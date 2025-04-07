Гардеробна тенісистки Серени Вільямс: як оформити стильний простір (фото)

Серена Вільямся. Фото: Reuters

Легенда світового тенісу Серена Вільямс не лише підкорює корти, а й вражає глядачів своєю витонченістю за межами спортивного світу. Її гардеробна кімната — новий об’єкт захоплення шанувальників дизайну інтер’єру. Те, що мало б бути лише утилітарним простором, стало справжньою візуальною виставкою — естетичною, гармонійною і надзвичайно функціональною.

У відео, яке Серена опублікувала в Instagram, зірка показала не лише свою колекцію розкішних сумок, а й сам простір, у якому вони зберігаються. І саме ця частина інтер’єру викликала справжній фурор серед дизайнерів, пише видання Homes and gardens. Її гардеробна — приклад сучасного підходу до організації речей: мінімалізм, тепло природних матеріалів і акцент на деталях.

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Полиці, що змінюють простір

Головною окрасою гардеробної стали дерев’яні плаваючі полиці. Їх не просто розмістили на рівнях одна над одною, а створили цілу композицію. Розташування полиць чергується, завдяки чому виникає ефект "руху" по стіні. Така побудова дає враження легкості, простору й динаміки.

Цей дизайнерський прийом виконує одразу кілька функцій:

забезпечує зручне зберігання;

створює естетичний фокус кімнати;

дозволяє розмістити речі на рівні очей, що актуально для демонстрації аксесуарів.

Завдяки відкритому формату полиць, речі не заховані за дверцятами, а виступають як частина інтер’єрної композиції. Сумки Вільямс перетворилися з предметів гардеробу на витвори мистецтва.

Матеріал, що додає затишку

Особливу атмосферу створює дерев’яна обробка полиць. Натуральна текстура дерева, з її теплом і органічністю, стає контрапунктом до мінімалістичних форм. Це класичний дизайнерський прийом, що працює безвідмовно: дерево завжди додає інтер’єру глибини й емоційної теплоти.

Серена Вільямс біля вбиральні. Фото: serenawilliams/Instagram

Баланс відкритості та приватності

Експерти одностайно наголошують: гардеробна Серени — приклад ідеального балансу. Вона поєднує відкриті рішення (полиці для аксесуарів) із закритими системами, які, хоч і не з’явилися у відео, ймовірно, приховують решту речей. Це важливо — бо навіть найелегантніша сумка виглядатиме неохайно, якщо поруч з нею лежатиме хаотично складене вбрання.

Важливо не переборщити з демонстрацією речей. Надмірність легко перетворює гардеробну з дизайнерського простору на безлад. Порада дизайнерів — обирати максимум 3-5 акцентних речей для експозиції.

Що варто врахувати, створюючи подібну гардеробну

Підбирайте полиці під колекцію. У Серени – це сумки. У вас це можуть бути прикраси, взуття або капелюхи. Ключове — дати цим речам "дихати".

Вибирайте натуральні матеріали. Дерево створює відчуття затишку та гармонії. Якщо бюджет обмежений — існують якісні деревоплити зі схожим візуальним ефектом.

Грайте з асиметрією. Чітка геометрія вже не є ознакою вишуканості. Нерівномірне розміщення полиць додасть інтер’єру індивідуальності.

Пам’ятайте про світло. Добре освітлення підкреслить фактуру матеріалів і зробить речі помітними, не перевантажуючи простір.

Враховуйте зону для приватних речей. Не все має бути на видноті. Розділіть гардеробну на "відкрите" й "особисте" — і отримаєте стильний і продуманий простір.

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