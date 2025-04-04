Прописка в Україні — нові строки, штрафи й нюанси у 2025

ЦНАП. Фото: КМДА, Олексій Самсонов

Попри війну, зміну місць проживання мільйонів українців та спрощення деяких процедур, обов’язок реєстрації місця проживання (прописка) в Україні у 2025 році нікуди не зник. Закон чітко визначає часові межі для цієї процедури, і їх порушення може призвести до адміністративних наслідків.

Редакція Новини.LIVE розбиралась, скільки ж часу можна жити без прописки у 2025 році та які нюанси слід врахувати.

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Згідно з чинним законодавством, кожен українець зобов'язаний зареєструвати своє місце проживання протягом 30 календарних днів з моменту прибуття на нове місце. Цей термін є загальним для всіх громадян, які змінюють свою адресу.

Особлива увага приділяється новонародженим: їхні батьки мають 3 місяці з дня державної реєстрації народження дитини, щоб подбати про її прописку. Варто зазначити, що раніше цей термін був значно коротшим — лише 10 днів, тому важливо враховувати оновлені норми.

Що буде, якщо не прописатись

Несвоєчасна реєстрація місця проживання тягне за собою адміністративну відповідальність. Перше порушення цієї вимоги карається попередженням.

Однак, якщо протягом року після попередження громадянин знову не зареєструє своє місце проживання, йому загрожує штраф у розмірі від 17 до 51 гривні (відповідно до статті 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Хоча сума штрафу може здаватися незначною, ігнорування цього обов'язку може призвести до інших проблем у майбутньому, наприклад, при отриманні адміністративних послуг чи оформленні документів.

Кому обов’язково повідомляти про відсутність за місцем реєстрації

Деякі категорії громадян мають обов'язково повідомляти органи реєстрації, якщо вони понад місяць не живуть там, де зареєстровані:

учасники судових процесів (позивачі, відповідачі, свідки тощо);

ті, хто підлягає призову на строкову службу без відстрочки;

особи з борговими зобов'язаннями за рішенням суду або в адміністративному порядку.

Для таких випадків необхідно письмово повідомити про своє актуальне місце перебування.

Як зареєструватися у 2025 році

Реєстрацію місця проживання можна зробити особисто у відповідній установі — через ЦНАП або орган реєстрації населення. Головне — звертатися саме за адресою нового житла, незалежно від того, хто є його власником.

Наприклад, прописатися у київській квартирі через ЦНАП Дніпра — не вийде. Але, якщо ви не можете зробити це самостійно — можна оформити довіреність і діяти через представника.

За реєстрацію місця проживання, включаючи одночасне зняття з попереднього місця, стягується адміністративний збір у розмірі 45,42 грн. У разі порушення встановленого 30-денного терміну, сума збору зростає до 75,70 грн.

Для успішної реєстрації необхідно підготувати пакет документів:

паспорт особи, яка реєструється, та паспорт власника житла. Ці документи є основними для підтвердження особи та права власності;

документ, що підтверджує право власності на житло (наприклад, свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно);

військовий квиток (для військовозобов'язаних осіб);

письмова згода власника (співвласників) житла на реєстрацію (якщо власником є інша особа, ніж та, що реєструється);

заява про зняття з реєстрації за попереднім місцем проживання (якщо особа змінює місце проживання);

квитанція про сплату адміністративного збору;

у деяких випадках може знадобитися нотаріально завірене доручення, якщо документи подає представник.

Зазначимо, офіційним підтвердженням зареєстрованого місця проживання в Україні є витяг з реєстру територіальної громади (РТГ). Цей документ надає актуальні відомості про реєстрацію особи або її відсутність на момент запиту. Витяг з РТГ став сучасною та зручною альтернативою застарілому штампу в паспорті для підтвердження адреси.

Також ми повідомляли, що кількість зареєстрованих у квартирі осіб має прямий вплив на комунальні платежі та певні юридичні аспекти. Попри те, що прописка не є правом власності, вона суттєво визначає розмір рахунків за комунальні послуги, можливість отримання державної допомоги та може бути важливою у спадкових справах.