Обновление в єОселе — какие условия получили ВПЛ и жители прифронтовых территорий

С 10 сентября 2025 года программа "єОселя" открыла новые возможности для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и жителей прифронтовых регионов Украины. Новые изменения, принятые правительством, направленные на поддержку тех, кто пострадал от войны, и создание условий для приобретения жилья в безопасных регионах.

Государство компенсирует до 70% первого взноса, но не более 30% от стоимости объекта, указано на правительственном портале. Дополнительно покрывается до 70% ежемесячных платежей в течение первого года.

"Мы расширяем программу "єОселя", чтобы помочь украинцам, пострадавшим от войны, приобрести жилье в более безопасных регионах. Это поддержка для людей и одновременно стимул для строительной отрасли и экономики в целом", — подчеркнул министр экономики Алексей Соболев.

єОселя для жителей прифронтовых территорий

Отдельные правила действуют для тех, кто проживает на прифронтовых территориях. Они могут воспользоваться аналогичной поддержкой, но с учетом возраста жилья. На прифронтовых территориях разрешено покупать дома не старше 10 лет. Если же житель такой территории решит приобрести недвижимость в более безопасном регионе, объект должен быть не старше 3 лет.

"Мы заложили в программу возможность для людей из зон риска найти жилье там, где они будут чувствовать себя в безопасности. єОселя становится инструментом не только социальной поддержки, но и восстановления страны", — подчеркнул Соболев.

Условия ипотечного кредитования в программе "єОселя"

Максимальная стоимость жилья, которое можно приобрести при поддержке программы, составляет 2 миллиона гривен. Для ВПЛ в Киеве и областных центрах разрешается покупать жилье не старше 10 лет, в меньших городах — до 20 лет. Для жителей прифронтовых территорий действуют действующие правила с более жесткими ограничениями.

Кроме взносов и платежей, государство компенсирует до 40 тысяч гривен на оформление ипотеки. Это покрывает комиссии, сборы, нотариальные и страховые расходы. Таким образом уменьшаются финансовые барьеры, которые часто останавливали семьи на этапе подготовки документов.

Кто может подать заявку на программу "єОселя"

Право воспользоваться новыми условиями имеют:

внутренне перемещенные лица, внесенные в государственную базу;

граждане, зарегистрированные на прифронтовых территориях.

Подача заявки происходит через мобильное приложение "Дія". После этого банки-партнеры программы принимают решение о выдаче кредита.

Как сообщалось, для участия в программе "єОселя" нужно учесть, что размер первого взноса за новое жилье зависит от цен на недвижимость в вашем городе. Размер этого платежа рассчитывается на основе рыночной стоимости квартиры или дома, который вы планируете приобрести.

Также мы рассказывали, что для получения ипотеки по єОселе необходимо пройти оценку платежеспособности. Банк анализирует ваши доходы и расходы, кредитную историю, чтобы убедиться, что вы соответствуете условиям программы.