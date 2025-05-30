Работа с жильем в Украине 2025 — где найти вакансии с проживанием

Мужчины за офисным столом. Фото: Freepik

В современных реалиях украинского рынка труда предложение бесплатного жилья становится ключевым фактором привлечения работников. В 2025 году спрос на вакансии с проживанием растет, ведь многие украинцы готовы переезжать ради работы. Больше всего таких предложений сосредоточено в сферах обслуживания, сельского хозяйства, производства, строительства и охраны.

По данным Государственной службы занятости, в 2025 году количество вакансий с предоставлением жилья выросло на 30% по сравнению с предыдущим годом. Сейчас открыто более 2 тысяч таких предложений, и их количество продолжает расти.

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Дефицит кадров на рынке труда — 230 тысяч вакансий против 127 тысяч официально зарегистрированных соискателей — заставляет работодателей предлагать дополнительные бонусы, в частности бесплатное проживание. Это особенно актуально для регионов с высокой конкуренцией за рабочую силу и для сезонных или вахтовых работ.

Лидеры по количеству вакансий с жильем

Исследование рынка труда за 2024-2025 годы показывает, что предложения с жильем распределены неравномерно по регионам Украины. Больше всего таких вакансий сосредоточено в экономически активных областях, уточнили в службе занятости "РБК-Украина".

Киев: 330 вакансий с жильем с начала 2025 года, из которых 148 остаются актуальными. Столица привлекает работников в сферах торговли, обслуживания и производства.

Киевская область: 276 вакансий, из них 132 активные. Регион активно развивает логистику и промышленность, что способствует спросу на работников.

Днепропетровская область: 72 вакансии, преимущественно в промышленном секторе.

Полтавская область: 67 вакансий, значительная часть которых связана с сельским хозяйством.

Хмельницкая область: 68 вакансий, где популярны предложения для рабочих в сфере производства.

В прифронтовых регионах таких вакансий значительно меньше из-за рисков безопасности, но даже там работодатели пытаются привлечь работников жильем как частью социального пакета.

Отрасли, где предлагают жилье

Бесплатное проживание чаще всего предоставляют в таких секторах:

Сфера обслуживания. Отели, рестораны и туристические комплексы предлагают жилье для горничных, поваров, официантов и администраторов. Особенно это распространено в туристических регионах, таких как Киевская и Одесская области. Сельское хозяйство. Фермы и агропредприятия предоставляют жилье сезонным работникам, например, трактористам или операторам машинного доения. Производство. Заводы за пределами крупных городов предлагают общежития для рабочих, таких как монтажники или электрики. Строительство. Вахтовый метод работы предусматривает проживание на объекте, что актуально для дорожных мастеров и подсобных рабочих. Охрана и домашний персонал. Охранные компании и работодатели, которые ищут нянь или сиделок, часто предоставляют жилье на объекте или в доме клиента.

Условия проживания: что предлагают работодатели

В большинстве случаев жилье предоставляется бесплатно, но иногда работники платят символическую сумму за коммунальные услуги. Форматы проживания варьируются:

общежития. Самый распространенный вариант, где предлагают койко-место или отдельную комнату;

квартиры или гостиничные номера. Встречается в обслуживании или для квалифицированных специалистов;

жилье на объекте. Актуально для вахтовых работ в строительстве или охране.

Например, в Киевской области комплектовщикам на склад предлагают бесплатное общежитие, спецодежду, обеды и транспорт до работы. Зарплата составляет 35 тыс. грн, а работа предусматривает вахтовый метод с обучением.

В Одесской области дорожным мастерам предоставляют комнату в общежитии на двоих с трехразовым питанием при зарплате 30 тыс. грн. В загородном комплексе под Киевом горничным предлагают проживание на территории и зарплату 30-35 тыс. грн.

Тенденции и перспективы

Предоставление жилья становится новой нормой на украинском рынке труда. Работодатели используют эту опцию, чтобы конкурировать за квалифицированных работников в условиях дефицита кадров.

В 2024 году было зафиксировано 3,5 тысячи вакансий с жильем, и эта цифра растет. Особенно это касается регионов с развитой инфраструктурой и туристическим потенциалом.

Государственная служба занятости рекомендует искать такие вакансии на "Едином портале вакансий" в разделе "Вакансии с жильем".

Как сообщалось, украинский рынок труда продолжит испытывать последствия полномасштабной войны с РФ даже после ее завершения. Чтобы преодолеть кадровый дефицит, бизнес активно привлекает к работе студентов, пенсионеров и людей с инвалидностью. Это помогает не только смягчить текущие вызовы, но и адаптироваться к новым реалиям рынка труда.

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