Хто з учасників бойових дій має право на житло від держави у 2025 році

Чоловік тримає посвідчення учасника бойових дій. Фото: delo.ua

У 2025 році питання житла для військовослужбовців та учасників бойових дій (УБД) залишається одним із найгостріших у соціальній політиці України. На тлі тривалої війни, збільшення кількості мобілізованих та ветеранів держава змушена адаптувати підходи до забезпечення їх житлом. Але, попри обіцянки, не всі мають реальний шанс на безоплатне помешкання.

Згідно із законодавством, головною умовою для отримання житла є статус особи, яка потребує поліпшення житлових умов. Проте цього недостатньо. У 2025 році діють конкретні критерії:

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вислуга років: щонайменше 20 років військової служби;

облік у житловій черзі. Наявність офіційного статусу особи, що потребує поліпшення житлових умов;

реєстрація. Військовослужбовець має бути зареєстрованим у місці дислокації частини;

одноразовість. Право на безоплатне житло реалізується тільки один раз, і не може стосуватися вже приватизованої нерухомості.

Поза цими умовами — навіть з бойовим досвідом — шанси на безкоштовне житло мінімальні.

Які варіанти дає держава: від житла до кредиту

Українське законодавство у 2025 році пропонує декілька механізмів:

Безоплатне житло

Реальна, але обмежена опція для військових з вислугою та житловою чергою. Основна проблема — дефіцит державного житлового фонду.

Державний кредит

Військові з 20-річним стажем можуть скористатися пільговим кредитом на купівлю чи будівництво житла. Ключові параметри для цього: термін до 20 років, одноразове право та кошти з держбюджету. Основні умови затверджує Кабмін.

Що пропонує "єОселя": кредит під 3% для військових

Програма "єОселя" — одна з небагатьох доступних у 2025 році реальних альтернатив. Вона пропонує пільгове кредитування військовослужбовцям, зокрема:

3% річних — для контрактників та силовиків;

7% річних — для УБД без власного житла;

до 20 років терміну;

мінімальний перший внесок — 20%.

Програма доступна лише громадянам України, які офіційно працюють, не мають житла або володіють майном на окупованих територіях. Не можна брати участь в інших програмах або бути у санкційних списках.

Перша компенсація за контракт: ще один шанс

Для тих, хто щойно уклав перший контракт із ЗСУ, передбачено компенсацію до 50% першого внеску на кредитне житло. Це важливо для молодих військових, які ще не мають житлової історії або великого стажу, але вже готові оформлювати власність.

Бар’єри та проблеми: чому не всі доходять до ключа

Хоча закон гарантує низку прав, на практиці все залежить від:

наявності бюджетних коштів;

черги у кожному конкретному регіоні;

готовності місцевої влади сприяти;

повноти пакета документів.

Нерідко процес отримання житла розтягується на роки або ж закінчується відмовою через бюрократичні деталі.

Зазначимо, учасники бойових дій мають право на безкоштовну земельну ділянку. Однак через воєнний стан реалізація цього права фактично призупинена, хоча держава й визнає заслуги військових. Ветеранам важливо знати, на які саме землі вони можуть претендувати та як правильно подати клопотання. У деяких випадках звернення до суду залишається єдиним способом отримати бажану ділянку.

Також учасники бойових дій та їхні сім'ї можуть отримати пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Проте, щоб скористатися цією можливістю, площа їхнього помешкання має відповідати встановленим законодавством стандартам.