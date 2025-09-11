Приватний будинок — де краще сховатися під час обстрілу

Приватний будинок. Фото: OLX

В умовах війни питання, де ховатися під час обстрілу, стало життєво важливим. Для власників приватних будинків воно особливо актуальне, адже не завжди поруч є укриття.

Архітектор Валентин Погорілий наголошує у коментарі агентству УНІАН, що потрібно обирати місце з товстими стінами, максимально віддалене від вікон. У більшості будинків це коридор або санвузол:

"У приватному будинку найкраще ховатися у коридорі чи ванній кімнаті, де стіни найміцніші та немає великих вікон", — зазначає експерт.

Додатковий варіант — дверний пройом із бетонною перемичкою, яка здатна витримати часткове руйнування конструкції. Це просте рішення може врятувати життя у разі обвалення.

Підвал як укриття у приватному будинку

Найбільш логічним і безпечним рішенням є підвальне приміщення або погріб. Саме вони здатні захистити від уламків і вибухової хвилі. Проте архітектор радить завчасно облаштувати такі місця:

тримати там лом, лопату чи кирку;

забезпечити запас питної води;

підготувати аптечку та ліхтарі.

"Інструменти мають бути під рукою, адже після прильоту вхід у підвал може засипати, і тоді доведеться самостійно пробивати вихід", — попереджає Погорілий.

У разі сильних руйнувань такі запаси можуть стати єдиним шансом вижити, якщо люди опиняться замкнені у підвалі на кілька днів.

Де ховатися під час обстрілу не можна

Вибір неправильного місця часто підвищує ризики замість того, щоб їх зменшити. Найнебезпечніші варіанти:

приміщення з вікнами — уламки скла розлітаються по всій кімнаті;

прихожі з тонкими стінами;

відкрита тераса чи навіс — конструкція може завалитися.

"Навіть невеликий дрон здатен зруйнувати два поверхи будинку, тож перебувати під навісом чи біля вікон абсолютно безглуздо", — пояснює архітектор.

Чим відрізняється загроза від ракети та дрона

Важливо враховувати й час, який має людина для укриття. Якщо йдеться про атаку дронів або крилатих ракет, зазвичай є 15-20 хвилин, аби дістатися найбезпечнішого місця. Проте у разі балістики цей проміжок скорочується до кількох хвилин.

"Під час загрози балістики не можна витрачати час на дорогу до укриття. Людина має миттєво зайняти найбезпечніше місце у будинку — коридор чи ванну кімнату", — наголошує Погорілий.

На вулиці ризик ще вищий: уламки збитих ракет розлітаються на сотні метрів, і саме вони становлять серйозну небезпеку для тих, хто не встиг сховатися.

Чи реально врятуватися вдома під час прямого влучання

Усі наведені варіанти допомагають захиститися від уламків і вибухової хвилі. Проте експерт підкреслює, що у разі прямого влучання ракети чи дрона жодне домашнє укриття не гарантує безпеки. Єдиний надійний варіант — спеціальне захисне спорудження, здатне витримати навантаження у 10 тонн на квадратний метр.

У приватному будинку можна говорити лише про зменшення ризиків і створення умов для виживання. Тому важливо завжди мати план дій і заздалегідь обрати найбезпечніше місце у своїй оселі.

