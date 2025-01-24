Цены на квартиры в Черновцах – сколько стоит купить или арендовать жилье

Архитектура Черновцов. Фото: vidviday.ua

Рынок недвижимости в Украине переживает непростые времена. Цены на жилье регулярно обновляются в сторону удорожания, особенно в западных регионах. Те населенные пункты, где положительная ситуация с безопасностью, демонстрируют значительное увеличение стоимости квадратного метра. Аренда тоже не стоит на месте, заставляя потребителей непрерывно искать выгодные варианты.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на квартиры в Черновцах.

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Согласно данным портала ЛУН, на первичном рынке квадратный метр подорожал до 43 000 грн (+7% за полгода). Вторичное 1-комнатное жилье стоит в среднем 48 000 долларов, за 2-комнатную недвижимость надо заплатить ориентировочно 65 900 долларов (+3% за 6 месяцев), 3-комнатная квартира обойдется в 85 000 долларов.

Стоимость квартир на вторичном рынке в Черновцах. Фото: скриншот/ЛУН

Аренда также подорожала. По состоянию на январь 2025 года снять 1-комнатный объект можно за 11 100 грн в среднем. Чтобы поселиться в 2-комнатном жилье, необходимо ежемесячно платить 14 800 грн, а 3-комнатная квартира будет стоить черновчанам 16 900 грн в среднем. Для сравнения, еще полгода назад цены находились на уровне 9 300 и 13 000 грн соответственно.

Стоимость аренды квартир в Черновцах. Фото: скриншот/ЛУН

К примеру, аренда небольшой студии на 9 этаже с современным ремонтом и новой техникой обойдется в 500 долларов в месяц. А квартиру общей площадью 72 квадратных метра на вторичном рынке со старой мебелью можно снять за 8 500 грн. Поэтому стоит учитывать обустройство жилья и расположение, это очень сильно влияет на стоимость аренды.

Аренда жилья в Черновцах. Фото: скриншот/OLX

На цены влияет не только ситуация с безопасностью и удаленность от зоны активных боевых действий, а также большое количество внутренних переселенцев. Плюс Черновцы всегда были туристическим городом, в который съезжались со всей Украины. Полномасштабная война уменьшила поток туристов, но не разрушила полностью эту сферу. Поэтому владельцы формируют стоимость жилья, учитывая востребованность и спрос.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, средние цены на однокомнатные квартиры в Киеве начали снижаться с октября 2024 года. Тогда на первичном рынке жилье от застройщика стоило 53 5000 грн. А по состоянию на январь стоимость квадратного метра опустилась до 52 900 грн, по данным платформы недвижимости ЛУН.

Также мы писали, что в Украине планомерно дорожает аренда жилья. Закарпатская область в лидерах, средняя стоимость аренды квартир там составляет 11 769 грн. На втором месте находится Львовская область, а замыкает тройку Ровенщина.