Ціни злетіли до небес — в одній з країн Європи рекордно подорожчали квартири

У другому кварталі 2025 року ринок нерухомості Чехії встановив історичний рекорд — житло подорожчало на 17% у річному вимірі та фактично вдвічі перевищило доковідні показники. Це робить країну однією з лідерів у ЄС за темпами зростання вартості квадратного метра. Для покупців та інвесторів така тенденція стала сигналом одночасно і про стабільність активу, і про зростаючі ризики недоступності.

Як повідомляє Bloomberg, у квітні-червні 2025 року середня ціна квадратного метра сягнула 81 117 крон, що дорівнює приблизно 3 305 євро. Це на 16,3% більше, ніж у 2024 році. Підйом триває вже шість місяців поспіль, і зниження не зафіксовано в жодному регіоні країни.

Регіональні відмінності виявилися значними:

найбільше подорожчання у Моравсько-Сілезькому краї (+26%);

друге місце займає Устецький край (+24%);

на третій позиції Краловеградецький край (+22%);

найповільніше зростання відбулося у Ліберецькому (+9%).

Особливий акцент варто зробити на Празі. У столиці середня пропозиція на новобудови вперше перевищила 170 000 крон (7 000 євро) за кв. м. Фактичні продажі також показали зростання — до 165 019 крон (6 700 євро).

Попит на мікроквартири у Чехії

Ще однією тенденцією став вибуховий інтерес до мікроквартир. У другому кварталі 2025 року цей сегмент зріс на 56%. У Празі за три місяці було виставлено понад 400 таких об’єктів, а середній час їх продажу скоротився на 41% — менше ніж до двох місяців. Це значно швидше, ніж у випадку зі стандартними квартирами.

Популярність мікрожитла пояснюється кількома факторами:

нижчою ціною у порівнянні з великими квартирами;

зручністю для молоді та студентів;

високою привабливістю для інвесторів, які здають таке житло в оренду.

Обмежена пропозиція на ринку

На кінець червня 2025 року в Чехії було доступно близько 5 750 нових квартир. Це на 7,5% більше, ніж кварталом раніше, але більшість цього приросту забезпечили старі проєкти.

Експерти наголошують: щоб стабілізувати ринок, лише у Празі необхідно щороку схвалювати не менше 10 000 нових житлових об’єктів. Натомість тривалі дозвільні процедури не дозволяють запустити потрібну кількість будівництв. Без спрощення правил ринок залишатиметься у стані дефіциту.

Іпотека та попит на житло

Одним із ключових рушіїв зростання стала доступність іпотеки. За даними фінансових установ, у червні 2025 року середня ставка за новими кредитами становила 4,56%. Обсяг виданих іпотек зріс одразу на 50% — до 150 млрд крон (6 млрд євро).

Керівниця відділу галузевих сервісів Seznam.cz Хана Контріш пояснила, що стабільний попит разом із відносно доступними кредитами підживлює інтерес до купівлі. Водночас Національний банк Чехії вирішив призупинити цикл зниження ставок, який тривав півтора року.

Реакція влади на зростання цін

Заступниця голови Нацбанку Ева Замразілова попередила, що сприйняття нерухомості як безризикового активу може стати небезпечною ілюзією. Вона наголосила, що держава повинна обмежити надмірну привабливість житла для інвесторів.

Серед можливих рішень вона назвала:

зміну системи оподаткування операцій з нерухомістю;

запровадження обмежень для іноземних покупців;

стимулювання банків до пропозиції альтернативних інвестиційних інструментів.

Такі кроки мають допомогти знизити тиск на ринок і зробити житло доступнішим для громадян, а не лише для інвесторів, наголошує видання.

Як повідомлялось, Чехія приваблює українців своєю стабільністю та можливостями, проте придбати власне житло тут непросто. Високі ціни та складнощі для іноземців роблять цей процес викликом: у 2025 році Чехія входить до п'ятірки країн ЄС із найменш доступним житлом.

Також ми розповідали, що чеська опозиційна партія СДПН пропонує змінити умови перебування українських біженців, дозволивши залишатися лише тим, хто працює на вакансіях, які не зацікавили місцевих жителів. Таким чином, у країні зможуть залишитися лише ті українці, чия робота є затребуваною та не має конкуренції на чеському ринку праці.