Как УБД получить жилье от государства в 2025: очередь и документы

Компенсация или квартира — как УБД получить жилье в 2025 году
В 2025 году в условиях войны вопрос обеспечения жильем защитников Украины остается критически важным. Для участников боевых действий (УБД) предусмотрена возможность бесплатного получения жилья от государства или местных властей. Однако очередь на жилье по-прежнему длинная, а сам процесс оформления требует внимательности к деталям.
Как отметила юрист Татьяна Тернавская в комментарии "РБК-Украина", на социальное жилье имеют право не только УБД, но и члены семей погибших военнослужащих и лица с инвалидностью, полученной во время боевых действий.
При этом государство может предоставить жилье непосредственно, через местные власти или предприятие, где работает заявитель, при условии наличия соответствующего жилого фонда.
"Минимальная жилищная норма составляет 13,65 кв. м на одного человека. Детям могут дополнительно предоставляться еще от 5 до 8 кв. м — в зависимости от региона", — уточняет специалист.
Куда обращаться и как оформить документы
Первый шаг — подать заявление на постановку на квартирный учет. Это можно сделать в органе местного самоуправления, через ЦПАУ или через предприятие, где работаете.
"Обязательно, чтобы все члены семьи, проживающие вместе с заявителем, подписали документ. Это одно из формальных требований к оформлению заявления", — отмечает Тернавская.
К заявлению прилагаются:
- копия удостоверения УБД или лица с инвалидностью вследствие войны;
- копия паспорта и идентификационного кода;
- справка о составе семьи и месте жительства;
- (при наличии семьи) справка об их квартирном учете.
Документы рассматривает жилищная комиссия, которая в течение месяца принимает решение. О его результатах можно узнать лично или через SMS.
Как узнать свой номер в очереди
Если вы уже состоите в очереди, уточнить свой номер можно через те же структуры: ЦПАУ, орган местного самоуправления или предприятие. Очередь движется медленно, но для контроля стоит периодически проверять статус.
Что делать, если жилья в регионе нет
Если в вашем регионе нет свободного социального жилья, закон предусматривает альтернативу — денежную компенсацию для покупки жилья в другой местности. Но и здесь есть нюансы.
Сначала нужно стать на квартирный учет, а затем подать заявление на компенсацию в орган соцзащиты или ЦПАУ.
"В течение 10 рабочих дней орган социальной защиты формирует ходатайство в комиссию о выплате средств. Размер компенсации зависит от нормативной площади, на которую имеет право заявитель, и средней стоимости квадратного метра жилья", — объясняет Тернавская.
Однако система имеет серьезные ограничения: из-за дефицита финансирования даже те, кто прошел все формальные этапы, вынуждены ждать. Деньги выделяются не сразу, а в соответствии с очередью.
Отметим, поскольку в Украине продолжается военное положение, реализация права участников боевых действий на бесплатный земельный участок фактически приостановлена, хотя законодательно такое право и гарантировано. Ветеранам важно знать, на какие именно земли они могут претендовать и как правильно подать ходатайство. В некоторых случаях для получения положенного приходится обращаться в суд.
Кроме того, согласно государственным гарантиям, участники боевых действий имеют право на льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг и приобретении твердого топлива, размер которых составляет от 75% до 100%. Также определены случаи, когда родственники военнослужащих могут подать заявление для оформления этой скидки.
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