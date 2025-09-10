Не втратити все — експерт розповів, чи варто зараз купувати житло

Люди отримують ключі. Фото: Freepik

Попри війну, на українському ринку нерухомості все ще можна знайти чимало вигідних пропозицій. Найнижчі ціни нині зберігаються у великих містах Сходу та Центру, тоді як Львів залишається найдорожчим серед обласних центрів. Проте будь-яка покупка зараз пов’язана з високим рівнем ризику.

Як пояснив співзасновник сайту "Енциклопедія новобудов" Денис Шульга у коментарі УНН, люди не поспішають купувати, бо бояться втратити гроші.

Ціни на житло у Києві та Одесі

У столиці квадратні метри досі виглядають привабливо. За словами Шульги, "ринок завмер не через відсутність грошей у покупців, а через очікування стабільності". Як тільки ситуація вирівняється, попит різко зросте, і Київ стане першим містом, де почнеться підйом.

Подібна ситуація і в Одесі: попит є, але багато будівельних проєктів заморожено через ризики обстрілів. Експерт навів приклад власного об’єкта — будинку зі скляним фасадом, будівництво якого було зупинене.

Фактори, що впливають на ціни в Києві та Одесі:

заморожені будівельні проєкти;

очікування стабілізації від покупців;

високий попит на готове житло;

ризики, пов’язані з обстрілами.

Ринок нерухомості у західних регіонах

Західні міста демонструють найбільшу активність. В одному лише Ужгороді за місяць стартувало зведення п’яти житлових комплексів на сотні квартир. Вартість квадратного метра коливається від 900 до 1 100 доларів.

У Львові ринок ще динамічніший — він лідирує за кількістю угод і обсягом коштів. Однак ціни тут часто завищені. Однокімнатна квартира у центрі міста коштує близько 100 тисяч доларів, тоді як за таку суму в Одесі можна купити значно більшу квартиру.

Основні особливості західного ринку сьогодні:

стрімкий запуск нових житлових комплексів;

попит серед місцевих жителів вищий, ніж серед переселенців;

вартість у Львові значно перевищує середньоринкову;

Ужгород, Франківськ і Львів стають менш вигідними для покупки.

Попит на оренду житла в Україні

Через невизначеність та ризики багато українців обирають оренду замість купівлі. Це особливо відчутно у Києві, Одесі та Львові, де орендні ціни зросли через внутрішню міграцію та повернення людей із Європи.

За словами Шульги, нині помітні такі тенденції:

зростання орендних ставок у великих містах;

повернення українців із-за кордону, що посилює попит;

переселення до передмість заради більшої безпеки.

Купівля житла в інших областях

Найбільш доступні ціни зараз у Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Миколаєві, а також у Черкаській, Полтавській та Чернігівській областях. У цих містах можна зробити вигідну покупку, проте варто враховувати ризики, пов’язані з війною.

"Адекватні ціни зберігаються у Луцьку, Рівному, Тернополі та Чернівцях, але в Ужгороді, Франківську й особливо Львові купувати зараз невигідно", — підкреслив експерт.

Прогнози для цін після війни

Найбільше зростання вартості очікується у Києві. До війни столичні ціни на житло часто перевищували рівень деяких європейських столиць, тож після стабілізації попит швидко повернеться.

За словами Шульги, після завершення бойових дій і можливого вступу України до ЄС ціни у західних регіонах теж можуть зрости у півтора раза.

"Квартира, яка сьогодні коштує 100 тисяч доларів, може легко подорожчати до 150–170 тисяч. Зараз це спрогнозувати складно, але це цілком можливо", — наголосив він.

Ймовірні сценарії розвитку після війни:

Київ стане лідером за темпами зростання;

Львів збереже високі ціни, але попит може зміститися у менші міста;

Одеса та Харків відновлюватимуться поступово;

західні області виграють від євроінтеграції та припливу інвестицій.

Ризики інвестицій у різних регіонах

Інвестиції у житло на заході країни безпечніші, ніж у східних містах. Якщо в Ужгороді чи Львові ризики мінімальні, то у Сумах чи Дніпрі купівля квартири виглядає значно небезпечнішою.

Основні ризики, які варто врахувати:

військові дії та їхня близькість до міста;

ймовірність зупинки будівництва;

втрата вартості нерухомості у разі політичної нестабільності;

відсутність гарантій від забудовників.

Шульга радить зважувати всі ризики перед ухваленням рішень і враховувати, що після війни ринок може змінитися дуже швидко.

