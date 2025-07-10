Что считается общей собственностью в многоквартирном доме — какие права и обязанности жителей

Многоквартирный дом в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Когда вы покупаете квартиру в многоквартирном доме, вы становитесь не только владельцем своего жилья, но и совладельцем всего сооружения и прилегающих территорий. Это означает, что вы вместе с другими жильцами несете ответственность за общее имущество, которое обеспечивает комфортное проживание и функционирование дома. Понимание прав, обязанностей и особенностей управления общей собственностью помогает избежать конфликтов и поддерживать дом в надлежащем состоянии.

В 2025 году это положение регулируется Законом Украины "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме", отмечает адвокат Александр Малик. Это означает, что крыша, подвал, лестничные клетки, несущие конструкции, инженерные коммуникации (от лифтов до вентиляции), а также прилегающие участки — это не просто "ничейное", а общее совместное имущество. Его нельзя поделить или продать часть отдельно.

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Что относится к общему имуществу

Перечень достаточно широк:

крыша, стены, фундаменты;

лестничные клетки, холлы, коридоры;

подвалы, технические помещения, чердаки;

все домовые инженерные сети (отопление, канализация, водоснабжение, электричество);

лифты, домофоны, вентиляция;

придомовая территория (если закреплена за домом).

Нюанс в том, что нежилые помещения (например, магазины на первом этаже) не являются общим имуществом. Однако их владельцы — полноправные совладельцы дома.

Особенности общей совместной собственности

У жильцов нет определенных долей на крышу, трубы или коридор — все принадлежит совместно. Это затрудняет разделение, но и не позволяет кому-то "приватизировать" кусок подвала или технической шахты.

Это имущество служит всем, а потому оно не подлежит аресту при долгах одного из совладельцев. Также оно не может быть превращено в частную собственность отдельного лица без согласия других.

Какие обязанности имеют совладельцы

Совместная собственность — это не только право, но и ответственность. В 2025 году требования к техническому содержанию домов значительно усилились, поэтому совладельцы должны:

обеспечивать надлежащее состояние инженерных сетей;

поддерживать чистоту и порядок в общих помещениях;

соблюдать пожарную и санитарную безопасность;

проводить ремонты — как текущие, так и капитальные;

не изменять конструкции дома без согласования;

выполнять решения ОСМД или других форм управления;

возмещать ущерб, причиненный общему имуществу.

Что имеют право и чего не могут делать совладельцы

Жильцы имеют право:

пользоваться общим имуществом (например, кладовыми, двором);

знать, в каком техническом состоянии имущество, сколько стоит его обслуживание;

получать компенсацию в случае нанесения ущерба их доле в общем имуществе.

Но не имеют права:

самовольно перестраивать или изменять целевое назначение общих помещений;

захватывать общую территорию или сдавать ее в аренду без согласия других;

запрещать доступ к общему имуществу другим жильцам;

принимать единолично решения по эксплуатации или перепланировке общих частей дома.

Кто несет ответственность за повреждения

Все зависит от причин повреждения:

Отдельный жилец — отвечает, если сам повредил имущество: пробил трубу, установил кондиционер несовместимым способом и тому подобное. Управляющий или ОСМД — если ущерб возник из-за бездействия (например, не отремонтировали крышу вовремя). Третьи лица — в случае вандализма, взлома, проникновения. Форс-мажор — природные катаклизмы или война. Здесь ответственность — за государством, если предусмотрены компенсационные программы.

Что делать в случае конфликта

В 2025 году подавляющее большинство домов в Украине уже имеют ОСМД. Именно там совладельцы решают все спорные вопросы на собрании. Если согласия нет — надо обратиться к юристу, а при необходимости — подавайте иск в суд.

Суды признают общее имущество неподсудным для единоличного распоряжения. Поэтому решение принимается коллегиально.

Как сообщалось, украинский рынок новостроек претерпел значительные изменения за последний год: инвесторы, которые ранее были основными покупателями, сейчас на паузе, несмотря на высокую стоимость строительства. Это заставляет девелоперов пересматривать стратегии, сосредотачиваясь на точечных, нишевых проектах вместо масштабного строительства.

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