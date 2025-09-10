Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Недвижимость єОселя начала работать по-новому — что изменилось с 10 сентября

єОселя начала работать по-новому — что изменилось с 10 сентября

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 11:05
Обновление в єОселе — какие условия получили ВПЛ и жители прифронтовых территорий
Новостройка в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

С 10 сентября 2025 года программа "єОселя" открыла новые возможности для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и жителей прифронтовых регионов Украины. Новые изменения, принятые правительством, направленные на поддержку тех, кто пострадал от войны, и создание условий для приобретения жилья в безопасных регионах.

Государство компенсирует до 70% первого взноса, но не более 30% от стоимости объекта, указано на правительственном портале. Дополнительно покрывается до 70% ежемесячных платежей в течение первого года.

Реклама
Читайте также:

"Мы расширяем программу "єОселя", чтобы помочь украинцам, пострадавшим от войны, приобрести жилье в более безопасных регионах. Это поддержка для людей и одновременно стимул для строительной отрасли и экономики в целом", — подчеркнул министр экономики Алексей Соболев.

єОселя для жителей прифронтовых территорий

Отдельные правила действуют для тех, кто проживает на прифронтовых территориях. Они могут воспользоваться аналогичной поддержкой, но с учетом возраста жилья. На прифронтовых территориях разрешено покупать дома не старше 10 лет. Если же житель такой территории решит приобрести недвижимость в более безопасном регионе, объект должен быть не старше 3 лет.

"Мы заложили в программу возможность для людей из зон риска найти жилье там, где они будут чувствовать себя в безопасности. єОселя становится инструментом не только социальной поддержки, но и восстановления страны", — подчеркнул Соболев.

Условия ипотечного кредитования в программе "єОселя"

Максимальная стоимость жилья, которое можно приобрести при поддержке программы, составляет 2 миллиона гривен. Для ВПЛ в Киеве и областных центрах разрешается покупать жилье не старше 10 лет, в меньших городах — до 20 лет. Для жителей прифронтовых территорий действуют действующие правила с более жесткими ограничениями.

Кроме взносов и платежей, государство компенсирует до 40 тысяч гривен на оформление ипотеки. Это покрывает комиссии, сборы, нотариальные и страховые расходы. Таким образом уменьшаются финансовые барьеры, которые часто останавливали семьи на этапе подготовки документов.

Кто может подать заявку на программу "єОселя"

Право воспользоваться новыми условиями имеют:

  • внутренне перемещенные лица, внесенные в государственную базу;
  • граждане, зарегистрированные на прифронтовых территориях.

Подача заявки происходит через мобильное приложение "Дія". После этого банки-партнеры программы принимают решение о выдаче кредита.

Как сообщалось, для участия в программе "єОселя" нужно учесть, что размер первого взноса за новое жилье зависит от цен на недвижимость в вашем городе. Размер этого платежа рассчитывается на основе рыночной стоимости квартиры или дома, который вы планируете приобрести.

Также мы рассказывали, что для получения ипотеки по єОселе необходимо пройти оценку платежеспособности. Банк анализирует ваши доходы и расходы, кредитную историю, чтобы убедиться, что вы соответствуете условиям программы.

ипотека недвижимость ВПЛ єОселя купить квартиру
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации