Не потерять все — эксперт рассказал, стоит ли сейчас покупать жилье

Несмотря на войну, на украинском рынке недвижимости все еще можно найти немало выгодных предложений. Самые низкие цены сейчас сохраняются в крупных городах Востока и Центра, тогда как Львов остается самым дорогим среди областных центров. Однако любая покупка сейчас связана с высоким уровнем риска.

Как пояснил соучредитель сайта "Энциклопедия новостроек" Денис Шульга в комментарии УНН, люди не спешат покупать, потому что боятся потерять деньги.

Цены на жилье в Киеве и Одессе

В столице квадратные метры до сих пор выглядят привлекательно. По словам Шульги, "рынок замер не из-за отсутствия денег у покупателей, а из-за ожидания стабильности". Как только ситуация выровняется, спрос резко вырастет, и Киев станет первым городом, где начнется подъем.

Подобная ситуация и в Одессе: спрос есть, но многие строительные проекты заморожены из-за рисков обстрелов. Эксперт привел пример собственного объекта — дома со стеклянным фасадом, строительство которого было остановлено.

Факторы, влияющие на цены в Киеве и Одессе:

замороженные строительные проекты;

ожидание стабилизации от покупателей;

высокий спрос на готовое жилье;

риски, связанные с обстрелами.

Рынок недвижимости в западных регионах

Западные города демонстрируют наибольшую активность. В одном только Ужгороде за месяц стартовало возведение пяти жилых комплексов на сотни квартир. Стоимость квадратного метра колеблется от 900 до 1 100 долларов.

Во Львове рынок еще динамичнее — он лидирует по количеству сделок и объему средств. Однако цены здесь часто завышены. Однокомнатная квартира в центре города стоит около 100 тысяч долларов, тогда как за такую сумму в Одессе можно купить значительно большую квартиру.

Основные особенности западного рынка сегодня:

стремительный запуск новых жилых комплексов;

спрос среди местных жителей выше, чем среди переселенцев;

стоимость во Львове значительно превышает среднерыночную;

Ужгород, Франковск и Львов становятся менее выгодными для покупки.

Спрос на аренду жилья в Украине

Из-за неопределенности и рисков многие украинцы выбирают аренду вместо покупки. Это особенно ощутимо в Киеве, Одессе и Львове, где арендные цены выросли из-за внутренней миграции и возвращения людей из Европы.

По словам Шульги, сейчас заметны следующие тенденции:

рост арендных ставок в крупных городах;

возвращение украинцев из-за границы, что усиливает спрос;

переселение в пригород ради большей безопасности.

Покупка жилья в других областях

Наиболее доступные цены сейчас в Харькове, Днепре, Запорожье, Николаеве, а также в Черкасской, Полтавской и Черниговской областях. В этих городах можно сделать выгодную покупку, однако стоит учитывать риски, связанные с войной.

"Адекватные цены сохраняются в Луцке, Ровно, Тернополе и Черновцах, но в Ужгороде, Франковске и особенно Львове покупать сейчас невыгодно", — подчеркнул эксперт.

Прогнозы для цен после войны

Наибольший рост стоимости ожидается в Киеве. До войны столичные цены на жилье часто превышали уровень некоторых европейских столиц, поэтому после стабилизации спрос быстро вернется.

По словам Шульги, после завершения боевых действий и возможного вступления Украины в ЕС цены в западных регионах тоже могут вырасти в полтора раза.

"Квартира, которая сегодня стоит 100 тысяч долларов, может легко подорожать до 150-170 тысяч. Сейчас это спрогнозировать сложно, но это вполне возможно", — подчеркнул он.

Вероятные сценарии развития после войны:

Киев станет лидером по темпам роста;

Львов сохранит высокие цены, но спрос может сместиться в меньшие города;

Одесса и Харьков будут восстанавливаться постепенно;

западные области выиграют от евроинтеграции и притока инвестиций.

Риски инвестиций в разных регионах

Инвестиции в жилье на западе страны безопаснее, чем в восточных городах. Если в Ужгороде или Львове риски минимальны, то в Сумах или Днепре покупка квартиры выглядит значительно опаснее.

Основные риски, которые следует учесть:

военные действия и их близость к городу;

вероятность остановки строительства;

потеря стоимости недвижимости в случае политической нестабильности;

отсутствие гарантий от застройщиков.

Шульга советует взвешивать все риски перед принятием решений и учитывать, что после войны рынок может измениться очень быстро.

