Головна Нерухомість єОселя почала працювати по-новому — що змінилося з 10 вересня

єОселя почала працювати по-новому — що змінилося з 10 вересня

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 11:05
Оновлення в єОселі — які умови отримали ВПО та жителі прифронтових територій
Новобудова у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

З 10 вересня 2025 року програма "єОселя" відкрила нові можливості для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та мешканців прифронтових регіонів України. Нові зміни, ухвалені урядом, спрямовані на підтримку тих, хто постраждав від війни, та створення умов для придбання житла в безпечніших регіонах.

Держава компенсує до 70% першого внеску, але не більше ніж 30% від вартості об’єкта, зазначено на урядовому порталі. Додатково покривається до 70% щомісячних платежів протягом першого року. 

Читайте також:

"Ми розширюємо програму "єОселя", щоб допомогти українцям, які постраждали від війни, придбати житло в безпечніших регіонах. Це підтримка для людей і водночас стимул для будівельної галузі та економіки загалом", — підкреслив міністр економіки Олексій Соболев.

єОселя для жителів прифронтових територій

Окремі правила діють для тих, хто проживає на прифронтових територіях. Вони можуть скористатися аналогічною підтримкою, але з урахуванням віку житла. На прифронтових територіях дозволено купувати будинки не старше 10 років. Якщо ж мешканець такої території вирішить придбати нерухомість у більш безпечному регіоні, об’єкт має бути не старшим за 3 роки.

"Ми заклали у програму можливість для людей із зон ризику знайти житло там, де вони почуватимуться у безпеці. єОселя стає інструментом не лише соціальної підтримки, а й відновлення країни", — наголосив Соболев.

Умови іпотечного кредитування у програмі "єОселя"

Максимальна вартість житла, яке можна придбати за підтримки програми, становить 2 мільйони гривень. Для ВПО у Києві та обласних центрах дозволяється купувати житло не старше 10 років, у менших містах — до 20 років. Для жителів прифронтових територій діють чинні правила з жорсткішими обмеженнями.

Окрім внесків та платежів, держава компенсує до 40 тисяч гривень на оформлення іпотеки. Це покриває комісії, збори, нотаріальні та страхові витрати. Таким чином зменшуються фінансові бар’єри, які часто зупиняли сім’ї на етапі підготовки документів.

Хто може подати заявку на програму "єОселя"

Право скористатися новими умовами мають:

  • внутрішньо переміщені особи, внесені до державної бази;
  • громадяни, зареєстровані на прифронтових територіях.

Подання заявки відбувається через мобільний додаток "Дія". Після цього банки-партнери програми ухвалюють рішення про видачу кредиту. 

Як повідомлялось, для участі у програмі "єОселя" потрібно врахувати, що розмір першого внеску за нове житло залежить від цін на нерухомість у вашому місті. Розмір цього платежу розраховується на основі ринкової вартості квартири або будинку, який ви плануєте придбати.

Також ми розповідали, що для отримання іпотеки за єОселею необхідно пройти оцінку платоспроможності. Банк аналізує ваші доходи та витрати, кредитну історію, щоб переконатися, що ви відповідаєте умовам програми.

іпотека нерухомість ВПО єОселя купити квартиру
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
