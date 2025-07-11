Кому належить прибудинкова територія біля багатоповерхівки — правила та підводне каміння

Багатоповерхівки у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Усі звикли вважати, що дитячий майданчик, лавки, дерева біля багатоповерхівки — це "наше". Але з юридичної точки зору не все так однозначно. У 2025 році знову актуалізувалося питання: кому належить прибудинкова територія багатоквартирного будинку? Що можна робити з цією землею, а що — ні? І хто має право розпоряджатися нею у час війни та повоєнного відновлення? Адже ця територія — це не просто шматок землі навколо вашого дому.

Редакція Новини.LIVE розібралась в юридичних нюансах, практичних аспектах і можливих спірних моментах цього питання.

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Що таке прибудинкова територія — і чому вона важлива

Прибудинкова територія — це земля навколо багатоквартирного будинку, що включає проїзди, тротуари, зелені зони, дитячі майданчики, інколи — навіть господарські споруди та паркомісця. Вона є частиною інфраструктури дому, забезпечує доступ до будівлі, комунікацій, нормального проживання. Але ключове питання: чи є вона частиною вашої власності?

Що каже закон: кому належить двір у 2025

У 2025 році формально ситуація така ж, як і раніше: земля під багатоквартирними будинками належить територіальним громадам (тобто — державі або місту), якщо інше не оформлено офіційно. Власники квартир мають право користування, але не завжди — право власності.

Проте є важливий виняток — якщо створено Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), і організація оформила право власності або постійного користування на цю ділянку — вона вже не є "державною".

Якщо ж ОСББ не оформлювало документи, то прибудинкова територія де-факто — нічия, але де-юре — належить громаді.

Чому мешканцям вигідно оформити землю на себе

Оформлення права на прибудинкову територію — не просто формальність. Це можливість:

контролювати забудову навколо будинку (наприклад, не дозволити поставити МАФ або нову висотку);

розпоряджатися паркомісцями, встановлювати шлагбаум;

розвивати територію — встановлювати лавки, освітлення, відеоспостереження;

здавати частину території в оренду (наприклад, під комерційний кіоск) і заробляти на користь ОСББ;

збільшити вартість квартир у будинку.

Однак без документального оформлення ці дії — під загрозою. Адже технічно власність — не ваша.

Як оформити право на прибудинкову територію

У 2025 році, незважаючи на війну, механізми залишаються такими:

Створення ОСББ (якщо ще не створене). Замовлення технічної документації із землеустрою (зазвичай через ліцензовану землевпорядну організацію). Затвердження меж прибудинкової території органами місцевого самоврядування. Подача документів до Держгеокадастру і отримання кадастрового номера. Реєстрація права власності на землю в Реєстрі речових прав.

У деяких громадах діє пільгове оформлення або навіть автоматичне надання земельних ділянок ОСББ, але все залежить від місцевої політики.

Що заважає мешканцям оформити землю

Як наголошують юристи Безоплатної правничої допомоги, є кілька бар’єрів, через які у 2025 році лише меншість ОСББ оформила прибудинкову землю:

пасивність мешканців — немає ініціативної групи або охочих займатися бюрократією;

висока вартість послуг землевпорядників;

небажання або спротив органів місцевого самоврядування;

суперечки з сусідніми будинками — межі не завжди легко визначити;

складність з визначенням початкових документів БТІ — особливо у старому житлі.

Проте у 2025 році держава намагається цифровізувати ці процеси, і це дає шанс пришвидшити оформлення.

А якщо землю не оформити, тоді з великою ймовірністю:

на ній можуть з'явитися забудовники — з дозволу міської ради;

ОСББ не зможе законно захищати свої права на територію;

мешканці не зможуть офіційно обмежити паркування, встановити шлагбаум, охорону, рекламні щити тощо;

виникатимуть конфлікти з сусідами, бізнесом або місцевою владою.

А найгірше — це можлива передача ділянки у приватні руки, без врахування інтересів мешканців.

Що ще варто знати українцям

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Також ми розповідали, що якщо раніше на рішення про купівлю квартири йшло близько трьох тижнів, то зараз цей процес займає понад два місяці. Збільшення середнього циклу ухвалення рішення з 21 до 67 днів свідчить про глибоку трансформацію споживчої поведінки на ринку.