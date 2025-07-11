Кому принадлежит придомовая территория возле многоэтажки — правила и подводные камни

Многоэтажки в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Все привыкли считать, что детская площадка, скамейки, деревья возле многоэтажки — это "наше". Но с юридической точки зрения не все так однозначно. В 2025 году снова актуализировался вопрос: кому принадлежит придомовая территория многоквартирного дома? Что можно делать с этой землей, а что — нет? И кто имеет право распоряжаться ею во время войны и послевоенного восстановления? Ведь эта территория — это не просто кусок земли вокруг вашего дома.

Редакция Новини.LIVE разобралась в юридических нюансах, практических аспектах и возможных спорных моментах этого вопроса.

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Что такое придомовая территория — и почему она важна

Придомовая территория — это земля вокруг многоквартирного дома, включающая проезды, тротуары, зеленые зоны, детские площадки, иногда — даже хозяйственные постройки и паркоместа. Она является частью инфраструктуры дома, обеспечивает доступ к зданию, коммуникациям, нормальному проживанию. Но ключевой вопрос: является ли она частью вашей собственности?

Что говорит закон: кому принадлежит двор в 2025 году

В 2025 году формально ситуация такая же, как и раньше: земля под многоквартирными домами принадлежит территориальным общинам (то есть государству или городу), если иное не оформлено официально. Владельцы квартир имеют право пользования, но не всегда — право собственности.

Однако есть важное исключение — если создано Объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД), и организация оформила право собственности или постоянного пользования на этот участок — он уже не является "государственным".

Если же ОСМД не оформляло документы, то придомовая территория де-факто — ничья, но де-юре — принадлежит громаде.

Почему жильцам выгодно оформить землю на себя

Оформление права на придомовую территорию — не просто формальность. Это возможность:

контролировать застройку вокруг дома (например, не позволить поставить МАФ или новую высотку);

распоряжаться паркоместами, устанавливать шлагбаум;

развивать территорию — устанавливать скамейки, освещение, видеонаблюдение;

сдавать часть территории в аренду (например, под коммерческий киоск) и зарабатывать в пользу ОСМД;

увеличить стоимость квартир в доме.

Однако без документального оформления эти действия — под угрозой. Ведь технически собственность — не ваша.

Как оформить право на придомовую территорию

В 2025 году, несмотря на войну, механизмы остаются такими:

Создание ОСМД (если еще не создано). Заказ технической документации по землеустройству (обычно через лицензированную землеустроительную организацию). Утверждение границ придомовой территории органами местного самоуправления. Подача документов в Госгеокадастр и получение кадастрового номера. Регистрация права собственности на землю в Реестре вещных прав.

В некоторых громадах действует льготное оформление или даже автоматическое предоставление земельных участков ОСМД, но все зависит от местной политики.

Что мешает жителям оформить землю

Как отмечают юристы Безоплатной правовой помощи, есть несколько барьеров, из-за которых в 2025 году лишь меньшинство ОСМД оформило придомовую землю:

пассивность жителей — нет инициативной группы или желающих заниматься бюрократией;

высокая стоимость услуг землеустроителей;

нежелание или сопротивление органов местного самоуправления;

споры с соседними домами — границы не всегда легко определить;

сложность с определением начальных документов БТИ — особенно в старом жилье.

Однако в 2025 году государство пытается цифровизировать эти процессы, и это дает шанс ускорить оформление.

А если землю не оформить, тогда с большой вероятностью:

на ней могут появиться застройщики — с разрешения городского совета;

ОСМД не сможет законно защищать свои права на территорию;

жильцы не смогут официально ограничить парковку, установить шлагбаум, охрану, рекламные щиты и т.д;

будут возникать конфликты с соседями, бизнесом или местными властями.

А хуже всего — это возможная передача участка в частные руки, без учета интересов жителей.

Что еще стоит знать украинцам

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