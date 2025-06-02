Сколько зарабатывают на недвижимости в Европе — обзор стран и типов

Евро в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Инвестирование в недвижимость остается одним из самых надежных способов приумножения капитала в Европе. В период экономической нестабильности, когда финансовые рынки колеблются, недвижимость обеспечивает стабильность и возможность пассивного дохода. Этот актив привлекает европейцев благодаря высокой ликвидности, относительной предсказуемости и потенциалу роста стоимости.

В странах Европы инвестирование в недвижимость работает особенно эффективно: оно сочетает стабильный доход, относительную безопасность вложений и потенциал к росту стоимости актива, пишет Finance.ua.

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Почему европейцы выбирают недвижимость

Европейский подход к инвестированию в "камень и бетон" объясняется несколькими факторами:

Стабильные рынки с четким регулированием: это обеспечивает инвесторам прозрачные правила игры. Высокая ликвидность: активы можно быстро продать без существенных потерь в стоимости. Пассивный доход от аренды: жилье, офисы, курортные апартаменты работают даже без активного участия владельца.

Поэтому для европейцев недвижимость — не просто место для жизни, а полноценный финансовый инструмент.

Основные типы недвижимости: что выбирают инвесторы

Инвесторы в Европе обычно распределяют вложения между четырьмя основными сегментами: жилая, коммерческая, рекреационная недвижимость и земля.

Жилая недвижимость: стабильная классика

Квартиры и частные дома — самый распространенный выбор. В мегаполисах (Париж, Лондон) стартовая цена — от 300 000 евро, тогда как в провинциальных городах — от 100 000 евро.

Доходность в среднем составляет 4-9% годовых, а в районах с большим спросом на аренду — до 11-12%.

Жилье в Европе часто сдается через профессиональные компании, которые берут на себя управление, повышая эффективность и упрощая жизнь инвесторам.

Коммерческая недвижимость: для опытных игроков

Этот сегмент охватывает офисы, торговые площади, бизнес-центры. Стоимость входа высокая — от 500 000 евро, но и прибыль соответствующая.

Доходы составляют 6-12% годовых. А долгосрочные контракты с арендаторами минимизируют риски.

Крупные города, такие как Франкфурт или Барселона, привлекают международные компании, поэтому коммерческая недвижимость там пользуется устойчивым спросом.

Рекреационная недвижимость: ставка на сезонность

Отели, апарт-комплексы, виллы на море - все это можно сдавать туристам. Порог входа — от 200 000 евро.

Доходность составляет 8-15% годовых. Сезонность играет ключевую роль: доход зависит от локации и управленческих расходов.

В странах вроде Испании или Греции такой тип инвестирования особенно популярен среди пенсионеров и экспатов, которые хотят совместить заработок с отдыхом.

Земельные участки: рискованные, но перспективные

Стоимость земли колеблется от десятков тысяч до миллионов евро. В сельской местности — доступно, в столице — дорого.

Особенности:

основная прибыль — на этапе перепродажи;

доходность зависит от изменения целевого назначения или развития инфраструктуры.

Такой тип вложений часто сопровождается юридическими сложностями, поэтому требует тщательной аналитики.

Доходность по странам: где зарабатывают больше всего

Германия : средний доход от аренды составляет примерно 4% в год. Прирост стоимости объектов за год колеблется в пределах 3-5%. Подходит для стабильного инвестирования с низким риском.

: средний доход от аренды составляет примерно 4% в год. Прирост стоимости объектов за год колеблется в пределах 3-5%. Подходит для стабильного инвестирования с низким риском. Франция : арендная доходность составляет 3-5% в год. Рост капитальной стоимости — в пределах 2-4% в год. Актив популярен среди инвесторов, которые ценят надежность и престиж.

: арендная доходность составляет 3-5% в год. Рост капитальной стоимости — в пределах 2-4% в год. Актив популярен среди инвесторов, которые ценят надежность и престиж. Испания : инвесторы могут рассчитывать на 6-7% дохода от аренды ежегодно. Прирост капитала составляет 5-8% благодаря спросу на жилье в туристических регионах и крупных городах.

: инвесторы могут рассчитывать на 6-7% дохода от аренды ежегодно. Прирост капитала составляет 5-8% благодаря спросу на жилье в туристических регионах и крупных городах. Польша : одна из самых динамичных стран. Доходность от аренды — 5-7% годовых, а прирост капитала — 6-10%. Эти показатели обусловлены активным развитием экономики и ростом урбанизации.

: одна из самых динамичных стран. Доходность от аренды — 5-7% годовых, а прирост капитала — 6-10%. Эти показатели обусловлены активным развитием экономики и ростом урбанизации. Чехия : средний доход от аренды около 6% в год. Стоимость недвижимости также демонстрирует устойчивый рост — от 5 до 9% в год. Страна интересна для долгосрочных инвесторов.

: средний доход от аренды около 6% в год. Стоимость недвижимости также демонстрирует устойчивый рост — от 5 до 9% в год. Страна интересна для долгосрочных инвесторов. Португалия: арендная доходность находится на уровне примерно 5% в год. При этом капитализация объектов растет на 4-7% ежегодно. Португалия особенно привлекает инвесторов в туристический и курортный сегмент.

Что влияет на доход

Успех инвестора в недвижимости зависит не только от локации или типа объекта. Важны и следующие факторы:

налоговое законодательство (например, во Франции — высокое налогообложение доходов от аренды);

спрос на аренду (в городах со студентами или мигрантами — стабильно высокий);

политическая стабильность и темпы развития экономики.

Все эти факторы следует учитывать еще на этапе планирования инвестиции.

Что еще стоит знать украинцам

Мечта многих украинцев о собственном жилье за рубежом, особенно в Италии, — это не только желание, но и серьезный финансовый вопрос. Чтобы приобрести квартиру в этой стране, нужно учитывать не только свой доход, но и значительные различия в ценах между различными регионами. Поэтому количество лет, необходимых для накопления средств, напрямую зависит от выбранного города и уровня заработной платы.

Также мы сообщали, что Северный Кипр стал еще более привлекательным для иностранных инвесторов, ведь его средиземноморский климат, живописные пляжи и доступные цены на недвижимость дополнились новыми преимуществами. Недавние изменения в законодательстве Турецкой Республики Северного Кипра значительно упростили процедуру приобретения недвижимости для граждан, которые не являются членами ЕС или турками-киприотами.