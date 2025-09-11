Частный дом — где лучше укрыться во время обстрела

Частный дом. Фото: OLX

В условиях войны вопрос, где укрываться во время обстрела, стал жизненно важным. Для владельцев частных домов он особенно актуален, ведь не всегда рядом есть укрытие.

Архитектор Валентин Погорелый отмечает в комментарии агентству УНИАН, что нужно выбирать место с толстыми стенами, максимально удаленное от окон. В большинстве домов это коридор или санузел:

"В частном доме лучше всего прятаться в коридоре или ванной комнате, где стены крепкие и нет больших окон", — отмечает эксперт.

Дополнительный вариант — дверной проем с бетонной перемычкой, которая способна выдержать частичное разрушение конструкции. Это простое решение может спасти жизнь в случае обрушения.

Подвал как укрытие в частном доме

Наиболее логичным и безопасным решением является подвальное помещение или погреб. Именно они способны защитить от обломков и взрывной волны. Однако архитектор советует заблаговременно обустроить такие места:

держать там лом, лопату или кирку;

обеспечить запас питьевой воды;

подготовить аптечку и фонари.

"Инструменты должны быть под рукой, ведь после прилета вход в подвал может засыпать, и тогда придется самостоятельно пробивать выход", — предупреждает Погорелый.

В случае сильных разрушений такие запасы могут стать единственным шансом выжить, если люди окажутся заперты в подвале на несколько дней.

Где прятаться во время обстрела нельзя

Выбор неправильного места часто повышает риски вместо того, чтобы их уменьшить. Самые опасные варианты:

помещения с окнами — осколки стекла разлетаются по всей комнате;

прихожие с тонкими стенами;

открытая терраса или навес — конструкция может рухнуть.

"Даже небольшой дрон способен разрушить два этажа дома, поэтому находиться под навесом или возле окон абсолютно бессмысленно", — объясняет архитектор.

Чем отличается угроза от ракеты и дрона

Важно учитывать и время, которое есть у человека для укрытия. Если речь идет об атаке дронов или крылатых ракет, обычно есть 15-20 минут, чтобы добраться до безопасного места. Однако в случае баллистики этот промежуток сокращается до нескольких минут.

"Во время угрозы баллистики нельзя тратить время на дорогу к укрытию. Человек должен мгновенно занять самое безопасное место в доме — коридор или ванную комнату", — отмечает Погорелый.

На улице риск еще выше: обломки сбитых ракет разлетаются на сотни метров, и именно они представляют серьезную опасность для тех, кто не успел спрятаться.

Реально ли спастись дома во время прямого попадания

Все приведенные варианты помогают защититься от обломков и взрывной волны. Однако эксперт подчеркивает, что в случае прямого попадания ракеты или дрона ни одно домашнее укрытие не гарантирует безопасности. Единственный надежный вариант — специальное защитное сооружение, способное выдержать нагрузку в 10 тонн на квадратный метр.

В частном доме можно говорить лишь об уменьшении рисков и создании условий для выживания. Поэтому важно всегда иметь план действий и заранее выбрать самое безопасное место в своем доме.

Также стало известно, что Киев планирует ускорить выплаты от государства по программе "єВідновлення". Приоритет предоставляется тем домам, которые пострадали от российских обстрелов, где уже провели обследование и начали оформлять документы.