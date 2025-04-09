Приватизація городу за давністю користування під час війни: як оформити

Люди працюють на городі. Фото: Freepik

В умовах воєнного стану в Україні питання про право власності на землю набуває особливої гостроти. Багато українців роками, а то й десятиліттями, добросовісно обробляють городи біля своїх домівок, вважаючи їх невіддільною частиною свого господарства. Проте, часто ці земельні ділянки не мають належного юридичного оформлення.

Як наголошують у "Земельному фонді України", узаконити своє право на таку землю за давністю користування можливо, але цей процес має свої нюанси та потребує чіткого розуміння законодавства.

Реклама

Читайте також:

Що таке приватизація землі за давністю користування

Приватизація за давністю користування — це юридична процедура, яка дозволяє особі, яка протягом тривалого часу фактично володіла та користувалася земельною ділянкою відкрито, добросовісно та безперервно, оформити право власності на цю землю на своє ім'я. Ключовими елементами тут є:

добросовісність. Користувач вважає, що має законні підстави для користування землею, навіть якщо юридичні документи відсутні;

відкритість. Користування землею не є таємним і не приховується від оточуючих;

безперервність. Користування землею відбувається протягом встановленого законом строку без значних перерв;

фактичне володіння. Людина здійснює дії, які свідчать про її фактичне панування над земельною ділянкою (обробка, огорожа, будівництво тощо).

На які земельні ділянки поширюється право приватизації за давністю користування

Можливість приватизації за давністю користування найчастіше стосується таких категорій земель:

городи та присадибні ділянки біля житлових будинків. Це найбільш поширений випадок, коли люди користуються землею роками, але не мають на неї правовстановлюючих документів;

земельні ділянки, що перебувають у фактичному користуванні не менше 15 років. Закон встановлює певний термін безперервного користування, після якого може виникнути право на приватизацію;

ділянки, які не перебувають у приватній власності інших осіб або не передані в офіційну оренду. Важливо, щоб на цю землю не претендували інші власники або орендарі, чиї права зареєстровані юридично.

Чому саме зараз — важливий момент

Воєнний стан не скасував право власності, але деякі процедури були спрощені. Зокрема:

органи місцевого самоврядування оперативніше реагують на звернення;

окремі дії, пов’язані з реєстрами, виконуються у спрощеному режимі;

особи, які втратили земельні ділянки внаслідок війни, можуть отримати нові — і це відкриває додаткові юридичні можливості.

Проте приватизація за давністю користування не є автоматичною. Усі дії потрібно виконувати чітко в рамках закону.

Які кроки потрібно зробити

Зібрати докази:

фото, які підтверджують ваше користування ділянкою;

квитанції за комунальні або господарські послуги;

показання сусідів;

акти обстеження або рішення місцевої ради.

Звернутися до юриста

Фахівець допоможе перевірити правовий статус ділянки, оцінити шанси, підготувати документи та, за потреби, представити інтереси в суді.

Подати заяву

Залежно від ситуації — або до місцевої ради з проханням надати землю у власність, або до суду про визнання права за давністю користування.

Як повідомлялось, ринкова ситуація в Україні щодо землі є несподіваною: при значному інтересі покупців, власники не поспішають продавати свої ділянки. Це пояснюється розумінням важливості землі, сподіваннями на збільшення її вартості після завершення війни та високою конкуренцією на світовому продовольчому ринку.

Також ми розповідали, що дарування землі, навіть якщо вона вже здана в оренду, є можливим в Україні, хоча й потребує ретельного вивчення юридичних аспектів. Емоційний аспект передачі землі часто поступається необхідності врахування прав орендаря та особливостей чинного законодавства.