Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Нерухомість Інвестиції в нерухомість — де краще купувати житло вже зараз

Інвестиції в нерухомість — де краще купувати житло вже зараз

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 15:10
Не втратити все — експерт розповів, чи варто зараз купувати житло
Люди отримують ключі. Фото: Freepik

Попри війну, на українському ринку нерухомості все ще можна знайти чимало вигідних пропозицій. Найнижчі ціни нині зберігаються у великих містах Сходу та Центру, тоді як Львів залишається найдорожчим серед обласних центрів. Проте будь-яка покупка зараз пов’язана з високим рівнем ризику. 

Як пояснив співзасновник сайту "Енциклопедія новобудов" Денис Шульга у коментарі УНН, люди не поспішають купувати, бо бояться втратити гроші.

Реклама
Читайте також:

Ціни на житло у Києві та Одесі

У столиці квадратні метри досі виглядають привабливо. За словами Шульги, "ринок завмер не через відсутність грошей у покупців, а через очікування стабільності". Як тільки ситуація вирівняється, попит різко зросте, і Київ стане першим містом, де почнеться підйом.

Подібна ситуація і в Одесі: попит є, але багато будівельних проєктів заморожено через ризики обстрілів. Експерт навів приклад власного об’єкта — будинку зі скляним фасадом, будівництво якого було зупинене.

Фактори, що впливають на ціни в Києві та Одесі:

  • заморожені будівельні проєкти;
  • очікування стабілізації від покупців;
  • високий попит на готове житло;
  • ризики, пов’язані з обстрілами.

Ринок нерухомості у західних регіонах

Західні міста демонструють найбільшу активність. В одному лише Ужгороді за місяць стартувало зведення п’яти житлових комплексів на сотні квартир. Вартість квадратного метра коливається від 900 до 1 100 доларів.

У Львові ринок ще динамічніший — він лідирує за кількістю угод і обсягом коштів. Однак ціни тут часто завищені. Однокімнатна квартира у центрі міста коштує близько 100 тисяч доларів, тоді як за таку суму в Одесі можна купити значно більшу квартиру.

Основні особливості західного ринку сьогодні:

  • стрімкий запуск нових житлових комплексів;
  • попит серед місцевих жителів вищий, ніж серед переселенців;
  • вартість у Львові значно перевищує середньоринкову;
  • Ужгород, Франківськ і Львів стають менш вигідними для покупки.

Попит на оренду житла в Україні

Через невизначеність та ризики багато українців обирають оренду замість купівлі. Це особливо відчутно у Києві, Одесі та Львові, де орендні ціни зросли через внутрішню міграцію та повернення людей із Європи.

За словами Шульги, нині помітні такі тенденції:

  • зростання орендних ставок у великих містах;
  • повернення українців із-за кордону, що посилює попит;
  • переселення до передмість заради більшої безпеки.

Купівля житла в інших областях

Найбільш доступні ціни зараз у Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Миколаєві, а також у Черкаській, Полтавській та Чернігівській областях. У цих містах можна зробити вигідну покупку, проте варто враховувати ризики, пов’язані з війною.

"Адекватні ціни зберігаються у Луцьку, Рівному, Тернополі та Чернівцях, але в Ужгороді, Франківську й особливо Львові купувати зараз невигідно", — підкреслив експерт.

Прогнози для цін після війни

Найбільше зростання вартості очікується у Києві. До війни столичні ціни на житло часто перевищували рівень деяких європейських столиць, тож після стабілізації попит швидко повернеться.

За словами Шульги, після завершення бойових дій і можливого вступу України до ЄС ціни у західних регіонах теж можуть зрости у півтора раза.

"Квартира, яка сьогодні коштує 100 тисяч доларів, може легко подорожчати до 150–170 тисяч. Зараз це спрогнозувати складно, але це цілком можливо", — наголосив він.

Ймовірні сценарії розвитку після війни:

  • Київ стане лідером за темпами зростання;
  • Львів збереже високі ціни, але попит може зміститися у менші міста;
  • Одеса та Харків відновлюватимуться поступово;
  • західні області виграють від євроінтеграції та припливу інвестицій.

Ризики інвестицій у різних регіонах

Інвестиції у житло на заході країни безпечніші, ніж у східних містах. Якщо в Ужгороді чи Львові ризики мінімальні, то у Сумах чи Дніпрі купівля квартири виглядає значно небезпечнішою. 

Основні ризики, які варто врахувати:

  • військові дії та їхня близькість до міста;
  • ймовірність зупинки будівництва;
  • втрата вартості нерухомості у разі політичної нестабільності;
  • відсутність гарантій від забудовників.

Шульга радить зважувати всі ризики перед ухваленням рішень і враховувати, що після війни ринок може змінитися дуже швидко.

Як повідомлялось, навіть в умовах постійних змін, ринок нерухомості має сталі закономірності. Деякі квартири продаються швидше за інші завдяки своїм особливим характеристикам, що роблять їх привабливими для більшості покупців, а не лише завдяки низькій ціні.

Також ми розповідали, що різні люди мають різні цілі при ку півлі нерухомості. Одні шукають ідеальне місце для власного життя, мріючи про комфорт і затишок, тоді як інші розглядають її як інвестицію, прагнучи отримати стабільний дохід. Тому український ринок нерухомості умовно поділяється на тих, хто купує житло для себе, і тих, хто купує його для заробітку.

нерухомість ціни на квартири війна в Україні купити квартиру квартира
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації