Приватизация огорода по давности пользования во время войны: как оформить

Люди работают на огороде. Фото: Freepik

В условиях военного положения в Украине вопрос о праве собственности на землю приобретает особую остроту. Многие украинцы годами, а то и десятилетиями, добросовестно обрабатывают огороды возле своих домов, считая их неотъемлемой частью своего хозяйства. Однако, часто эти земельные участки не имеют надлежащего юридического оформления.

Как отмечают в "Земельном фонде Украины", узаконить свое право на такую землю по давности пользования возможно, но этот процесс имеет свои нюансы и требует четкого понимания законодательства.

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Что такое приватизация земли по давности пользования

Приватизация по давности пользования — это юридическая процедура, которая позволяет лицу, которое в течение длительного времени фактически владело и пользовалось земельным участком открыто, добросовестно и непрерывно, оформить право собственности на эту землю на свое имя. Ключевыми элементами здесь являются:

добросовестность. Пользователь считает, что имеет законные основания для пользования землей, даже если юридические документы отсутствуют;

открытость. Пользование землей не является тайным и не скрывается от окружающих;

непрерывность. Пользование землей происходит в течение установленного законом срока без значительных перерывов;

фактическое владение. Человек осуществляет действия, свидетельствующие о его фактическом господстве над земельным участком (обработка, ограждение, строительство и т.д.).

На какие земельные участки распространяется право приватизации по давности пользования

Возможность приватизации по давности пользования чаще всего касается таких категорий земель:

огороды и приусадебные участки возле жилых домов. Это наиболее распространенный случай, когда люди пользуются землей годами, но не имеют на нее правоустанавливающих документов;

земельные участки, находящиеся в фактическом пользовании не менее 15 лет. Закон устанавливает определенный срок непрерывного пользования, после которого может возникнуть право на приватизацию;

участки, которые не находятся в частной собственности других лиц или не переданы в официальную аренду. Важно, чтобы на эту землю не претендовали другие собственники или арендаторы, чьи права зарегистрированы юридически.

Почему именно сейчас — важный момент

Военное положение не отменило право собственности, но некоторые процедуры были упрощены. В частности:

органы местного самоуправления оперативнее реагируют на обращения;

отдельные действия, связанные с реестрами, выполняются в упрощенном режиме;

лица, потерявшие земельные участки в результате войны, могут получить новые — и это открывает дополнительные юридические возможности.

Однако приватизация по давности пользования не является автоматической. Все действия нужно выполнять четко в рамках закона.

Какие шаги нужно сделать

Собрать доказательства:

фото, подтверждающие ваше пользование участком;

квитанции за коммунальные или хозяйственные услуги;

показания соседей;

акты обследования или решения местного совета.

Обратиться к юристу

Специалист поможет проверить правовой статус участка, оценить шансы, подготовить документы и, при необходимости, представить интересы в суде.

Подать заявление

В зависимости от ситуации — или в местный совет с просьбой предоставить землю в собственность, или в суд о признании права по давности пользования.

Как сообщалось, рыночная ситуация в Украине по земле является неожиданной: при значительном интересе покупателей, владельцы не спешат продавать свои участки. Это объясняется пониманием важности земли, надеждами на увеличение ее стоимости после завершения войны и высокой конкуренцией на мировом продовольственном рынке.

Также мы рассказывали, что дарение земли, даже если она уже сдана в аренду, возможно в Украине, хотя и требует тщательного изучения юридических аспектов. Эмоциональный аспект передачи земли часто уступает необходимости учета прав арендатора и особенностей действующего законодательства.