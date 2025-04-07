Гардеробная теннисистки Серены Уильямс: как оформить стильное пространство (фото)

Серена Уильямс. Фото: Reuters

Легенда мирового тенниса Серена Уильямс не только покоряет корты, но и поражает зрителей своим изяществом за пределами спортивного мира. Ее гардеробная комната — новый объект восхищения поклонников дизайна интерьера. То, что должно было бы быть лишь утилитарным пространством, стало настоящей визуальной выставкой — эстетичной, гармоничной и чрезвычайно функциональной.

В видео, которое Серена опубликовала в Instagram, звезда показала не только свою коллекцию роскошных сумок, но и само пространство, в котором они хранятся. И именно эта часть интерьера произвела настоящий фурор среди дизайнеров, пишет издание Homes and gardens. Ее гардеробная — пример современного подхода к организации вещей: минимализм, тепло природных материалов и акцент на деталях.

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Полки, меняющие пространство

Главным украшением гардеробной стали деревянные плавающие полки. Их не просто разместили на уровнях друг над другом, а создали целую композицию. Расположение полок чередуется, благодаря чему возникает эффект "движения" по стене. Такое построение дает впечатление легкости, простора и динамики.

Этот дизайнерский прием выполняет сразу несколько функций:

обеспечивает удобное хранение;

создает эстетический фокус комнаты;

позволяет разместить вещи на уровне глаз, что актуально для демонстрации аксессуаров.

Благодаря открытому формату полок, вещи не спрятаны за дверцами, а выступают как часть интерьерной композиции. Сумки Вильямс превратились из предметов гардероба в произведения искусства.

Материал, добавляющий уюта

Особую атмосферу создает деревянная отделка полок. Натуральная текстура дерева, с ее теплом и органичностью, становится контрапунктом к минималистичным формам. Это классический дизайнерский прием, работающий безотказно: дерево всегда добавляет интерьеру глубины и эмоциональной теплоты.

Серена Уильямс возле гардеробной. Фото: serenawilliams/Instagram

Баланс открытости и приватности

Эксперты единодушно отмечают: гардеробная Серены — пример идеального баланса. Она сочетает открытые решения (полки для аксессуаров) с закрытыми системами, которые, хотя и не появились в видео, вероятно, скрывают остальные вещи. Это важно — потому что даже самая элегантная сумка будет выглядеть неопрятно, если рядом с ней будет лежать хаотично сложенный наряд.

Важно не переборщить с демонстрацией вещей. Избыточность легко превращает гардеробную из дизайнерского пространства в беспорядок. Совет дизайнеров — выбирать максимум 3-5 акцентных вещей для экспозиции.

Что стоит учесть, создавая подобную гардеробную

Подбирайте полки под коллекцию. У Серены — это сумки. У вас это могут быть украшения, обувь или шляпы. Ключевое — дать этим вещам "дышать".

Выбирайте натуральные материалы. Дерево создает ощущение уюта и гармонии. Если бюджет ограничен — существуют качественные деревоплиты с похожим визуальным эффектом.

Играйте с асимметрией. Четкая геометрия уже не является признаком изысканности. Неравномерное размещение полок придаст интерьеру индивидуальности.

Помните о свете. Хорошее освещение подчеркнет фактуру материалов и сделает вещи заметными, не перегружая пространство.

Учитывайте зону для личных вещей. Не все должно быть на виду. Разделите гардеробную на "открытое" и "личное" — и получите стильное и продуманное пространство.

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