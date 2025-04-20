Как УБД получить жилье от государства в 2025: очередь и документы

Удостоверение УБД. Фото: Волынские новости

В 2025 году в условиях войны вопрос обеспечения жильем защитников Украины остается критически важным. Для участников боевых действий (УБД) предусмотрена возможность бесплатного получения жилья от государства или местных властей. Однако очередь на жилье по-прежнему длинная, а сам процесс оформления требует внимательности к деталям.

Как отметила юрист Татьяна Тернавская в комментарии "РБК-Украина", на социальное жилье имеют право не только УБД, но и члены семей погибших военнослужащих и лица с инвалидностью, полученной во время боевых действий.

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При этом государство может предоставить жилье непосредственно, через местные власти или предприятие, где работает заявитель, при условии наличия соответствующего жилого фонда.

"Минимальная жилищная норма составляет 13,65 кв. м на одного человека. Детям могут дополнительно предоставляться еще от 5 до 8 кв. м — в зависимости от региона", — уточняет специалист.

Куда обращаться и как оформить документы

Первый шаг — подать заявление на постановку на квартирный учет. Это можно сделать в органе местного самоуправления, через ЦПАУ или через предприятие, где работаете.

"Обязательно, чтобы все члены семьи, проживающие вместе с заявителем, подписали документ. Это одно из формальных требований к оформлению заявления", — отмечает Тернавская.

К заявлению прилагаются:

копия удостоверения УБД или лица с инвалидностью вследствие войны;

копия паспорта и идентификационного кода;

справка о составе семьи и месте жительства;

(при наличии семьи) справка об их квартирном учете.

Документы рассматривает жилищная комиссия, которая в течение месяца принимает решение. О его результатах можно узнать лично или через SMS.

Как узнать свой номер в очереди

Если вы уже состоите в очереди, уточнить свой номер можно через те же структуры: ЦПАУ, орган местного самоуправления или предприятие. Очередь движется медленно, но для контроля стоит периодически проверять статус.

Что делать, если жилья в регионе нет

Если в вашем регионе нет свободного социального жилья, закон предусматривает альтернативу — денежную компенсацию для покупки жилья в другой местности. Но и здесь есть нюансы.

Сначала нужно стать на квартирный учет, а затем подать заявление на компенсацию в орган соцзащиты или ЦПАУ.

"В течение 10 рабочих дней орган социальной защиты формирует ходатайство в комиссию о выплате средств. Размер компенсации зависит от нормативной площади, на которую имеет право заявитель, и средней стоимости квадратного метра жилья", — объясняет Тернавская.

Однако система имеет серьезные ограничения: из-за дефицита финансирования даже те, кто прошел все формальные этапы, вынуждены ждать. Деньги выделяются не сразу, а в соответствии с очередью.

Отметим, поскольку в Украине продолжается военное положение, реализация права участников боевых действий на бесплатный земельный участок фактически приостановлена, хотя законодательно такое право и гарантировано. Ветеранам важно знать, на какие именно земли они могут претендовать и как правильно подать ходатайство. В некоторых случаях для получения положенного приходится обращаться в суд.

Кроме того, согласно государственным гарантиям, участники боевых действий имеют право на льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг и приобретении твердого топлива, размер которых составляет от 75% до 100%. Также определены случаи, когда родственники военнослужащих могут подать заявление для оформления этой скидки.