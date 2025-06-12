Обязательно ли оформлять кадастровый номер на дом и квартиру — основные правила

Частный дом. Фото: Freepik

Кадастровый номер — это уникальный цифровой код земельного участка. Его часто сравнивают с идентификационным кодом гражданина: без него государственные органы "не видят" участок в реестрах. Без кадастрового номера нельзя продать, передать по наследству, сдать в аренду землю или зарегистрировать на ней дом. То есть фактически — нельзя распоряжаться собственностью.

В Украине кадастровые номера начали присваивать с 2002 года. Если участок до сих пор не имеет такого номера, он юридически находится в "тени", отмечает адвокат Ольга Брус в комментарии агентству "УНИАН". Это не только создает трудности с оформлением сделок, но и делает невозможным уплату налогов. Следовательно, владелец рискует потерять свои права в случае любого конфликта или проверки.

Реклама

Читайте также:

"Если у земли нет кадастрового номера — она не существует для государства", — подчеркивает эксперт.

Нужен ли кадастровый номер на дом

Кадастровый номер присваивается не дому, а только земле, на которой он расположен. Если участок имеет кадастровый номер, то и дом может быть оформлен как объект недвижимости — но только при условии, что земельная документация в порядке.

"Нет кадастрового номера на землю — вы не сможете ни продать, ни подарить дом", — говорит Брус.

Ключевое требование — чтобы постройка была построена на легальном участке. Если же дом возведен самовольно, или земля не оформлена должным образом, право собственности на здание будет проблематичным.

Как получить кадастровый номер

Чтобы получить кадастровый номер на земельный участок, нужно:

Подготовить документы. Это техническая документация на землю и документы, подтверждающие право собственности на нее и на дом. Обратиться в землеустроительную организацию. Ее можно выбрать самостоятельно. Они проверяют, все ли оформлено правильно. Дооформление (при необходимости). Если что-то отсутствует, организация может изготовить нужную техдокументацию. Подача документов к регистратору. Это можно сделать самостоятельно или через представителя землеустроительной компании. Ожидание. Процедура занимает 2-3 месяца.

Результатом является выписка из Государственного земельного кадастра, в которой указан кадастровый номер, форма собственности и целевое назначение земли.

"Процесс не очень быстрый, но вполне понятный — главное иметь все документы", — отмечает Брус.

Как проверить, есть ли кадастровый номер

Проверить наличие кадастрового номера можно:

через госрегистратора в земельном отделе городского или областного совета;

в ЦПАУ;

онлайн — на сайте Госгеокадастра, авторизовавшись через электронную подпись и заказав выписку.

До 2022 года это можно было сделать еще и через Публичную кадастровую карту, имея только адрес дома. Однако с начала полномасштабного вторжения доступ к карте ограничен из соображений безопасности.

"Данные с публичной кадастровой карты теперь недоступны, приходится обращаться напрямую", — объясняет юрист.

А как насчет квартиры — нужен ли ей кадастровый номер

Квартира как объект недвижимости не нуждается в кадастровом номере. Владелец квартиры не может получить кадастровый номер на "свой кусочек" земли под домом.

Земельный участок под многоквартирным домом — это общая собственность всех жильцов. Инициировать оформление этой земли может ОСМД, которое сможет зарегистрировать участок, получить кадастровый номер и дальше им распоряжаться — например, сдавать часть в аренду.

"Отдельный владелец квартиры не может зарегистрировать землю под собой. Но ОСМД — может", — уточняет эксперт.

Что будет, если не сделать кадастровый номер

Без кадастрового номера ваш земельный участок считается юридически несуществующим. Вы не сможете:

оформить дом;

заключить сделку купли-продажи или дарения;

получить наследство;

уплатить налоги официально;

защитить свои права в суде.

Более того — в будущем это может создать трудности с регистрацией коммуникаций, участием в программах государственной поддержки, получением компенсаций и тому подобное.

Что еще стоит знать украинцам

Возводить сооружения на собственной земле — это право каждого владельца. Однако украинское законодательство четко регламентирует перечень объектов, которые можно строить без специальных разрешений, игнорирование которых может привести к серьезным последствиям. Самострой, не соответствующий установленным нормам, грозит не только предписаниями о демонтаже, но и значительными штрафами.

Также мы рассказывали, что передача дома ребенку является важным шагом, имеющим значительное влияние на его будущее и семейные отношения. Украинское законодательство в 2025 году предлагает несколько легальных способов оформления права собственности на несовершеннолетнее лицо. Ребенок может стать владельцем недвижимости даже в раннем возрасте, однако самостоятельно распоряжаться этим имуществом он сможет только после достижения 14 лет и с согласия родителей или опекунского совета.