Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика В Чехии хотят изменить условия пребывания для украинцев — детали

В Чехии хотят изменить условия пребывания для украинцев — детали

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 14:02
В Чехии планируют ужесточить правила для украинцев — кого коснутся изменения
Люди на улице в Праге. Фото: Pixabay

Чешская оппозиционная партия СДПГ хочет изменить правила пребывания украинских беженцев в стране. Остаться в стране смогут только украинцы, которые работают на должностях, к которым нет интереса среди чехов.

Об этом сообщает Denikn.

Реклама
Читайте также:

Что может измениться для украинцев в Чехии

Лидер правопопулистского движения SPD (СДПГ) Томио Окамура заявил, что пересмотр разрешений на проживание всех украинцев в Чешской Республике является одним из фундаментальных условий партии для вхождения в правительство.

По его словам, большинство украинцев находятся в Чехии под так называемой временной защитой в связи с военной агрессией России в Украине. Окамура настаивает, что наплыв украинских беженцев после начала российского вторжения в Чехию ухудшил доступность арендного жилья и продлил время ожидания на прием к врачам.

"Это не ненависть, но я чешский политик и я на стороне чешских граждан", — подчеркнул председатель СДПГ.

Согласно планам движения, в Чехии позволят оставаться только тем гражданам Украины, которые работают на должностях, к которым нет интереса среди чехов.

Среди других пунктов программы СДПГ для вхождения в следующее правительство, по словам Окамуры, является отказ от миграционного пакта Европейского Союза и новой системы квот на выбросы ETS 2, которая, по его словам, резко повысит стоимость отопления домохозяйств и транспорт.

"Люди не будут платить, у людей не будет на это денег", — отметил он.

Политик добавил, что СДПГ также будет настаивать на более высокой валоризации пенсий, возвращении пенсионного возраста до 65 лет, прекращении злоупотреблений социальными выплатами, увеличении поддержки людей с инвалидностью и ужесточении наказания за жестокое обращение с животными.

Ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский подписал закон о множественном гражданстве, согласно которому украинцам официально разрешается иметь паспорта других государств, в частности Германии, Польши, Чехии, США и Канады.

Также узнавайте, за какие нарушения в странах Европы можно получить штраф до 3 000 евро.

Европейский союз работа украинцы Чехия беженцы
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации