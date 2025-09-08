В Чехии планируют ужесточить правила для украинцев — кого коснутся изменения

Люди на улице в Праге. Фото: Pixabay

Чешская оппозиционная партия СДПГ хочет изменить правила пребывания украинских беженцев в стране. Остаться в стране смогут только украинцы, которые работают на должностях, к которым нет интереса среди чехов.

Об этом сообщает Denikn.

Лидер правопопулистского движения SPD (СДПГ) Томио Окамура заявил, что пересмотр разрешений на проживание всех украинцев в Чешской Республике является одним из фундаментальных условий партии для вхождения в правительство.

По его словам, большинство украинцев находятся в Чехии под так называемой временной защитой в связи с военной агрессией России в Украине. Окамура настаивает, что наплыв украинских беженцев после начала российского вторжения в Чехию ухудшил доступность арендного жилья и продлил время ожидания на прием к врачам.

"Это не ненависть, но я чешский политик и я на стороне чешских граждан", — подчеркнул председатель СДПГ.

Согласно планам движения, в Чехии позволят оставаться только тем гражданам Украины, которые работают на должностях, к которым нет интереса среди чехов.

Среди других пунктов программы СДПГ для вхождения в следующее правительство, по словам Окамуры, является отказ от миграционного пакта Европейского Союза и новой системы квот на выбросы ETS 2, которая, по его словам, резко повысит стоимость отопления домохозяйств и транспорт.

"Люди не будут платить, у людей не будет на это денег", — отметил он.

Политик добавил, что СДПГ также будет настаивать на более высокой валоризации пенсий, возвращении пенсионного возраста до 65 лет, прекращении злоупотреблений социальными выплатами, увеличении поддержки людей с инвалидностью и ужесточении наказания за жестокое обращение с животными.

