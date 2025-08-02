Кто имеет право проживать в общежитии — правила и льготы в 2025 году

Общежитие Луцкого национального технического университета. Фото: lntu.edu.ua

Проживание в студенческих общежитиях в Украине регулируется четкими нормами законодательства, которые обеспечивают доступ к жилью для студентов, льготных категорий и других лиц, связанных с учебными заведениями. Система поселения в общежития имеет четкую правовую основу, но ее реализация сталкивается с практическими трудностями.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о ключевых аспектах поселения в общежитии, льготах и правилах.

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Кто имеет право проживать в общежитии

Правила проживания в украинских общежитиях регламентируются Жилищным кодексом Украины, типовыми положениями и внутренними правилами учебных заведений. Статья 127 ЖКУ устанавливает обязательные условия: санитарный контроль, платное проживание, соответствующую инфраструктуру и четкое внутреннее регулирование.

"Сама идея общежитий в студенческой среде — это не просто крыша над головой, а элемент социальной защиты, особенно для уязвимых категорий", — отмечает адвокат Клара Марченко.

Заселяться в общежитие можно только после ежегодной санитарной проверки. Студенты должны платить за проживание вовремя и полностью. Помещение должно быть оборудовано мебелью, бытовыми комнатами и прачечными. В то же время студенты не могут быть привлечены к уборке или другому обслуживанию — для этого предусмотрен штатный персонал.

Какие студенты имеют право на общежитие по закону

Право на поселение имеют иногородние студенты, аспиранты, слушатели курсов и курсанты. В соответствии с лицензионными требованиями, учебные заведения должны обеспечить не менее 70% студентов местами в общежитии. Однако на практике это требование часто игнорируется.

Льготные категории имеют преимущество при заселении. Среди них:

студенты с инвалидностью I-III групп;

сироты;

студенты из многодетных семей;

те, кто потерял одного из родителей;

дети шахтеров, которые имеют стаж подземной работы от 15 лет или погибли/стали инвалидами по производственным обстоятельствам.

В отдельную категорию попадают граждане с временно оккупированных территорий. Согласно закону об обеспечении прав на ВОТ, они имеют право на государственное обучение с гарантированным местом в общежитии.

Проживание в общежитии для преподавателей и посторонних лиц

Работники вузов также могут заселяться в общежития, однако только по согласованию с руководством учебного заведения и органами студенческого самоуправления. Посторонним лицам проживание в общежитии запрещено.

Такие ограничения связаны с ограниченным жилым фондом и попытками сохранить общежития исключительно для нужд соискателей образования.

Какие льготы имеют студенты на оплату общежития

Льготы на проживание в общежитиях зависят от социального статуса студента и источника финансирования его обучения. Студенты, которые учатся за средства госбюджета и входят в льготные категории, могут претендовать на скидки или полное освобождение от оплаты.

"Украина имеет систему социальных льгот, которая охватывает наиболее уязвимые категории студентов. Часть из них предусматривает бесплатное проживание или существенные скидки", — объясняет Марченко.

По ее словам, самыми распространенными формами льгот являются:

бесплатное проживание для сирот, детей участников боевых действий, инвалидов войны;

50% оплаты для внутренне перемещенных лиц, детей чернобыльцев, жителей населенных пунктов на линии фронта;

скидки для малообеспеченных;

льготы для студентов-стипендиатов, победителей конкурсов.

Где узнать о льготах на проживание в общежитии

Условия предоставления льгот, необходимый пакет документов и сроки подачи можно уточнить в администрации вуза или в профсоюзном комитете. В случае отказа или нарушения прав студент имеет право обратиться в органы социальной защиты или в суд.

"Рекомендую обращаться письменно — это позволяет сохранить доказательства в случае дальнейшего обжалования", — добавляет Марченко.

Во многих случаях студенты не знают о своих правах или боятся заявлять о них. Именно поэтому разъяснение и правовая поддержка — ключевые элементы доступности образования в Украине.

Как сообщалось, состояние студенческих общежитий в Украине часто вызывает возмущение, ведь условия проживания во многих из них далеки от комфортных. Фотографии, которые время от времени распространяют студенты, шокируют иллюстрацией ужасной реальности.

Также мы рассказывали, что аренда комнаты в семейном общежитии является востребованным и доступным вариантом жилья, особенно для студентов и молодых семей. Однако цены на такую аренду растут из-за высокого спроса, инфляции и общей экономической ситуации в стране, вызванной войной.