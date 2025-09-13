Цены взлетели до небес - в одной из стран Европы рекордно подорожали квартиры

Дома в Праге. Фото: Freepik

Во втором квартале 2025 года рынок недвижимости Чехии установил исторический рекорд — жилье подорожало на 17% в годовом измерении и фактически вдвое превысило доковидные показатели. Это делает страну одной из лидеров в ЕС по темпам роста стоимости квадратного метра. Для покупателей и инвесторов такая тенденция стала сигналом одновременно и о стабильности актива, и о растущих рисках недоступности.

Как сообщает Bloomberg, в апреле-июне 2025 года средняя цена квадратного метра достигла 81 117 крон, что равняется примерно 3 305 евро. Это на 16,3% больше, чем в 2024 году. Подъем продолжается уже шесть месяцев подряд, и снижение не зафиксировано ни в одном регионе страны.

Региональные различия оказались значительными:

наибольшее подорожание в Моравско-Силезском крае (+26%);

второе место занимает Устецкий край (+24%);

на третьей позиции Краловеградецкий край (+22%);

самый медленный рост произошел в Либерецком (+9%).

Особый акцент стоит сделать на Праге. В столице среднее предложение на новостройки впервые превысило 170 000 крон (7 000 евро) за кв. м. Фактические продажи также показали рост — до 165 019 крон (6 700 евро).

Спрос на микроквартиры в Чехии

Еще одной тенденцией стал взрывной интерес к микроквартирам. Во втором квартале 2025 года этот сегмент вырос на 56%. В Праге за три месяца было выставлено более 400 таких объектов, а среднее время их продажи сократилось на 41% — менее чем до двух месяцев. Это значительно быстрее, чем в случае со стандартными квартирами.

Популярность микрожилья объясняется несколькими факторами:

более низкой ценой по сравнению с большими квартирами;

удобством для молодежи и студентов;

высокой привлекательностью для инвесторов, которые сдают такое жилье в аренду.

Ограниченное предложение на рынке

На конец июня 2025 года в Чехии было доступно около 5 750 новых квартир. Это на 7,5% больше, чем кварталом ранее, но большинство этого прироста обеспечили старые проекты.

Эксперты отмечают: чтобы стабилизировать рынок, только в Праге необходимо ежегодно одобрять не менее 10 000 новых жилых объектов. Зато длительные разрешительные процедуры не позволяют запустить нужное количество строек. Без упрощения правил рынок будет оставаться в состоянии дефицита.

Ипотека и спрос на жилье

Одним из ключевых двигателей роста стала доступность ипотеки. По данным финансовых учреждений, в июне 2025 года средняя ставка по новым кредитам составила 4,56%. Объем выданных ипотек вырос сразу на 50% — до 150 млрд крон (6 млрд евро).

Руководитель отдела отраслевых сервисов Seznam.cz Хана Контриш объяснила, что стабильный спрос вместе с относительно доступными кредитами подпитывает интерес к покупке. В то же время Национальный банк Чехии решил приостановить цикл снижения ставок, который длился полтора года.

Реакция властей на рост цен

Заместитель главы Нацбанка Эва Замразилова предупредила, что восприятие недвижимости как безрискового актива может стать опасной иллюзией. Она подчеркнула, что государство должно ограничить чрезмерную привлекательность жилья для инвесторов.

Среди возможных решений она назвала:

изменение системы налогообложения операций с недвижимостью;

введение ограничений для иностранных покупателей;

стимулирование банков к предложению альтернативных инвестиционных инструментов.

Такие шаги должны помочь снизить давление на рынок и сделать жилье доступным для граждан, а не только для инвесторов, отмечает издание.

Как сообщалось, Чехия привлекает украинцев своей стабильностью и возможностями, однако приобрести собственное жилье здесь непросто. Высокие цены и сложности для иностранцев делают этот процесс вызовом: в 2025 году Чехия входит в пятерку стран ЕС с наименее доступным жильем.

Также мы рассказывали, что чешская оппозиционная партия СДПГ предлагает изменить условия пребывания украинских беженцев, позволив оставаться только тем, кто работает на вакансиях, которые не заинтересовали местных жителей. Таким образом, в стране смогут остаться только те украинцы, чья работа является востребованной и не имеет конкуренции на чешском рынке труда.