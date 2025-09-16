єОселя — кому видали найбільше кредитів на житло під 3% та які міста лідирують

Новобудови у Києві. Фото: Новини.LIVE

Державна програма "єОселя" продовжує змінювати життя українців, надаючи доступ до пільгового іпотечного кредитування. З початку 2025 року тисячі громадян отримали можливість придбати власне житло завдяки низьким відсотковим ставкам.

За офіційними даними Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, від початку 2025 року 4 944 українці стали учасниками програми "єОселя". Загальний обсяг пільгових кредитів до середини вересня досягнув 9,1 млрд грн.

Кому видали кредити під 3%

Особливу увагу в програмі приділяють тим, хто працює у сферах безпеки та критичної інфраструктури. За минулий тиждень пільгові позики під 3% отримали:

97 військовослужбовців та представників сектору безпеки. Це найбільша категорія отримувачів, адже програма активно підтримує тих, хто стоїть на захисті країни;

13 медиків. Лікарі та медичний персонал, які працюють у державних і комунальних закладах, також отримують доступ до пільгового житла;

7 педагогів. Вчителі та викладачі, які формують майбутнє нації, не залишилися поза увагою;

3 науковці. Хоч їхня кількість менша, це важлива підтримка для тих, хто розвиває науку в Україні.

Ці категорії населення є пріоритетними для програми, адже їхня робота має стратегічне значення для держави.

Хто отримав кредити під 7%

Крім пільгових умов для професійних категорій, програма відкриває можливості й для інших українців. Під 7% минулого тижня було видано:

54 кредити для сімей без власного житла;

20 для внутрішньо переміщених осіб;

5 для ветеранів.

Таким чином, "єОселя" охоплює широке коло учасників, що дозволяє зменшити соціальну нерівність у доступі до власного житла.

Які міста стали лідерами з видачі іпотеки

Дані за середину вересня 2025 року показують чітку географію попиту на пільгові кредити. Лідерами за кількістю виданих іпотек минулого тижня стали:

Київська область — 53 кредити. Завдяки близькості до столиці та розвиненій інфраструктурі регіон залишається найпопулярнішим для купівлі житла. Місто Київ — 47 кредитів. Столиця приваблює тих, хто шукає нові можливості для життя та роботи. Чернігівська область — 12 кредитів. Цей прифронтовий регіон несподівано посів друге місце за активністю, демонструючи стійкість і попит на житло навіть у складних умовах. Вінницька, Львівська та Івано-Франківська області — по 10 кредитів у кожній. Ці регіони стабільно входять до числа лідерів завдяки доступності житла та активному розвитку первинного ринку.

Такий розподіл показує, що "єОселя" охоплює як великі міста, так і регіони, наближені до лінії фронту.

Первинний і вторинний ринки житла

"єОселя" підтримує як новобудови, так і житло на вторинному ринку, що робить її гнучкою для різних потреб українців. За даними за минулий тиждень:

126 громадян отримали кредити на житло першого продажу, з яких 40 — це об’єкти на стадії будівництва. Українці активно інвестують у новобудови, довіряючи забудовникам і бажаючи отримати сучасне житло;

73 кредити видано на вторинний ринок. Такі квартири зазвичай доступніші за ціною, що приваблює тих, хто хоче швидко заселитися.

Таким чином, "єОселя" підтримує будівельну галузь і водночас допомагає українцям придбати житло без очікування завершення будівництва.

Динаміка від старту програми

З моменту запуску у жовтні 2022 року через єОселю видали 19 784 кредити на суму понад 33 млрд грн. За цей час програма стала важливим елементом державної стратегії "Зроблено в Україні".

Вона не лише задовольняє житлові потреби громадян, а й стимулює внутрішній попит, підтримує національне виробництво та економіку загалом.

Динаміка програми "єОселя". Фото: mineconomdev/Facebook

Як повідомлялось, від 10 вересня 2025 року програма "єОселя" стала доступнішою для внутрішньо переміщених осіб та жителів прифронтових територій. Завдяки ухваленим урядом змінам, тепер ці категорії громадян можуть отримати підтримку для купівлі житла в безпечніших регіонах України.

Також ми розповідали, що єОселя дає змогу українцям придбати житло на пільгових умовах, але для отримання іпотеки потрібно підтвердити свою платоспроможність. Банки ретельно оцінюють доходи, витрати та кредитну історію, аби переконатися, що ви відповідаєте вимогам програми.