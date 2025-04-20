Як УБД отримати житло від держави у 2025: черга та документи

Посвідчення УБД. Фото: Волинські новини

У 2025 році в умовах війни питання забезпечення житлом захисників України залишається критично важливим. Для учасників бойових дій (УБД) передбачена можливість безоплатного отримання житла від держави або місцевої влади. Проте черга на житло, як і раніше, довга, а сам процес оформлення вимагає уважності до деталей.

Як наголосила юристка Тетяна Тернавська у коментарі "РБК-Україна", на соціальне житло мають право не лише УБД, а й члени сімей загиблих військовослужбовців та особи з інвалідністю, отриманою під час бойових дій.

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При цьому держава може надати житло безпосередньо через місцеву владу або підприємство, де працює заявник, за умови наявності відповідного житлового фонду.

"Мінімальна житлова норма становить 13,65 кв. м на одну людину. Дітям можуть додатково надаватися ще від 5 до 8 кв. м — залежно від регіону", — уточнює фахівець.

Куди звертатися і як оформити документи

Перший крок — подати заяву на постановку на квартирний облік. Це можна зробити в органі місцевого самоврядування, через ЦНАП або через підприємство, де працюєте.

"Обов’язково, щоб усі члени родини, які проживають разом із заявником, підписали документ. Це одна з формальних вимог до оформлення заяви", — наголошує Тернавська.

До заяви додаються:

копія посвідчення УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни;

копія паспорта та ідентифікаційного коду;

довідка про склад сім’ї та місце проживання;

(за наявності сім’ї) довідка про їхній квартирний облік.

Документи розглядає житлова комісія, яка протягом місяця ухвалює рішення. Про його результати можна дізнатися особисто або через SMS.

Як дізнатися свій номер у черзі

Якщо ви вже перебуваєте в черзі, уточнити свій номер можна через ті самі структури: ЦНАП, орган місцевого самоврядування або підприємство. Черга рухається повільно, але для контролю варто періодично перевіряти статус.

Що робити, якщо житла в регіоні немає

Якщо у вашому регіоні немає вільного соціального житла, закон передбачає альтернативу — грошову компенсацію для купівлі житла в іншій місцевості. Але й тут є нюанси.

Спершу потрібно стати на квартирний облік, а потім подати заяву на компенсацію до органу соцзахисту або ЦНАПу.

"Протягом 10 робочих днів орган соціального захисту формує клопотання до комісії про виплату коштів. Розмір компенсації залежить від нормативної площі, на яку має право заявник, і середньої вартості квадратного метра житла", — пояснює Тернавська.

Однак система має серйозні обмеження: через дефіцит фінансування навіть ті, хто пройшов усі формальні етапи, змушені чекати. Гроші виділяються не відразу, а відповідно до черги.

Зазначимо, оскільки в Україні триває воєнний стан, реалізація права учасників бойових дій на безплатну земельну ділянку фактично призупинена, хоча законодавчо таке право і гарантоване. Ветеранам важливо знати, на які саме землі вони можуть претендувати та як правильно подати клопотання. У деяких випадках для отримання належного доводиться звертатися до суду.

Крім того, згідно з державними гарантіями, учасники бойових дій мають право на пільги при оплаті житлово-комунальних послуг та придбанні твердого палива, розмір яких становить від 75% до 100%. Також визначено випадки, коли родичі військовослужбовців можуть подати заяву для оформлення цієї знижки.