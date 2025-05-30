Робота з житлом в Україні 2025 — де знайти вакансії з проживанням

Чоловіки за офісним столом. Фото: Freepik

У сучасних реаліях українського ринку праці пропозиція безплатного житла стає ключовим фактором залучення працівників. У 2025 році попит на вакансії з проживанням зростає, адже багато українців готові переїжджати заради роботи. Найбільше таких пропозицій зосереджено у сферах обслуговування, сільського господарства, виробництва, будівництва та охорони.

За даними Державної служби зайнятості, у 2025 році кількість вакансій із наданням житла зросла на 30% порівняно з попереднім роком. Наразі відкрито понад 2 тисячі таких пропозицій, і їхня кількість продовжує зростати.

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Дефіцит кадрів на ринку праці — 230 тисяч вакансій проти 127 тисяч офіційно зареєстрованих шукачів — змушує роботодавців пропонувати додаткові бонуси, зокрема безплатне проживання. Це особливо актуально для регіонів із високою конкуренцією за робочу силу та для сезонних або вахтових робіт.

Лідери за кількістю вакансій із житлом

Дослідження ринку праці за 2024-2025 роки показує, що пропозиції з житлом розподілені нерівномірно по регіонах України. Найбільше таких вакансій зосереджено в економічно активних областях, уточнили у службі зайнятості "РБК-Україна".

Київ: 330 вакансій із житлом із початку 2025 року, з яких 148 залишаються актуальними. Столиця приваблює працівників у сферах торгівлі, обслуговування та виробництва.

Київська область: 276 вакансій, із них 132 активні. Регіон активно розвиває логістику та промисловість, що сприяє попиту на працівників.

Дніпропетровська область: 72 вакансії, переважно у промисловому секторі.

Полтавська область: 67 вакансій, значна частина яких пов’язана із сільським господарством.

Хмельницька область: 68 вакансій, де популярні пропозиції для робітників у сфері виробництва.

У прифронтових регіонах таких вакансій значно менше через безпекові ризики, але навіть там роботодавці намагаються залучити працівників житлом як частиною соціального пакета.

Галузі, де пропонують житло

Безплатне проживання найчастіше надають у таких секторах:

Сфера обслуговування. Готелі, ресторани та туристичні комплекси пропонують житло для покоївок, кухарів, офіціантів і адміністраторів. Особливо це поширено в туристичних регіонах, таких як Київська та Одеська області. Сільське господарство. Ферми та агропідприємства надають житло сезонним працівникам, наприклад, трактористам чи операторам машинного доїння. Виробництво. Заводи за межами великих міст пропонують гуртожитки для робітників, таких як монтажники чи електрики. Будівництво. Вахтовий метод роботи передбачає проживання на об’єкті, що актуально для дорожніх майстрів і підсобних робітників. Охорона та домашній персонал. Охоронні компанії та роботодавці, які шукають нянь чи доглядальниць, часто надають житло на об’єкті чи в будинку клієнта.

Умови проживання: що пропонують роботодавці

У більшості випадків житло надається безплатно, але іноді працівники сплачують символічну суму за комунальні послуги. Формати проживання варіюються:

гуртожитки. Найпоширеніший варіант, де пропонують койкомісце або окрему кімнату;

квартири чи готельні номери. Зустрічається в обслуговуванні або для кваліфікованих фахівців;

житло на об’єкті. Актуально для вахтових робіт у будівництві чи охороні.

Наприклад, у Київській області комплектувальникам на склад пропонують безплатний гуртожиток, спецодяг, обіди та транспорт до роботи. Зарплата становить 35 тис. грн, а робота передбачає вахтовий метод із навчанням.

В Одеській області дорожнім майстрам надають кімнату в гуртожитку на двох із триразовим харчуванням за зарплати 30 тис. грн. У заміському комплексі під Києвом покоївкам пропонують проживання на території та зарплату 30-35 тис. грн.

Тенденції та перспективи

Надання житла стає новою нормою на українському ринку праці. Роботодавці використовують цю опцію, щоб конкурувати за кваліфікованих працівників у умовах дефіциту кадрів.

У 2024 році було зафіксовано 3,5 тисячі вакансій із житлом, і ця цифра зростає. Особливо це стосується регіонів із розвиненою інфраструктурою та туристичним потенціалом.

Державна служба зайнятості рекомендує шукати такі вакансії на "Єдиному порталі вакансій" у розділі "Вакансії з житлом".

Як повідомлялось, український ринок праці продовжить відчувати наслідки повномасштабної війни з РФ навіть після її завершення. Щоб подолати кадровий дефіцит, бізнес активно залучає до роботи студентів, пенсіонерів та людей з інвалідністю. Це допомагає не лише пом'якшити поточні виклики, але й адаптуватися до нових реалій ринку праці.

Також ми розповідали, який розмір мінімальної зарплати отримуватимуть українці у червні та коли цей показник можуть підвищити. Адже мінімалка — це не просто соціальний стандарт, а й важливий показник економічного стану країни. Її розмір безпосередньо впливає на добробут працівників, наповнення державного бюджету та купівельну спроможність населення.