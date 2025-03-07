Договор купли-продажи квартиры можно оспорить — кто имеет право

Люди изучают документы. Фото: Freepik

Договор купли-продажи квартиры является одной из важнейших сделок в сфере недвижимости. Однако даже после подписания он не всегда является неизменным: при определенных обстоятельствах его можно обжаловать и признать недействительным.

Редакция Новини.LIVE разбиралась, кто имеет право инициировать такой процесс, по каким причинам это возможно и какие последствия может иметь обжалование сделки.

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Кто может обжаловать договор купли-продажи квартиры

1. Покупатель

Покупатель имеет право обжаловать договор в случае обнаружения скрытых дефектов жилья, мошенничества со стороны продавца или нарушения его прав.

Распространенные причины для обжалования

Выявление обременений на квартире (ипотека, арест, запрет на продажу).

Несоответствие фактического состояния квартиры задекларированному в договоре.

Невыполнение продавцом обязательств (например, отказ передать квартиру или сокрытие юридических рисков).

Продажа квартиры без согласия других совладельцев (если такое согласие было необходимо).

2. Продавец

Продавец может инициировать признание договора недействительным, если сделка была заключена под давлением или в результате мошенничества.

Возможные основания для обжалования

Покупатель не выполнил обязательства по оплате.

Выявлена фальсификация документов покупателя.

Договор заключен под обманом или принуждением.

3. Наследники бывшего владельца

Если квартира была продана лицом, которое не имело на это законного права (например, собственник на момент продажи был недееспособным или заключил сделку под давлением), наследники могут оспорить сделку в судебном порядке.

4. Третьи лица с правами на квартиру

К таким лицам могут относиться:

совладельцы недвижимости, если квартира находилась в совместной собственности;

бывшие супруги продавца, если продажа состоялась без согласия второго супруга;

лица, которые имели право пользования квартирой (например, прописанные жильцы, которые не дали согласия на продажу).

5. Органы власти

Государственные органы могут инициировать признание сделки недействительной, если квартира была продана с нарушением законодательства.

Основания для вмешательства

Продажа квартиры с поддельными документами.

Нарушение прав детей, лиц с инвалидностью или других социально уязвимых групп.

Выявление незаконной приватизации жилья.

Процедура обжалования договора купли-продажи квартиры

Подготовка доказательств

Для обжалования договора необходимо собрать доказательства нарушений: выписки из реестров, экспертные заключения, свидетельства, копии документов и т.д.

Досудебное урегулирование

Если есть возможность решить конфликт без суда (например, путем переговоров или заключения дополнительного соглашения), стоит воспользоваться этим вариантом.

Судебный процесс

Если мирно решить вопрос не удалось, истец подает заявление в суд. В процессе рассмотрения дела суд анализирует все доказательства и решает, есть ли основания для признания договора недействительным.

Последствия обжалования договора купли-продажи квартиры

Если суд признает договор недействительным:

квартира возвращается предыдущему владельцу;

покупатель получает обратно свои деньги, если продавец способен их вернуть;

стороны могут понести дополнительные финансовые потери (судебные издержки, возмещение убытков);

репутационные риски для сторон, особенно если нарушения были сознательными.

Оспаривание договора купли-продажи квартиры — сложный юридический процесс, который может инициировать покупатель, продавец, наследники, совладельцы, органы власти и другие заинтересованные лица. Чтобы избежать рисков, перед заключением сделки следует тщательно проверять документы и обращаться за помощью к юристам.

Как сообщалось, полномасштабная война в Украине существенно усложнила процедуру купли-продажи недвижимости. К ограничениям военного положения добавляется фактор пребывания многих владельцев за рубежом. Это делает процесс отчуждения недвижимости сложным и требует тщательного изучения.

Также мы рассказывали о жилищных спорах в Украине, которые являются одними из самых сложных юридических вопросов, часто затягивающихся на годы. Конфликты между сожителями, бывшими членами семьи или лицами, утратившими право на недвижимость, приводят к значительным моральным и материальным убыткам. Эти споры требуют тщательного изучения законодательства и часто требуют судебного вмешательства для решения.