Що вважається спільною власністю у багатоквартирному будинку — які права та обов’язки мешканців

Багатоквартирний будинок у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Коли ви купуєте квартиру в багатоквартирному будинку, ви стаєте не лише власником свого житла, а й співвласником усієї споруди та прилеглих територій. Це означає, що ви разом з іншими мешканцями несете відповідальність за спільне майно, яке забезпечує комфортне проживання та функціонування будинку. Розуміння прав, обов’язків і особливостей управління спільною власністю допомагає уникнути конфліктів і підтримувати будинок у належному стані.

У 2025 році це положення регулюється Законом України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку", наголошує адвокат Олександр Малик. Це означає, що дах, підвал, сходові клітини, несучі конструкції, інженерні комунікації (від ліфтів до вентиляції), а також прилеглі ділянки — це не просто "нічийне", а спільне сумісне майно. Його не можна поділити чи продати частину окремо.

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Що належить до спільного майна

Перелік досить широкий:

дах, стіни, фундаменти;

сходові клітини, холи, коридори;

підвали, технічні приміщення, горища;

всі будинкові інженерні мережі (опалення, каналізація, водопостачання, електрика);

ліфти, домофони, вентиляція;

прибудинкова територія (якщо закріплена за будинком).

Нюанс у тому, що нежитлові приміщення (наприклад, магазини на першому поверсі) не є спільним майном. Проте їхні власники — повноправні співвласники будинку.

Особливості спільної сумісної власності

У мешканців немає визначених часток на дах, труби чи коридор — усе належить спільно. Це ускладнює поділ, але й не дає змоги комусь "приватизувати" шматок підвалу чи технічної шахти.

Це майно служить усім, а тому воно не підлягає арешту при боргах одного із співвласників. Також воно не може бути перетворене на приватну власність окремої особи без згоди інших.

Які обов’язки мають співвласники

Спільна власність — це не лише право, а й відповідальність. У 2025 році вимоги до технічного утримання будинків значно посилилися, тому співвласники повинні:

забезпечувати належний стан інженерних мереж;

підтримувати чистоту та порядок у спільних приміщеннях;

дотримуватись пожежної та санітарної безпеки;

проводити ремонти — як поточні, так і капітальні;

не змінювати конструкції будинку без погодження;

виконувати рішення ОСББ або інших форм управління;

відшкодовувати шкоду, заподіяну спільному майну.

Що мають право і чого не можуть робити співвласники

Мешканці мають право:

користуватись спільним майном (наприклад, коморами, подвір’ям);

знати, в якому технічному стані майно, скільки коштує його обслуговування;

отримувати компенсацію у разі завдання збитків їхній частці в спільному майні.

Але не мають права:

самовільно перебудовувати або змінювати цільове призначення спільних приміщень;

захоплювати спільну територію чи здавати її в оренду без згоди інших;

забороняти доступ до спільного майна іншим мешканцям;

ухвалювати одноосібно рішення щодо експлуатації чи перепланування спільних частин будинку.

Хто несе відповідальність за пошкодження

Все залежить від причин пошкодження:

Окремий мешканець — відповідає, якщо сам пошкодив майно: пробив трубу, встановив кондиціонер у несумісний спосіб тощо. Управитель або ОСББ — якщо шкода виникла через бездіяльність (наприклад, не відремонтували дах вчасно). Треті особи — у разі вандалізму, злому, проникнення. Форс-мажор — природні катаклізми або війна. Тут відповідальність — за державою, якщо передбачено компенсаційні програми.

Що робити у разі конфлікту

У 2025 році переважна більшість будинків в Україні вже мають ОСББ. Саме там співвласники вирішують усі спірні питання на зборах. Якщо згоди немає — треба звернутися до юриста, а за потреби — подавайте позов до суду.

Суди визнають спільне майно непідсудним для одноосібного розпорядження. Тож рішення ухвалюється колегіально.

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