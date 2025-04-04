Прописка в Украине — новые сроки, штрафы и нюансы в 2025 году

ЦНАП. Фото: КГГА, Алексей Самсонов

Несмотря на войну, смену мест проживания миллионов украинцев и упрощение некоторых процедур, обязанность регистрации места жительства (прописка) в Украине в 2025 году никуда не исчезла. Закон четко определяет временные рамки для этой процедуры, и их нарушение может привести к административным последствиям.

Редакция Новини.LIVE разбиралась, сколько же времени можно жить без прописки в 2025 году и какие нюансы следует учесть.

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Согласно действующему законодательству, каждый украинец обязан зарегистрировать свое место жительства в течение 30 календарных дней с момента прибытия на новое место. Этот срок является общим для всех граждан, которые меняют свой адрес.

Особое внимание уделяется новорожденным: их родители имеют 3 месяца со дня государственной регистрации рождения ребенка, чтобы позаботиться о его прописке. Стоит отметить, что ранее этот срок был значительно короче — всего 10 дней, поэтому важно учитывать обновленные нормы.

Что будет, если не прописаться

Несвоевременная регистрация места жительства влечет за собой административную ответственность. Первое нарушение этого требования наказывается предупреждением.

Однако, если в течение года после предупреждения гражданин снова не зарегистрирует свое место жительства, ему грозит штраф в размере от 17 до 51 гривны (согласно статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

Хотя сумма штрафа может показаться незначительной, игнорирование этой обязанности может привести к другим проблемам в будущем, например, при получении административных услуг или оформлении документов.

Кому обязательно сообщать об отсутствии по месту регистрации

Некоторые категории граждан должны обязательно уведомлять органы регистрации, если они больше месяца не живут там, где зарегистрированы:

участники судебных процессов (истцы, ответчики, свидетели и т.д.);

те, кто подлежит призыву на срочную службу без отсрочки;

лица с долговыми обязательствами по решению суда или в административном порядке.

Для таких случаев необходимо письменно сообщить о своем актуальном месте пребывания.

Как зарегистрироваться в 2025 году

Регистрацию места жительства можно сделать лично в соответствующем органе — через ЦНАП или орган регистрации населения. Главное — обращаться именно по адресу нового жилья, независимо от того, кто является его владельцем.

Например, прописаться в киевской квартире через ЦНАП Днепра не получится. Но, если вы не можете сделать это самостоятельно — можно оформить доверенность и действовать через представителя.

За регистрацию места жительства, включая одновременное снятие с предыдущего места, взимается административный сбор в размере 45,42 грн. В случае нарушения установленного 30-дневного срока, сумма сбора возрастает до 75,70 грн.

Для успешной регистрации необходимо подготовить пакет документов:

паспорт лица, которое регистрируется, и паспорт владельца жилья. Эти документы являются основными для подтверждения личности и права собственности;

документ, подтверждающий право собственности на жилье (например, свидетельство о праве собственности, выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество);

военный билет (для военнообязанных лиц);

письменное согласие собственника (совладельцев) жилья на регистрацию (если собственником является другое лицо, чем регистрируемое);

заявление о снятии с регистрации по предыдущему месту жительства (если лицо меняет место жительства);

квитанция об уплате административного сбора;

в некоторых случаях может понадобиться нотариально заверенная доверенность, если документы подает представитель.

Отметим, официальным подтверждением зарегистрированного места жительства в Украине является выписка из реестра территориальной общины (РТГ). Этот документ предоставляет актуальные сведения о регистрации лица или ее отсутствии на момент запроса. Выписка из РТГ стала современной и удобной альтернативой устаревшему штампу в паспорте для подтверждения адреса.

Также мы сообщали, что количество зарегистрированных в квартире лиц имеет прямое влияние на коммунальные платежи и определенные юридические аспекты. Несмотря на то, что прописка не является правом собственности, она существенно определяет размер счетов за коммунальные услуги, возможность получения государственной помощи и может быть важной в наследственных делах.