В Чехії планують посилити правила для українців — кого торкнуться зміни

Люди на вулиці в Празі. Фото: Pixabay

Чеська опозиційна партія СДПН хоче змінити правила перебування українських біженців у країні. Залишитися в країні зможуть лише українці, які працюють на посадах, до яких немає інтересу серед чехів.

Про це повідомляє Denikn.

Реклама

Читайте також:

Що може змінитися для українців в Чехії

Лідер правопопулістського руху SPD (СДПН) Томіо Окамура заявив, що перегляд дозволів на проживання всіх українців у Чеській Республіці є однією з фундаментальних умов партії для входження до уряду.

За його словами, більшість українців перебувають у Чехії під так званим тимчасовим захистом у зв'язку з військовою агресією Росії в Україні. Окамура наполягає, що наплив українських біженців після початку російського вторгнення в Чехію погіршив доступність орендного житла та подовжив час очікування на прийом до лікарів.

"Це не ненависть, але я чеський політик і я на боці чеських громадян", — наголосив голова СДПН.

Згідно з планами руху, в Чехії дозволять залишатися лише тим громадянам України, які демонстративно працюють на посадах, до яких немає інтересу серед чехів.

Серед інших пунктів програми СДПН для входження до наступного уряду, за словами Окамури, є відмова від міграційного пакту Європейського Союзу та нової системи квот на викиди ETS 2, яка, за його словами, різко підвищить вартість опалення домогосподарств та транспорт.

"Люди не платитимуть, у людей не буде на це грошей", — зазначив він.

Політик додав, що СДПН також наполягатиме на вищій валоризації пенсій, поверненні пенсійного віку до 65 років, припиненні зловживань соціальними виплатами, збільшенні підтримки людей з інвалідністю та посиленні покарання за жорстоке поводження з тваринами.

Раніше ми писали, що президент Володимир Зеленський підписав закон про множинне громадянство, згідно з яким українцям офіційно дозволяється мати паспорти інших держав, зокрема Німеччини, Польщі, Чехії, США та Канади.

Також дізнавайтеся, за які порушення в країнах Європи можна отримати штраф до 3 000 євро.