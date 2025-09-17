Непригоден для проживания — как признать частный дом аварийным

Старый частный дом. Фото: Freepik

Признание частного дома аварийным может открыть двери к новому, более безопасному и комфортному жилью при поддержке государства. Аварийные дома, которые представляют угрозу для жизни, подлежат сносу, а владельцы получают шанс на улучшение жилищных условий.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие шаги нужно сделать для признания частного дома аварийным.

Что такое аварийный дом

В Жилищном кодексе Украины есть четкие нормы, которые определяют безопасность жилья. Здание должно выдерживать допустимые уровни шума, вибраций, инфразвука и вредных веществ в воздухе. Если же показатели превышены или конструкция потеряла надежность, возникает риск для жизни жителей. Именно тогда жилье может получить статус аварийного.

К причинам, по которым дом признают аварийным, относятся:

изношенность конструкций более 65-70%;

серьезные повреждения из-за пожара, наводнения, землетрясения или других природных явлений;

разрушение фундамента или трещины в несущих стенах;

расположение дома в опасной зоне - возле рек, гор, склонов, где возможны оползни или паводки;

риски техногенных аварий, создающих опасность для жителей;

нарушение санитарных и эпидемиологических норм;

чрезмерный шум и постоянные вибрации, например, если дом стоит возле трассы.

Эти факторы становятся основанием для официальной проверки состояния жилья.

Как признать частный дом аварийным

Как указано на портале "Дія", процедура начинается с заявления владельца. Его подают в межведомственную комиссию, которая занимается проверкой жилого фонда. В заявлении нужно четко указать проблемы, свидетельствующие об опасности проживания.

Вместе с заявлением прилагают:

копию технического паспорта дома;

планы помещений;

разрешение на перепланировку, если она была;

возможные жалобы от соседей или других совладельцев.

Чем больше подтверждений предоставит владелец, тем быстрее комиссия сможет принять решение.

Как проходит экспертиза дома

После получения заявления специалисты выезжают на место. Они осматривают не только сам дом, но и территорию вокруг. Проверяют состояние фундамента, кровли, стен, а также качество строительных материалов.

Отдельно анализируется:

состояние системы водоснабжения и канализации;

работа электросети;

возможные деформации грунта под домом;

уровень безопасности для людей, которые там проживают.

Результаты фиксируют в заключении, которое передают в межведомственную комиссию.

Кто принимает решение

Окончательный вердикт об аварийности жилья принимает именно комиссия. Если экспертиза подтвердила опасное состояние, дом признают непригодным для жизни. В таком случае жильцов переселяют, а само здание подлежит сносу.

Если же комиссия решит, что дом еще пригоден, владельцы имеют право обжаловать решение. Для этого в течение пяти суток подается заявление в орган местной власти с требованием пересмотра заключения.

