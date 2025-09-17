Непридатний для проживання — як визнати приватний будинок аварійним

Старий приватний будинок. Фото: Freepik

Визнання приватного будинку аварійним може відкрити двері до нового, безпечнішого та комфортнішого житла за підтримки держави. Аварійні будинки, які становлять загрозу для життя, підлягають знесенню, а власники отримують шанс на покращення житлових умов.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які кроки потрібно зробити для визнання приватного будинку аварійним.

Що таке аварійний будинок

В Житловому кодексі України є чіткі норми, які визначають безпечність житла. Будівля має витримувати допустимі рівні шуму, вібрацій, інфразвуку та шкідливих речовин у повітрі. Якщо ж показники перевищені або конструкція втратила надійність, виникає ризик для життя мешканців. Саме тоді житло може отримати статус аварійного.

До причин, через які будинок визнають аварійним, належать:

зношеність конструкцій понад 65-70%;

серйозні пошкодження через пожежу, повінь, землетрус чи інші природні явища;

руйнування фундаменту або тріщини в несучих стінах;

розташування будинку у небезпечній зоні — біля річок, гір, схилів, де можливі зсуви чи паводки;

ризики техногенних аварій, що створюють небезпеку для мешканців;

порушення санітарних та епідеміологічних норм;

надмірний шум і постійні вібрації, наприклад, якщо будинок стоїть біля траси.

Ці фактори стають підставою для офіційної перевірки стану житла.

Як визнати приватний будинок аварійним

Як зазначено на порталі "Дія", процедура починається із заяви власника. Її подають до міжвідомчої комісії, яка займається перевіркою житлового фонду. У заяві потрібно чітко вказати проблеми, що свідчать про небезпечність проживання.

Разом із заявою додають:

копію технічного паспорта будинку;

плани приміщень;

дозвіл на перепланування, якщо воно було;

можливі скарги від сусідів чи інших співвласників.

Чим більше підтверджень надасть власник, тим швидше комісія зможе ухвалити рішення.

Як проходить експертиза будинку

Після отримання заяви спеціалісти виїжджають на місце. Вони оглядають не лише сам будинок, а й територію навколо. Перевіряють стан фундаменту, покрівлі, стін, а також якість будівельних матеріалів.

Окремо аналізується:

стан системи водопостачання та каналізації;

робота електромережі;

можливі деформації ґрунту під будинком;

рівень безпеки для людей, які там проживають.

Результати фіксують у висновку, який передають до міжвідомчої комісії.

Хто ухвалює рішення

Остаточний вердикт щодо аварійності житла приймає саме комісія. Якщо експертиза підтвердила небезпечний стан, будинок визнають непридатним для життя. У такому разі мешканців переселяють, а сама будівля підлягає знесенню.

Якщо ж комісія вирішить, що будинок ще придатний, власники мають право оскаржити рішення. Для цього протягом п’яти діб подається заява до органу місцевої влади з вимогою перегляду висновку.

