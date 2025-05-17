Как строили хату-мазанку наши предки — традиции и секреты

Мазанка в музее в Пирогово. Фото: Maksym Kozlenko

Хата-мазанка — это не просто жилье, а настоящий символ украинской культуры, олицетворяющий связь с природой, мудрость предков и гармонию с окружающей средой. Эти хаты, построенные из доступных материалов — глины, соломы, камыша, дерева или хвороста, — были распространены в степной и лесостепной Украине благодаря природным условиям и доступности ресурсов. Название "мазанка" происходит от слова "мазать", ведь стены таких домов обмазывали глиняным раствором, а затем белили известью или мелом, придавая им опрятный вид.

Строительство мазанки — это не только о глине и соломе, а о тысячелетнем опыте, уникальной адаптации к природе и глубокой системе верований, отмечает профессор Роман Силецкий. Такой тип жилья распространился преимущественно в степной и лесостепной Украине, где леса было меньше, а глина — доступна. Именно здесь формировалась архитектурная традиция, основанная на простоте, практичности и прочной связи с окружающей средой.

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Строительство хаты начиналось задолго до первого удара топором. По словам Силецкого, место должно было быть "чистым": подальше от прежних захоронений, следов демонологических явлений или находок костей. Это было дело не только практическое, но и сакральное — будущий дом должен был нести мир и защиту.

Выбирали участок осторожно, консультировались с родственниками и соседями, прислушивались к приметам, животным, снам. После выбора места шли дальше — к строительству.

Мастер, без которого не обойтись

Даже если хата была небольшой и строилась из доступных материалов, ее возводил не каждый. Нужен был опытный мастер-строитель, который знал, как обращаться с глиной, как сложить конструкцию, чтобы она не просела, не растрескалась, не потеряла тепло.

Мазанка имела каркасную структуру: деревянный остов из ригелей и сох (вертикальных опор), пространство между которыми заполнялось глиняной массой, смешанной с соломой, камышом или даже конским пометом — природным антисептиком и влагостойким компонентом.

Стены, которые дышали и сохраняли тепло

Процесс заполнения стен назывался "вальцовка". В плетеных хворостяных вариантах (такие дома еще называли "хворостянками") сначала сооружали сетку из хвороста — турлук, а затем густо обмазывали ее глиной. В других — глину просто накладывали слоями на деревянный остов.

Чтобы раствор лучше держался, деревянные части дома "клинцировали" — забивали колышки (клинья), создавая неровности. После высыхания стен поверхность белили — известью, мелом или белой глиной. Это не только придавало эстетики, но и защищало стены от вредителей и солнца.

Типы мазанок: не только из глины

Существовало несколько вариантов мазанок, в зависимости от наличия материалов:

деревянные мазанки — обмазанные глиной срубы, возведенные "в шулы";

плетеные мазанки — с основой из турлука;

камышовые мазанки — с густым слоем камыша внутри стен;

соломенные мазанки — где изоляцию обеспечивала толстая солома.

Типичным вариантом была хата на сохах: вертикальные опоры, камыш внутри и обмазка из глины и соломы. Внутри устанавливали печь с чиринню и лежанкой — место для сна и обогрева. Это был жилой центр хаты, символ семейного тепла.

Почему мазанка выдерживала века

Несмотря на простоту, мазанки были прочными, теплыми и долговечными. Благодаря глине — "дышащему" материалу, в доме поддерживался оптимальный микроклимат: прохлада летом, тепло зимой. Стены изолировали от ветра, а толстая штукатурка поглощала влагу.

Это жилье было экономичным и одновременно экологичным, сделанным полностью из местных природных материалов. В нем воплощалась философия выживания, красоты и гармонии с природой.

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