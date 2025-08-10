Как украинцу купить квартиру в Испании — условия и расходы в 2025 году

Дома в Малаге. Фото: Freepik

Покупка квартиры в Испании для украинцев — это реальная возможность инвестировать в европейскую недвижимость или найти новое место для жизни. В 2025 году процедура остается прозрачной и доступной, ведь Испания не устанавливает ограничений для иностранцев, в частности граждан Украины, по приобретению жилья. Процесс покупки структурирован, но требует внимательности к деталям, чтобы избежать рисков, таких как мошенничество или проблемы с "окупасами".

Редакция Новини.LIVE рассказывает о ключевых этапах, затратах и особенностях, которые помогут украинцам успешно купить квартиру в Испании.

Реклама

Читайте также:

Право украинцев на покупку недвижимости в Испании

Украинские граждане могут свободно покупать квартиры, дома, коммерческие помещения и земельные участки в Испании. Законодательство 2025 года не устанавливает никаких ограничений для иностранцев, поэтому процесс для украинцев идентичен условиям для граждан ЕС.

Для старта достаточно загранпаспорта и получения NIE — идентификационного номера иностранца.

Если вы планируете покупать жилье в кредит, понадобятся документы о подтверждении дохода, отмечают специалисты АН "Маяк". Испанские банки обычно финансируют 60-70 % стоимости объекта, остальное (30-40 %) нужно внести собственными средствами.

Пошаговая процедура покупки недвижимости в Испании

Процесс приобретения достаточно прозрачен и состоит из нескольких основных этапов.

Выбор и проверка объекта

Можно осматривать жилье онлайн или лично. Дистанционный формат экономит время, но риск наткнуться на недобросовестных продавцов или скрытые проблемы возрастает.

В частности, в Испании существует феномен окупасов — людей, которые самовольно занимают жилье.

"Феномен, который уже более 40 лет существует в Испании, и без преувеличений является страшным сном любого владельца жилья", — отмечает СЕО международного агентства недвижимости Deniz Estate Юрий Грушецкий в комментарии "Интерфакс-Украина".

Проверка юридической чистоты

Важно убедиться, что имущество не под арестом, не является залогом, не имеет долгов по коммуналке или налогам.

Оформление NIE

NIE (Número de Identidad de Extranjero) можно получить в Испании или Украине. Выдача занимает около двух недель, заявитель должен находиться в стране легально.

Открытие банковского счета

Нужны паспорт, NIE и справка о доходах. Счет открывается бесплатно, оплачивается только обслуживание. Ипотеку нерезидентам дают на 5-30 лет под 4-5 % годовых.

Договоры и задаток при покупке квартиры в Испании

Перед окончательной покупкой подписывается Contrato de arras — предварительный договор с задатком в 10 % от стоимости. Также возможен договор бронирования с взносом 1-1,5 %.

Окончательный договор (Escritura Publica) подписывается у нотариуса, при необходимости — с переводчиком. После расчета ключи передаются покупателю, нотариус отправляет соглашение в Реестр собственности. Оформление занимает 2-6 недель.

Дополнительные расходы при покупке жилья в Испании

Стоимость квартиры — лишь часть бюджета. Сопутствующие расходы могут составить 8-13 % от цены объекта:

юридические услуги: 1 000-2 500 евро;

комиссия риелтора: около 3 % (часто платит продавец);

перевод: 200-500 евро;

нотариус и регистрация: 600-1 200 евро;

налог на передачу имущества (ITP) — 6-10 % или НДС 10 % для новостроек;

ежемесячное содержание: 80-150 евро;

налог на недвижимость (IBI): 200-600 евро в год.

Преимущества покупки квартиры в Испании для украинцев

Простота и минимум бюрократии — только паспорт и NIE. Отсутствие ограничений — можно покупать жилье любого типа. Возможность ипотеки — даже для нерезидентов.

Недостатки, о которых важно знать

Риск окупасов при отсутствии личной проверки жилья. Ежегодные расходы даже при отсутствии проживания. Усложненная процедура сдачи в аренду — нужна туристическая лицензия, налоги и страхование.

Доходность инвестиций в недвижимость Испании

"На первый взгляд это может показаться странным, однако, наиболее доходным является жилье, расположенное далеко не в самых популярных регионах страны", — говорит Грушецкий.

Например, квартира за 100 000 евро с арендным доходом 8 000 евро в год дает 8 % годовых, тогда как дорогая вилла за 200 000 евро с доходом 12 000 евро — только 6 %.

Как сообщалось, в июле 2025 года Испания стала лидером в Евросоюзе по росту цен на жилье. Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке достигла рекордных 2 471 евро.

Также мы рассказывали, что за последние два года Болгария стала привлекательным направлением для украинцев, ищущих доступное жилье в теплом климате. Этот растущий спрос вызвал рост цен, а также увеличение количества украинского языка на местных курортах, где он теперь звучит не только на улицах, но и в заведениях.