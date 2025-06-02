Скільки заробляють на нерухомості в Європі — огляд країн і типів

Євро у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Інвестування в нерухомість залишається одним із найнадійніших способів примноження капіталу в Європі. У період економічної нестабільності, коли фінансові ринки коливаються, нерухомість забезпечує стабільність і можливість пасивного доходу. Цей актив приваблює європейців завдяки високій ліквідності, відносній передбачуваності та потенціалу зростання вартості.

У країнах Європи інвестування в нерухомість працює особливо ефективно: воно поєднує стабільний дохід, відносну безпеку вкладень і потенціал до зростання вартості активу, пише Finance.ua.

Реклама

Читайте також:

Чому європейці обирають нерухомість

Європейський підхід до інвестування у "камінь і бетон" пояснюється кількома чинниками:

Стабільні ринки з чітким регулюванням: це забезпечує інвесторам прозорі правила гри. Висока ліквідність: активи можна швидко продати без суттєвих втрат у вартості. Пасивний дохід від оренди: житло, офіси, курортні апартаменти працюють навіть без активної участі власника.

Тож для європейців нерухомість — не просто місце для життя, а повноцінний фінансовий інструмент.

Основні типи нерухомості: що обирають інвестори

Інвестори у Європі зазвичай розподіляють вкладення між чотирма основними сегментами: житлова, комерційна, рекреаційна нерухомість і земля.

Житлова нерухомість: стабільна класика

Квартири та приватні будинки — найпоширеніший вибір. У мегаполісах (Париж, Лондон) стартова ціна — від 300 000 євро, тоді як у провінційних містах — від 100 000 євро.

Прибутковість в середньому становить 4-9% річних, а у районах з великим попитом на оренду — до 11-12%.

Житло у Європі часто здається через професійні компанії, які беруть на себе управління, підвищуючи ефективність і спрощуючи життя інвесторам.

Комерційна нерухомість: для досвідчених гравців

Цей сегмент охоплює офіси, торгові площі, бізнес-центри. Вартість входу висока — від 500 000 євро, але й прибуток відповідний.

Доходи становлять 6-12% річних. А довгострокові контракти з орендарями мінімізують ризики.

Великі міста, як-от Франкфурт чи Барселона, приваблюють міжнародні компанії, тому комерційна нерухомість там має стійкий попит.

Рекреаційна нерухомість: ставка на сезонність

Готелі, апарт-комплекси, вілли на морі — усе це можна здавати туристам. Поріг входу — від 200 000 євро.

Прибутковість становить 8-15% річних. Сезонність відіграє ключову роль: дохід залежить від локації та управлінських витрат.

У країнах на кшталт Іспанії чи Греції такий тип інвестування особливо популярний серед пенсіонерів і експатів, які хочуть поєднати заробіток з відпочинком.

Земельні ділянки: ризиковані, але перспективні

Вартість землі коливається від десятків тисяч до мільйонів євро. У сільській місцевості — доступно, у столиці — дорого.

Особливості:

основний прибуток — на етапі перепродажу;

прибутковість залежить від зміни цільового призначення або розвитку інфраструктури.

Такий тип вкладень часто супроводжується юридичними складнощами, тому потребує ретельної аналітики.

Дохідність за країнами: де заробляють найбільше

Німеччина : середній дохід від оренди становить приблизно 4% на рік. Приріст вартості об'єктів за рік коливається в межах 3-5%. Підходить для стабільного інвестування з низьким ризиком.

: середній дохід від оренди становить приблизно 4% на рік. Приріст вартості об'єктів за рік коливається в межах 3-5%. Підходить для стабільного інвестування з низьким ризиком. Франція : орендна прибутковість становить 3-5% на рік. Зростання капітальної вартості — в межах 2-4% на рік. Актив популярний серед інвесторів, які цінують надійність і престиж.

: орендна прибутковість становить 3-5% на рік. Зростання капітальної вартості — в межах 2-4% на рік. Актив популярний серед інвесторів, які цінують надійність і престиж. Іспанія : інвестори можуть розраховувати на 6-7% доходу від оренди щороку. Приріст капіталу становить 5-8% завдяки попиту на житло в туристичних регіонах і великих містах.

: інвестори можуть розраховувати на 6-7% доходу від оренди щороку. Приріст капіталу становить 5-8% завдяки попиту на житло в туристичних регіонах і великих містах. Польща : одна з найбільш динамічних країн. Прибутковість від оренди — 5-7% річних, а приріст капіталу — 6-10%. Ці показники зумовлені активним розвитком економіки та зростанням урбанізації.

: одна з найбільш динамічних країн. Прибутковість від оренди — 5-7% річних, а приріст капіталу — 6-10%. Ці показники зумовлені активним розвитком економіки та зростанням урбанізації. Чехія : середній дохід від оренди близько 6% на рік. Вартість нерухомості також демонструє стійке зростання — від 5 до 9% на рік. Країна цікава для довгострокових інвесторів.

: середній дохід від оренди близько 6% на рік. Вартість нерухомості також демонструє стійке зростання — від 5 до 9% на рік. Країна цікава для довгострокових інвесторів. Португалія: орендна дохідність перебуває на рівні приблизно 5% на рік. Водночас капіталізація об’єктів зростає на 4-7% щороку. Португалія особливо приваблює інвесторів у туристичний та курортний сегмент.

Що впливає на дохід

Успіх інвестора у нерухомості залежить не лише від локації чи типу об’єкта. Важливими є й такі фактори:

податкове законодавство (наприклад, у Франції — високе оподаткування доходів від оренди);

попит на оренду (у містах зі студентами чи мігрантами — стабільно високий);

політична стабільність і темпи розвитку економіки.

Усі ці чинники слід враховувати ще на етапі планування інвестиції.

Що ще варто знати українцям

Мрія багатьох українців про власне житло за кордоном, особливо в Італії, — це не лише бажання, а й серйозне фінансове питання. Щоб придбати квартиру в цій країні, потрібно враховувати не лише свій дохід, а й значні відмінності в цінах між різними регіонами. Тож кількість років, необхідних для накопичення коштів, безпосередньо залежить від обраного міста та рівня заробітної плати.

Також ми повідомляли, що Північний Кіпр став ще більш привабливим для іноземних інвесторів, адже його середземноморський клімат, мальовничі пляжі та доступні ціни на нерухомість доповнилися новими перевагами. Нещодавні зміни в законодавстві Турецької Республіки Північного Кіпру значно спростили процедуру придбання нерухомості для громадян, які не є членами ЄС або турками-кіпріотами.