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Кому переходит квартира после смерти, если не было завещания

21 февраля 2025 22:15
Катерина Балаева - редактор
Кто получит квартиру после смерти владельца без завещания
Мужчина с документами. Фото: Freepik
Катерина Балаева - редактор

Смерть близкого человека — тяжелое испытание, которое, к сожалению, часто сопровождается решением имущественных вопросов. Распределение наследства, особенно если умерший не оставил завещания, может стать сложным и запутанным процессом для семьи.

Редакция Новини.LIVE рассмотрела вопрос наследования именно по закону, то есть в случаях, когда наследодатель не оставил завещания.

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Наследование по закону: очереди и условия

Наследование недвижимости — это переход имущественных прав и обязанностей от умершего лица (наследодателя) к его правопреемникам (наследникам). При отсутствии завещания, составленного наследодателем при жизни, наследование происходит исключительно по закону, то есть в соответствии с установленной законодательством очередности.

Гражданский кодекс Украины четко определяет пять очередей наследников по закону. Каждая следующая очередь получает право на наследство только в случае полного отсутствия наследников предыдущей очереди, или если они добровольно отказались от наследства, или же были отстранены от него по решению суда.

Первая очередь наследников — это ближайшие родственники наследодателя: дети (в том числе усыновленные), супруг/супруга и родители (усыновители). Они имеют абсолютно равные права на наследство, то есть имущество умершего делится между ними поровну, без каких-либо преимуществ.

Вторая очередь — родные братья и сестры наследодателя, а также его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери.

Третья очередь — дяди и тети наследодателя.

Четвертая очередь — лица, проживавшие с наследодателем одной семьей не менее пяти лет до дня открытия наследства (так называемые "гражданские" муж/жена).

Пятая очередь — другие родственники наследодателя до шестой степени родства, а также иждивенцы наследодателя, которые не были членами его семьи.

Важно отметить, что наследники каждой очереди имеют право на так называемую обязательную долю в наследстве, независимо от того, кто был указан в завещании (если оно вдруг было составлено, но не вступило в силу), если они являются несовершеннолетними, нетрудоспособными или имеют инвалидность.

Процедура оформления наследства без завещания: шаг за шагом

Для оформления наследства по закону, то есть без завещания, необходимо обратиться к нотариусу по месту открытия наследства (последнему месту жительства наследодателя).

Первый шаг — это подача заявления о принятии наследства в течение четко определенных шести месяцев со дня смерти наследодателя. Заявление подается лично наследником или его уполномоченным представителем, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности.

Второй шаг — тщательный сбор всех необходимых документов:

  • свидетельство о смерти наследодателя;
  • документ, подтверждающий последнее место жительства наследодателя;
  • документы, подтверждающие родственные связи с наследодателем (свидетельство о рождении, свидетельство о браке и т.д.);
  • документы, подтверждающие право собственности наследодателя на имущество, которое входит в состав наследства;
  • паспорт и идентификационный код наследника.

Третий шаг — получение свидетельства о праве на наследство по истечении шести месяцев со дня смерти наследодателя. Свидетельство выдается нотариусом на основании поданных документов и заявления о принятии наследства.

Четвертый шаг — регистрация права собственности на унаследованное имущество в соответствующих государственных органах. После получения свидетельства о праве на наследство наследник становится полноправным владельцем имущества и может распоряжаться им по своему усмотрению.

Особенности наследования недвижимого имущества без завещания

Оформление наследства на недвижимое имущество (квартиру, дом, земельный участок и т.д.) без завещания имеет свои особенности. Кроме общего перечня документов, необходимо также предоставить документы, подтверждающие право собственности наследодателя на недвижимое имущество (свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи и т.д.), а также технический паспорт на недвижимое имущество.

После получения свидетельства о праве на наследство на недвижимое имущество необходимо обратиться в органы государственной регистрации прав на недвижимое имущество для регистрации права собственности наследника.

Налоговые аспекты наследования без завещания

Наследство, полученное по закону, то есть без завещания, облагается налогом в соответствии с действующим законодательством. Как правило, наследники первой очереди (дети, супруг/супруга, родители) освобождаются от уплаты налога на наследство. Однако, в других случаях может быть начислен налог на доход, полученный в виде наследства.

Наследование по закону, особенно в случаях отсутствия завещания, — это чрезвычайно важный правовой механизм, который обеспечивает переход имущественных прав и обязанностей от умершего к его наследникам. Знание законодательства, регулирующего наследственные отношения, является залогом успешного и беспроблемного оформления наследства без завещания.

Ранее мы рассказывали, что передача имущества в собственность может быть осуществлена путем заключения договора дарения. Этот вариант считается многими самым выгодным, однако не следует забывать о налогах и расходах на оформление документов.

Также мы сообщали, что наследственное имущество включает в себя не только земельные участки, но и все, что на них находится: здания, водоемы, лесные насаждения и другие объекты.

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