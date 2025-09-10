Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Недвижимость Инвестиции в недвижимость — где лучше покупать жилье уже сейчас

Инвестиции в недвижимость — где лучше покупать жилье уже сейчас

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 15:10
Не потерять все — эксперт рассказал, стоит ли сейчас покупать жилье
Люди получают ключи. Фото: Freepik

Несмотря на войну, на украинском рынке недвижимости все еще можно найти немало выгодных предложений. Самые низкие цены сейчас сохраняются в крупных городах Востока и Центра, тогда как Львов остается самым дорогим среди областных центров. Однако любая покупка сейчас связана с высоким уровнем риска.

Как пояснил соучредитель сайта "Энциклопедия новостроек" Денис Шульга в комментарии УНН, люди не спешат покупать, потому что боятся потерять деньги.

Реклама
Читайте также:

Цены на жилье в Киеве и Одессе

В столице квадратные метры до сих пор выглядят привлекательно. По словам Шульги, "рынок замер не из-за отсутствия денег у покупателей, а из-за ожидания стабильности". Как только ситуация выровняется, спрос резко вырастет, и Киев станет первым городом, где начнется подъем.

Подобная ситуация и в Одессе: спрос есть, но многие строительные проекты заморожены из-за рисков обстрелов. Эксперт привел пример собственного объекта — дома со стеклянным фасадом, строительство которого было остановлено.

Факторы, влияющие на цены в Киеве и Одессе:

  • замороженные строительные проекты;
  • ожидание стабилизации от покупателей;
  • высокий спрос на готовое жилье;
  • риски, связанные с обстрелами.

Рынок недвижимости в западных регионах

Западные города демонстрируют наибольшую активность. В одном только Ужгороде за месяц стартовало возведение пяти жилых комплексов на сотни квартир. Стоимость квадратного метра колеблется от 900 до 1 100 долларов.

Во Львове рынок еще динамичнее — он лидирует по количеству сделок и объему средств. Однако цены здесь часто завышены. Однокомнатная квартира в центре города стоит около 100 тысяч долларов, тогда как за такую сумму в Одессе можно купить значительно большую квартиру.

Основные особенности западного рынка сегодня:

  • стремительный запуск новых жилых комплексов;
  • спрос среди местных жителей выше, чем среди переселенцев;
  • стоимость во Львове значительно превышает среднерыночную;
  • Ужгород, Франковск и Львов становятся менее выгодными для покупки.

Спрос на аренду жилья в Украине

Из-за неопределенности и рисков многие украинцы выбирают аренду вместо покупки. Это особенно ощутимо в Киеве, Одессе и Львове, где арендные цены выросли из-за внутренней миграции и возвращения людей из Европы.

По словам Шульги, сейчас заметны следующие тенденции:

  • рост арендных ставок в крупных городах;
  • возвращение украинцев из-за границы, что усиливает спрос;
  • переселение в пригород ради большей безопасности.

Покупка жилья в других областях

Наиболее доступные цены сейчас в Харькове, Днепре, Запорожье, Николаеве, а также в Черкасской, Полтавской и Черниговской областях. В этих городах можно сделать выгодную покупку, однако стоит учитывать риски, связанные с войной.

"Адекватные цены сохраняются в Луцке, Ровно, Тернополе и Черновцах, но в Ужгороде, Франковске и особенно Львове покупать сейчас невыгодно", — подчеркнул эксперт.

Прогнозы для цен после войны

Наибольший рост стоимости ожидается в Киеве. До войны столичные цены на жилье часто превышали уровень некоторых европейских столиц, поэтому после стабилизации спрос быстро вернется.

По словам Шульги, после завершения боевых действий и возможного вступления Украины в ЕС цены в западных регионах тоже могут вырасти в полтора раза.

"Квартира, которая сегодня стоит 100 тысяч долларов, может легко подорожать до 150-170 тысяч. Сейчас это спрогнозировать сложно, но это вполне возможно", — подчеркнул он.

Вероятные сценарии развития после войны:

  • Киев станет лидером по темпам роста;
  • Львов сохранит высокие цены, но спрос может сместиться в меньшие города;
  • Одесса и Харьков будут восстанавливаться постепенно;
  • западные области выиграют от евроинтеграции и притока инвестиций.

Риски инвестиций в разных регионах

Инвестиции в жилье на западе страны безопаснее, чем в восточных городах. Если в Ужгороде или Львове риски минимальны, то в Сумах или Днепре покупка квартиры выглядит значительно опаснее.

Основные риски, которые следует учесть:

  • военные действия и их близость к городу;
  • вероятность остановки строительства;
  • потеря стоимости недвижимости в случае политической нестабильности;
  • отсутствие гарантий от застройщиков.

Шульга советует взвешивать все риски перед принятием решений и учитывать, что после войны рынок может измениться очень быстро.

Как сообщалось, даже в условиях постоянных изменений, рынок недвижимости имеет устойчивые закономерности. Некоторые квартиры продаются быстрее других благодаря своим особым характеристикам, которые делают их привлекательными для большинства покупателей, а не только благодаря низкой цене.

Также мы рассказывали, что разные люди имеют разные цели при покупке недвижимости. Одни ищут идеальное место для собственной жизни, мечтая о комфорте и уюте, тогда как другие рассматривают ее как инвестицию, стремясь получить стабильный доход. Поэтому украинский рынок недвижимости условно делится на тех, кто покупает жилье для себя, и тех, кто покупает его для заработка.

недвижимость цены на квартиры война в Украине купить квартиру квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации