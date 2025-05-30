Работа с жильем в Украине 2025 — где найти вакансии с проживанием

Компании подкупили условиями — как найти работу с жильем
В современных реалиях украинского рынка труда предложение бесплатного жилья становится ключевым фактором привлечения работников. В 2025 году спрос на вакансии с проживанием растет, ведь многие украинцы готовы переезжать ради работы. Больше всего таких предложений сосредоточено в сферах обслуживания, сельского хозяйства, производства, строительства и охраны.
По данным Государственной службы занятости, в 2025 году количество вакансий с предоставлением жилья выросло на 30% по сравнению с предыдущим годом. Сейчас открыто более 2 тысяч таких предложений, и их количество продолжает расти.
Дефицит кадров на рынке труда — 230 тысяч вакансий против 127 тысяч официально зарегистрированных соискателей — заставляет работодателей предлагать дополнительные бонусы, в частности бесплатное проживание. Это особенно актуально для регионов с высокой конкуренцией за рабочую силу и для сезонных или вахтовых работ.
Лидеры по количеству вакансий с жильем
Исследование рынка труда за 2024-2025 годы показывает, что предложения с жильем распределены неравномерно по регионам Украины. Больше всего таких вакансий сосредоточено в экономически активных областях, уточнили в службе занятости "РБК-Украина".
- Киев: 330 вакансий с жильем с начала 2025 года, из которых 148 остаются актуальными. Столица привлекает работников в сферах торговли, обслуживания и производства.
- Киевская область: 276 вакансий, из них 132 активные. Регион активно развивает логистику и промышленность, что способствует спросу на работников.
- Днепропетровская область: 72 вакансии, преимущественно в промышленном секторе.
- Полтавская область: 67 вакансий, значительная часть которых связана с сельским хозяйством.
- Хмельницкая область: 68 вакансий, где популярны предложения для рабочих в сфере производства.
В прифронтовых регионах таких вакансий значительно меньше из-за рисков безопасности, но даже там работодатели пытаются привлечь работников жильем как частью социального пакета.
Отрасли, где предлагают жилье
Бесплатное проживание чаще всего предоставляют в таких секторах:
- Сфера обслуживания. Отели, рестораны и туристические комплексы предлагают жилье для горничных, поваров, официантов и администраторов. Особенно это распространено в туристических регионах, таких как Киевская и Одесская области.
- Сельское хозяйство. Фермы и агропредприятия предоставляют жилье сезонным работникам, например, трактористам или операторам машинного доения.
- Производство. Заводы за пределами крупных городов предлагают общежития для рабочих, таких как монтажники или электрики.
- Строительство. Вахтовый метод работы предусматривает проживание на объекте, что актуально для дорожных мастеров и подсобных рабочих.
- Охрана и домашний персонал. Охранные компании и работодатели, которые ищут нянь или сиделок, часто предоставляют жилье на объекте или в доме клиента.
Условия проживания: что предлагают работодатели
В большинстве случаев жилье предоставляется бесплатно, но иногда работники платят символическую сумму за коммунальные услуги. Форматы проживания варьируются:
- общежития. Самый распространенный вариант, где предлагают койко-место или отдельную комнату;
- квартиры или гостиничные номера. Встречается в обслуживании или для квалифицированных специалистов;
- жилье на объекте. Актуально для вахтовых работ в строительстве или охране.
Например, в Киевской области комплектовщикам на склад предлагают бесплатное общежитие, спецодежду, обеды и транспорт до работы. Зарплата составляет 35 тыс. грн, а работа предусматривает вахтовый метод с обучением.
В Одесской области дорожным мастерам предоставляют комнату в общежитии на двоих с трехразовым питанием при зарплате 30 тыс. грн. В загородном комплексе под Киевом горничным предлагают проживание на территории и зарплату 30-35 тыс. грн.
Тенденции и перспективы
Предоставление жилья становится новой нормой на украинском рынке труда. Работодатели используют эту опцию, чтобы конкурировать за квалифицированных работников в условиях дефицита кадров.
В 2024 году было зафиксировано 3,5 тысячи вакансий с жильем, и эта цифра растет. Особенно это касается регионов с развитой инфраструктурой и туристическим потенциалом.
Государственная служба занятости рекомендует искать такие вакансии на "Едином портале вакансий" в разделе "Вакансии с жильем".
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