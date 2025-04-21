Кто из участников боевых действий имеет право на жилье от государства в 2025 году

Мужчина держит удостоверение участника боевых действий. Фото: delo.ua

В 2025 году вопрос жилья для военнослужащих и участников боевых действий (УБД) остается одним из самых острых в социальной политике Украины. На фоне длительной войны, увеличения количества мобилизованных и ветеранов государство вынуждено адаптировать подходы к обеспечению их жильем. Но, несмотря на обещания, не все имеют реальный шанс на бесплатное жилье.

Согласно законодательству, главным условием для получения жилья является статус лица, нуждающегося в улучшении жилищных условий. Однако этого недостаточно. В 2025 году действуют конкретные критерии:

Реклама

Читайте также:

выслуга лет: не менее 20 лет военной службы;

учет в жилищной очереди. Наличие официального статуса лица, нуждающегося в улучшении жилищных условий;

регистрация. Военнослужащий должен быть зарегистрирован в месте дислокации части;

одноразовость. Право на бесплатное жилье реализуется только один раз, и не может касаться уже приватизированной недвижимости.

Вне этих условий — даже с боевым опытом — шансы на бесплатное жилье минимальны.

Какие варианты дает государство: от жилья до кредита

Украинское законодательство в 2025 году предлагает несколько механизмов.

Безвозмездное жилье

Реальная, но ограниченная опция для военных с выслугой и жилищной очередью. Основная проблема — дефицит государственного жилищного фонда.

Государственный кредит

Военные с 20-летним стажем могут воспользоваться льготным кредитом на покупку или строительство жилья. Ключевые параметры для этого: срок до 20 лет, одноразовое право и средства из госбюджета. Основные условия утверждает Кабмин.

Что предлагает "еОселя": кредит под 3% для военных

Программа "еОселя" — одна из немногих доступных в 2025 году реальных альтернатив. Она предлагает льготное кредитование военнослужащим, в частности:

3% годовых — для контрактников и силовиков;

7% годовых — для УБД без собственного жилья;

до 20 лет срока;

минимальный первый взнос — 20%.

Программа доступна только гражданам Украины, которые официально работают, не имеют жилья или владеют имуществом на оккупированных территориях. Нельзя участвовать в других программах или быть в санкционных списках.

Первая компенсация за контракт: еще один шанс

Для тех, кто только что заключил первый контракт с ВСУ, предусмотрена компенсация до 50% первого взноса на кредитное жилье. Это важно для молодых военных, которые еще не имеют жилищной истории или большого стажа, но уже готовы оформлять собственность.

Барьеры и проблемы: почему не все доходят до ключа

Хотя закон гарантирует ряд прав, на практике все зависит от:

наличия бюджетных средств;

очереди в каждом конкретном регионе;

готовности местных властей содействовать;

полноты пакета документов.

Нередко процесс получения жилья растягивается на годы или заканчивается отказом из-за бюрократических деталей.

Отметим, участники боевых действий имеют право на бесплатный земельный участок. Однако из-за военного положения реализация этого права фактически приостановлена, хотя государство и признает заслуги военных. Ветеранам важно знать, на какие именно земли они могут претендовать и как правильно подать ходатайство. В некоторых случаях обращение в суд остается единственным способом получить желаемый участок.

Также участники боевых действий и их семьи могут получить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Однако, чтобы воспользоваться этой возможностью, площадь их жилья должна соответствовать установленным законодательством стандартам.