ринку з ремонтом варіюється залежно від району та стану житла.
Найпоширена ціна квартири на вторинці
За даними ЛУН, найбільш поширена ціна 1-кімнатної квартири на вторинному ринку Києва коливається у діапазоні від 50 000 до 70 000 доларів. Саме цей ціновий сегмент є найбільш популярним серед покупців, що підтверджує кількість угод.
Пікові значення кількості пропозицій зафіксовані в районі 65 000 доларів. Це пояснюється тим, що саме така ціна вважається оптимальною для більшості покупців з середнім бюджетом.
Ціни на квартири у центральних районах Києва
Лідером за вартістю 1-кімнатних квартир став Печерський район. Тут середня ціна квартири з ремонтом сягнула 135 000 доларів, а без ремонту — 117 000 доларів. Це найбільш елітна зона столиці, і навіть квартири у старих будинках тримають високу планку вартості.
На другому місці опинився Шевченківський район із середньою ціною 91 500 доларів за житло з ремонтом і 79 400 доларів без нього. Дещо нижчі показники має Подільський район, де квартира після ремонту коштує близько 87 300 доларів, а без ремонту — 64 000 доларів.
Голосіївський район також входить до категорії дорогих: середня ціна тут складає 85 000 доларів за відремонтовану квартиру і 56 900 доларів за варіант без ремонту.
Центральні райони стабільно утримують найвищі цінові позиції завдяки розвиненій інфраструктурі, престижу та попиту з боку інвесторів.
Ціни на квартири у спальних районах Києва
Більш доступними залишаються спальні райони столиці. У Дарницькому середня вартість 1-кімнатної квартири з ремонтом становить 70 000 доларів, без ремонту — 50 000 доларів.
У Дніпровському районі ситуація цікава: відремонтовані квартири продаються в середньому за 57 000 доларів, але варіанти без ремонту навіть дорожчі — близько 64 800 доларів. Це свідчить про високий попит на квартири під власне облаштування.
Оболонь пропонує середню ціну у 58 000 доларів за готове житло та 50 000 доларів за неремонтоване.
Солом’янський район має близькі до Дарницького показники: 70 000 доларів з ремонтом і 43 600 доларів без ремонту.
Де квартири у Києві найдешевші
Найдешевші 1-кімнатні квартири у столиці у серпні 2025 року зафіксовані у Деснянському районі. Тут відремонтоване житло можна купити в середньому за 44 900 доларів, а без ремонту — за 34 800 доларів.
Святошинський район теж належить до більш доступних: середня ціна складає 53 300 доларів із ремонтом та 49 800 доларів без ремонту.
Ці райони залишаються привабливими для тих, хто шукає доступне житло у межах Києва, адже ціни тут майже втричі нижчі за престижний Печерськ.
