Зачем в СССР ставили двойные двери в квартирах — причины и история

Хрущовки. Фото: dim.ria

Советский жилой фонд долго оставался символом практичности, но не комфорта. В частности, привычка ставить в квартирах две входные двери для многих современников выглядит странной. Однако за этим решением стояли довольно прагматичные соображения — от климатических условий до идеологических особенностей системы.

В послевоенные годы жилищное строительство в СССР набирало бешеную скорость. Приоритетом было обеспечить как можно больше семей жильем, а не создать удобные условия проживания. Самые дешевые хрущевки часто имели только одну деревянную входную дверь, которая плохо прилегала к раме, имела щели и не обеспечивала никакой термозащиты.

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В результате в зимний период в прихожей температура могла быть практически уличной. Люди вынуждены были утеплять двери самостоятельно — обивать дермантином, прокладывать поролоном или одеялами. Впрочем, эти меры были малоэффективными. Реагируя на массовые жалобы, застройщики начали устанавливать еще одну дверь — не для комфорта, а чтобы "закрыть вопрос".

Эта воздушная прослойка между внешними и внутренними дверями работала как термос: холодный воздух не попадал внутрь, а тепло — не выходило наружу. Таким образом, вторая дверь стала простым, дешевым и довольно действенным решением.

Звукоизоляция: защита от тонких стен и шумных соседей

Еще одной хронической проблемой советских квартир была крайне слабая звукоизоляция. Стены в хрущевках были настолько тонкими, что можно было слышать не только разговоры, но и телефонные звонки в соседней квартире. Особенно раздражал шум из подъезда — шаги, дверные звонки, ссоры, громкие диалоги и запахи.

Дополнительные двери значительно снижали этот уровень акустического дискомфорта. Они создавали буферное пространство, которое уменьшало проникновение шума. Это было критически важно в условиях, где каждый метр приватности был на вес золота. Вторые двери — хоть и не панацея, но по крайней мере частичное решение проблемы.

Безопасность и идеология: как государство формировало представление о приватности

На первый взгляд, вторая дверь могла бы ассоциироваться с дополнительным уровнем безопасности. Однако на самом деле в СССР преступность в подъездах была не слишком высокой, особенно в первые десятилетия после войны. Основное внимание тогда уделялось не защите имущества, а коллективному контролю — соседи знали друг друга, а государство — всех жителей.

Однако со временем, особенно в 1980-х, ситуация изменилась. Участились квартирные кражи, поэтому двойные двери начали играть роль элементарного барьера для злоумышленников. Они не гарантировали безопасности, но затрудняли доступ в квартиру.

К тому же, вторая дверь стала символом "личной территории". В стране, где граница между частным и публичным была стерта, каждый пытался создать хотя бы минимальное пространство защищенности. В этом контексте две двери были не только барьером физическим, но и психологическим.

Самодельные решения: как модернизировали пространство собственноручно

С развитием дефицита и упадком государственного жилищного контроля, жители начали активно вмешиваться в пространство своих домов. Люди сами устанавливали вторые двери, преимущественно металлические, с крепким замком и толстым утеплением. Это была народная модернизация — без проектов, но с четкой целью: хоть немного приблизить условия жизни к нормальным.

Такая практика прижилась даже после распада СССР. Двойные двери до сих пор часто встречаются в постсоветских многоэтажках. Они стали своеобразным архитектурным наследием, которое до сих пор служит, хоть и с новыми целями.

Экономический фактор: рациональность в дефиците

Советская экономика часто сталкивалась с дефицитом качественных материалов и ограниченными финансовыми ресурсами. Вместо того, чтобы инвестировать в дорогие изоляционные материалы или толстые металлические двери, застройщики выбрали простое и дешевое решение — вторую пару дверей. Это позволяло достичь приемлемого уровня комфорта без значительных затрат. Такой подход был типичным для СССР, где экономия и практичность часто доминировали над эстетикой или долгосрочной эффективностью.

Современный взгляд: почему традиция исчезла

Сегодня двойные двери редко встречаются в новостройках. Современные технологии позволяют создавать двери с высокими показателями тепло- и звукоизоляции, а также с надежными системами безопасности.

Кроме того, изменились архитектурные стандарты и ожидания жильцов. Тамбурные двери, которые когда-то были нормой, уступили место просторным холлам и лифтам, а приватность обеспечивается другими средствами.

Тем не менее в некоторых старых домах двойные двери все еще сохранились, напоминая об эпохе, когда простые решения помогали людям справляться с бытовыми вызовами. Эта особенность советской архитектуры является примером того, как исторические, экономические и социальные условия формируют повседневную жизнь.

Возможно, вы обращали внимание на небольшие окошки между кухней и ванной комнатой в старых хрущевках или сталинках. Эта архитектурная деталь не была декоративной или случайной, а имела свое, хотя и неоднозначное, назначение. В современном строительстве от таких окон уже давно отказались.

Также мы рассказывали, что хрущевки имели целью обеспечить каждую семью отдельным жильем. Несмотря на прошедшие десятилетия, хрущевки до сих пор составляют значительную часть жилого фонда Украины, встречаясь как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах.