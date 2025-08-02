Хто має право проживати в гуртожитку — правила та пільги у 2025 році

Гуртожиток Луцького національного технічного університету. Фото: lntu.edu.ua

Проживання в студентських гуртожитках в Україні регулюється чіткими нормами законодавства, які забезпечують доступ до житла для студентів, пільгових категорій та інших осіб, пов’язаних із навчальними закладами. Система поселення в гуртожитки має чітке правове підґрунтя, але її реалізація стикається з практичними труднощами.

Редакція Новини.LIVE розповідає про ключові аспекти поселення у гуртожитку, пільги та правила.

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Хто має право проживати в гуртожитку

Правила проживання в українських гуртожитках регламентуються Житловим кодексом України, типовими положеннями й внутрішніми правилами закладів освіти. Стаття 127 ЖКУ встановлює обов’язкові умови: санітарний контроль, платне проживання, відповідну інфраструктуру й чітке внутрішнє регулювання.

"Сама ідея гуртожитків у студентському середовищі — це не просто дах над головою, а елемент соціального захисту, особливо для вразливих категорій", — наголошує адвокатка Клара Марченко.

Заселятися до гуртожитку можна лише після щорічної санітарної перевірки. Студенти мають сплачувати за проживання вчасно та повністю. Приміщення має бути облаштоване меблями, побутовими кімнатами та пральнями. Водночас студенти не можуть бути залучені до прибирання або іншого обслуговування — для цього передбачено штатний персонал.

Які студенти мають право на гуртожиток за законом

Право на поселення мають іногородні студенти, аспіранти, слухачі курсів і курсанти. Відповідно до ліцензійних вимог, навчальні заклади повинні забезпечити щонайменше 70% студентів місцями в гуртожитку. Проте на практиці ця вимога часто ігнорується.

Пільгові категорії мають перевагу при заселенні. Серед них:

студенти з інвалідністю I-III груп;

сироти;

студенти з багатодітних родин;

ті, хто втратив одного з батьків;

діти шахтарів, які мають стаж підземної роботи від 15 років або загинули/стали інвалідами через виробничі обставини.

В окрему категорію потрапляють громадяни з тимчасово окупованих територій. Згідно із законом про забезпечення прав на ТОТ, вони мають право на державне навчання з гарантованим місцем у гуртожитку.

Проживання в гуртожитку для викладачів та сторонніх осіб

Працівники вишів також можуть заселятися в гуртожитки, однак тільки за погодженням з керівництвом навчального закладу й органами студентського самоврядування. Стороннім особам проживання в гуртожитку заборонено.

Такі обмеження пов’язані з обмеженим житловим фондом і спробами зберегти гуртожитки виключно для потреб здобувачів освіти.

Які пільги мають студенти на оплату гуртожитку

Пільги на проживання в гуртожитках залежать від соціального статусу студента та джерела фінансування його навчання. Студенти, які навчаються за кошти держбюджету та входять до пільгових категорій, можуть претендувати на знижки або повне звільнення від оплати.

"Україна має систему соціальних пільг, яка охоплює найвразливіші категорії студентів. Частина з них передбачає безоплатне проживання або суттєві знижки", — пояснює Марченко.

За її словами, найпоширенішими формами пільг є:

безоплатне проживання для сиріт, дітей учасників бойових дій, інвалідів війни;

50% оплати для внутрішньо переміщених осіб, дітей чорнобильців, мешканців населених пунктів на лінії фронту;

знижки для малозабезпечених;

пільги для студентів-стипендіатів, переможців конкурсів.

Де дізнатися про пільги на проживання в гуртожитку

Умови надання пільг, необхідний пакет документів та строки подачі можна уточнити в адміністрації вишу або у профспілковому комітеті. У разі відмови або порушення прав студент має право звернутися до органів соціального захисту або до суду.

"Рекомендую звертатися письмово — це дозволяє зберегти докази у разі подальшого оскарження", — додає Марченко.

У багатьох випадках студенти не знають про свої права або бояться заявляти про них. Саме тому роз’яснення й правова підтримка — ключові елементи доступності освіти в Україні.

Як повідомлялось, стан студентських гуртожитків в Україні часто викликає обурення, адже умови проживання в багатьох із них далекі від комфортних. Світлини, які час від часу поширюють студенти, шокують ілюстрацією жахливої реальності.

Також ми розповідали, що оренда кімнати в сімейному гуртожитку є затребуваним і доступним варіантом житла, особливо для студентів і молодих сімей. Однак ціни на таку оренду зростають через високий попит, інфляцію та загальну економічну ситуацію в країні, спричинену війною.