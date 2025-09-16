єОселя — кому выдали больше всего кредитов на жилье под 3% и какие города лидируют

Новостройки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Государственная программа "єОселя" продолжает менять жизнь украинцев, предоставляя доступ к льготному ипотечному кредитованию. С начала 2025 года тысячи граждан получили возможность приобрести собственное жилье благодаря низким процентным ставкам.

По официальным данным Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, с начала 2025 года 4 944 украинца стали участниками программы "єОселя". Общий объем льготных кредитов к середине сентября достиг 9,1 млрд грн.

Реклама

Читайте также:

Кому выдали кредиты под 3%

Особое внимание в программе уделяют тем, кто работает в сферах безопасности и критической инфраструктуры. За прошедшую неделю льготные займы под 3% получили:

97 военнослужащих и представителей сектора безопасности. Это самая большая категория получателей, ведь программа активно поддерживает тех, кто стоит на защите страны;

13 медиков. Врачи и медицинский персонал, работающие в государственных и коммунальных учреждениях, также получают доступ к льготному жилью;

7 педагогов. Учителя и преподаватели, которые формируют будущее нации, не остались без внимания;

3 ученых. Хотя их количество меньше, это важная поддержка для тех, кто развивает науку в Украине.

Эти категории населения являются приоритетными для программы, ведь их работа имеет стратегическое значение для государства.

Кто получил кредиты под 7%

Кроме льготных условий для профессиональных категорий, программа открывает возможности и для других украинцев. Под 7% на прошлой неделе было выдано:

54 кредита для семей без собственного жилья;

20 для внутренне перемещенных лиц;

5 для ветеранов.

Таким образом, "єОселя" охватывает широкий круг участников, что позволяет уменьшить социальное неравенство в доступе к собственному жилью.

Какие города стали лидерами по выдаче ипотеки

Данные за середину сентября 2025 года показывают четкую географию спроса на льготные кредиты. Лидерами по количеству выданных ипотек на прошлой неделе стали:

Киевская область — 53 кредита. Благодаря близости к столице и развитой инфраструктуре регион остается самым популярным для покупки жилья. Киев — 47 кредитов. Столица привлекает тех, кто ищет новые возможности для жизни и работы. Черниговская область — 12 кредитов. Этот прифронтовой регион неожиданно занял второе место по активности, демонстрируя устойчивость и спрос на жилье даже в сложных условиях. Винницкая, Львовская и Ивано-Франковская области — по 10 кредитов в каждой. Эти регионы стабильно входят в число лидеров благодаря доступности жилья и активному развитию первичного рынка.

Такое распределение показывает, что "єОселя" охватывает как крупные города, так и регионы, приближенные к линии фронта.

Первичный и вторичный рынки жилья

"єОселя" поддерживает как новостройки, так и жилье на вторичном рынке, что делает ее гибкой для различных потребностей украинцев. По данным за прошедшую неделю:

126 граждан получили кредиты на жилье первой продажи, из которых 40 — это объекты на стадии строительства. Украинцы активно инвестируют в новостройки, доверяя застройщикам и желая получить современное жилье;

73 кредита выдано на вторичный рынок. Такие квартиры обычно более доступны по цене, что привлекает тех, кто хочет быстро заселиться.

Таким образом, "єОселя" поддерживает строительную отрасль и одновременно помогает украинцам приобрести жилье без ожидания завершения строительства.

Динамика от старта программы

С момента запуска в октябре 2022 года через "єОселю" выдали 19 784 кредита на сумму более 33 млрд грн. За это время программа стала важным элементом государственной стратегии "Сделано в Украине".

Она не только удовлетворяет жилищные потребности граждан, но и стимулирует внутренний спрос, поддерживает национальное производство и экономику в целом.

Динамика программы "єОселя". Фото: mineconomdev/Facebook

Как сообщалось, с 10 сентября 2025 года программа "єОселя" стала доступной для внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых территорий. Благодаря принятым правительством изменениям, теперь эти категории граждан могут получить поддержку для покупки жилья в безопасных регионах Украины.

Также мы рассказывали, что "єОселя" позволяет украинцам приобрести жилье на льготных условиях, но для получения ипотеки нужно подтвердить свою платежеспособность. Банки тщательно оценивают доходы, расходы и кредитную историю, чтобы убедиться, что вы соответствуете требованиям программы.