Як будували хату-мазанку наші предки — традиції та секрети

Мазанка у музеї у Пирогові. Фото: Maksym Kozlenko

Хата-мазанка — це не просто житло, а справжній символ української культури, що уособлює зв’язок із природою, мудрість предків і гармонію з довкіллям. Ці хати, побудовані з доступних матеріалів — глини, соломи, очерету, дерева чи хмизу, — були поширені в степовій і лісостеповій Україні завдяки природним умовам і доступності ресурсів. Назва "мазанка" походить від слова "мазати", адже стіни таких хат обмазували глиняним розчином, а згодом білили вапном чи крейдою, надаючи їм охайного вигляду.

Будівництво мазанки — це не лише про глину й солому, а про тисячолітній досвід, унікальну адаптацію до природи та глибоку систему вірувань, зазначає професор Роман Сілецький. Такий тип житла поширився переважно в степовій і лісостеповій Україні, де лісу було менше, а глина — доступна. Саме тут формувалася архітектурна традиція, заснована на простоті, практичності й міцному зв’язку з довкіллям.

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Будівництво хати починалося задовго до першого удару сокирою. За словами Сілецького, місце мало бути "чистим": якомога далі від колишніх поховань, слідів демонологічних явищ чи знахідок кісток. Це була справа не лише практична, а й сакральна — майбутня оселя мала нести мир і захист.

Обирали ділянку обережно, консультувалися з родичами й сусідами, дослухалися до прикмет, тварин, снів. Після вибору місця йшли далі — до будівництва.

Майстер, без якого не обійтись

Навіть якщо хата була невеликою та зводилася з доступних матеріалів, її зводив не кожен. Потрібен був досвідчений майстер-будівельник, який знав, як поводитись із глиною, як скласти конструкцію, щоб вона не просіла, не розтріскалась, не втратила тепло.

Мазанка мала каркасну структуру: дерев’яний остов з ригелів і сох (вертикальних опор), простір між якими заповнювався глиняною масою, змішаною з соломою, очеретом або навіть кінським послідом — природним антисептиком та вологостійким компонентом.

Стіни, які дихали та зберігали тепло

Процес заповнення стін мав назву "валькування". У плетених хворостяних варіантах (такі хати ще називали "хворостянками") спершу споруджували сітку з хмизу — турлук, а потім густо обмазували її глиною. В інших — глину просто накладали шарами на дерев’яний остов.

Аби розчин краще тримався, дерев’яні частини хати "клинцювали" — забивали кілочки (клинці), створюючи нерівності. Після висихання стін поверхню білили — вапном, крейдою чи білою глиною. Це не лише надавало естетики, а й захищало стіни від шкідників та сонця.

Типи мазанок: не лише з глини

Існувало кілька варіантів мазанок, залежно від наявності матеріалів:

дерев’яні мазанки — обмащені глиною зруби, зведені "в шули";

плетені мазанки — з основою з турлуку;

очеретяні мазанки — із густим шаром очерету всередині стін;

солом’яні мазанки — де ізоляцію забезпечувала товста солома.

Найтиповішим варіантом була хата на сохах: вертикальні опори, очерет усередині та обмазка з глини й соломи. Всередині встановлювали піч з чирінню та лежанкою — місце для сну та обігріву. Це був житловий центр хати, символ родинного тепла.

Чому мазанка витримувала століття

Попри простоту, мазанки були міцними, теплими й довговічними. Завдяки глині — матеріалу, що "дихає", у хаті підтримувався оптимальний мікроклімат: прохолода влітку, тепло взимку. Стіни ізолювали від вітру, а товста штукатурка поглинала вологу.

Це житло було економічним і водночас екологічним, зробленим повністю з місцевих природних матеріалів. У ньому втілювалась філософія виживання, краси та гармонії з природою.

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