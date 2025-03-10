Весенняя уборка жилья: эксперты назвали идеальную дату для старта в 2025 году

Когда начать генеральную уборку жилища — эксперты раскрыли дату
Весна — это не только пора пробуждения природы, но и время для обновления нашего жилья. Зимняя спячка оставляет после себя не только следы грязи и пыли, но и ощущение застойной энергии. Когда же лучше всего начать масштабную весеннюю уборку, чтобы не только навести порядок, но и почувствовать прилив свежести и обновления.
Как пишет издание Ideal Home, согласно исследованиям, оптимальным временем для начала генеральной уборки является весеннее равноденствие. Этот астрономический момент, когда день и ночь уравниваются, символизирует начало нового цикла, возрождение и гармонию. Эксперты по клинингу и фэн-шуй подтверждают, что именно в этот период энергия пространства наиболее благоприятна для очищения и обновления.
"Весеннее равноденствие — это не просто дата в календаре. Это момент, когда природа переходит от зимнего покоя к весенней активности. И мы, как часть природы, также чувствуем это стремление к обновлению", — говорит Ли Третевей, эксперт по обустройству домов и интерьеров компании Sustainable Furniture.
В 2025 году весеннее равноденствие приходится на 20 марта. Именно этот день, по мнению специалистов, является идеальным для того, чтобы начать масштабную уборку.
Причины, почему лучше делать уборку в равноденствие
- Символическое значение. Весеннее равноденствие — это время, когда свет побеждает тьму, а жизнь — смерть. Это символизирует начало нового этапа, освобождение от старого и ненужного.
- Приток энергии. С увеличением продолжительности светового дня мы чувствуем прилив энергии и мотивации. Это помогает нам преодолеть лень и взяться за работу с энтузиазмом.
- Благоприятные погодные условия. Весенняя погода позволяет нам открыть окна, проветрить помещение и насладиться свежим воздухом. Это способствует не только физическому, но и эмоциональному очищению.
- Психологический аспект. Уборка — это не только физическое, но и психологическое действие. Оно помогает нам избавиться от стресса, очистить разум и создать ощущение порядка и гармонии.
"Благодаря длинным вечерам весенняя уборка становится проще и приятнее даже после рабочего дня, поэтому уровень нашей мотивации будет выше", — отмечает Ли Третевей.
Итак, весеннее равноденствие — это не просто удобное время для уборки, но и возможность синхронизироваться с ритмами природы, почувствовать прилив энергии и обновить своё жизненное пространство.
"Погода в это время позволяет открывать окна и браться за как внутренние, так и внешние работы — мытье окон, очистку водостоков или обновление двориков и садовых зон", — добавляет эксперт по уборке This Morning и Ideal Home Линдси Кромби.
Советы для эффективной весенней уборки
- Составьте план. Разбейте уборку на этапы и составьте список задач для каждого дня.
- Избавьтесь от лишнего. Перед тем, как начать уборку, избавьтесь от вещей, которые больше не нужны.
- Убирайте сверху вниз. Начните с уборки пыли с верхних поверхностей, а затем переходите к нижним.
- Используйте натуральные средства. Откажитесь от агрессивных химических средств в пользу экологичных и безопасных.
- Проветривайте помещение. Открывайте окна и двери, чтобы проветрить помещение и наполнить его свежим воздухом.
- Наслаждайтесь процессом. Включите любимую музыку, зажгите ароматические свечи и превратите уборку в приятный ритуал.
Весенняя уборка — это не только способ навести порядок в доме, но и возможность обновить свою жизнь, освободиться от старого и ненужного, а также наполниться энергией и позитивом.
Ранее мы делились советами, как сделать жилье не только чистым, но и наполнить его приятным ароматом, чтобы создать уютную атмосферу. Ведь уборка квартиры может казаться непосильной задачей, особенно когда время ограничено, а гости уже почти на пороге. Однако, существует способ быстро и эффективно навести порядок в доме всего за полчаса.
Также мы рассказывали, что цвет спальни имеет значительное влияние на сон: одни оттенки способствуют расслаблению, другие же вызывают тревогу. Согласно исследованиям психологии цвета, неправильная палитра может вызвать стресс, изменить сердечный ритм и повлиять на утреннюю энергию.
Читайте Новини.LIVE!