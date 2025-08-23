Відео
Відео

Головна Нерухомість Купити однушку в Києві — яка найпоширеніша ціна у серпні

Дата публікації: 23 серпня 2025 15:15
Найпоширеніша ціна 1-кімнатної квартири у Києві — де на вторинці купити вигідно у серпні 2025 року
Будинки у Києві. Фото: waytravel.com.ua

Станом на серпень 2025 року ринок нерухомості в Києві демонструє цікаву картину. Середня ціна 1-кімнатної квартири на вторинному ринку з ремонтом варіюється залежно від району та стану житла. 

Редакція Новини.LIVE розповідає, які ціни на однушки зараз популярні та де можна знайти вигідні пропозиції.

Найпоширена ціна квартири на вторинці

За даними ЛУН, найбільш поширена ціна 1-кімнатної квартири на вторинному ринку Києва коливається у діапазоні від 50 000 до 70 000 доларів. Саме цей ціновий сегмент є найбільш популярним серед покупців, що підтверджує кількість угод.

 

Купити однушку у Києві — яка найпоширеніша ціна у серпні - фото 1
Середні ціни на 1-кімнатну квартиру у Києві. Графіка: ЛУН

 

Пікові значення кількості пропозицій зафіксовані в районі 65 000 доларів. Це пояснюється тим, що саме така ціна вважається оптимальною для більшості покупців з середнім бюджетом.

 

Купити однушку у Києві — яка найпоширеніша ціна у серпні - фото 2
Поширені ціни на 1-кімнатну квартиру у Києві. Графіка: ЛУН

Ціни на квартири у центральних районах Києва

Лідером за вартістю 1-кімнатних квартир став Печерський район. Тут середня ціна квартири з ремонтом сягнула 135 000 доларів, а без ремонту — 117 000 доларів. Це найбільш елітна зона столиці, і навіть квартири у старих будинках тримають високу планку вартості.

На другому місці опинився Шевченківський район із середньою ціною 91 500 доларів за житло з ремонтом і 79 400 доларів без нього. Дещо нижчі показники має Подільський район, де квартира після ремонту коштує близько 87 300 доларів, а без ремонту — 64 000 доларів.

Голосіївський район також входить до категорії дорогих: середня ціна тут складає 85 000 доларів за відремонтовану квартиру і 56 900 доларів за варіант без ремонту.

Центральні райони стабільно утримують найвищі цінові позиції завдяки розвиненій інфраструктурі, престижу та попиту з боку інвесторів.

 

Купити однушку у Києві — яка найпоширеніша ціна у серпні - фото 3
Ціни на 1-кімнатну квартиру по районах Києва. Графіка: ЛУН

Ціни на квартири у спальних районах Києва

Більш доступними залишаються спальні райони столиці. У Дарницькому середня вартість 1-кімнатної квартири з ремонтом становить 70 000 доларів, без ремонту — 50 000 доларів.

У Дніпровському районі ситуація цікава: відремонтовані квартири продаються в середньому за 57 000 доларів, але варіанти без ремонту навіть дорожчі — близько 64 800 доларів. Це свідчить про високий попит на квартири під власне облаштування.

Оболонь пропонує середню ціну у 58 000 доларів за готове житло та 50 000 доларів за неремонтоване.

Солом’янський район має близькі до Дарницького показники: 70 000 доларів з ремонтом і 43 600 доларів без ремонту.

 

Купити однушку у Києві — яка найпоширеніша ціна у серпні - фото 4
Ціни на 1-кімнатні квартири у Києві в залежності від ремонту. Графіка: ЛУН

Де квартири у Києві найдешевші

Найдешевші 1-кімнатні квартири у столиці у серпні 2025 року зафіксовані у Деснянському районі. Тут відремонтоване житло можна купити в середньому за 44 900 доларів, а без ремонту — за 34 800 доларів.

Святошинський район теж належить до більш доступних: середня ціна складає 53 300 доларів із ремонтом та 49 800 доларів без ремонту.

Ці райони залишаються привабливими для тих, хто шукає доступне житло у межах Києва, адже ціни тут майже втричі нижчі за престижний Печерськ.

Як повідомлялось, укладення угод з нерухомістю — це не просто пошук і вибір об'єкта, а й багатогранний процес із юридичними та податковими особливостями. Одним з основних аспектів є коректне визначення суми доходу, яку зафіксує нотаріус. Саме від неї залежить розмір податків, що сплачує продавець, і це має вирішальне значення для легальності й прозорості угоди.

Також, обираючи поверх для нової квартири, українці звертають увагу не лише на комфорт, а й на безпеку та виживання. Через повномасштабне вторгнення попит на житло на верхніх поверхах знизився, а більшість покупців віддають перевагу квартирам на середніх і нижніх поверхах.

