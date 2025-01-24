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Дороге місто — що відбувається з цінами на квартири у Чернівцях

24 січня 2025 16:55
Єлизавета Супівська - редактор
Ціни на квартири в Чернівцях – скільки коштує купити чи орендувати житло
Архітектура Чернівців. Фото: vidviday.ua
Єлизавета Супівська - редактор

Ринок нерухомості в Україні переживає непрості часи. Ціни на житло регулярно оновлюються в бік дорожчання, особливо в західних регіонах. Ті населені пункти, де позитивна ситуація з безпекою, демонструють значне підняття вартості квадратного метра. Оренда теж не стоїть на місці, змушуючи споживачів безперервно шукати вигідні варіанти.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на квартири у Чернівцях.

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Скільки коштують квартири

Згідно з даними порталу ЛУН, на первинному ринку квадратний метр подорожчав до 43 000 грн (+7% за пів року). Вторинне 1-кімнатне житло коштує в середньому 48 000 доларів, за 2-кімнатну нерухомість треба заплатити орієнтовно 65 900 доларів (+3% за 6 місяців), 3-кімнатна квартира обійдеться у 85 000 доларів.

  

Дороге місто — що відбувається з цінами на квартири у Чернівцях - фото 1
Вартість квартир на вторинному ринку в Чернівцях. Фото: скриншот/ЛУН

Оренда також подорожчала. Станом на січень 2025 року зняти 1-кімнатний об’єкт можна за 11 100 грн у середньому. Щоб поселитися у 2-кімнатному житлі, необхідно щомісяця платити 14 800 грн, а 3-кімнатна квартира коштуватиме чернівчанам 16 900 грн у середньому. Для порівняння, ще пів року тому ціни перебували на рівні 9 300 і 13 000 грн відповідно.

 

Дороге місто — що відбувається з цінами на квартири у Чернівцях - фото 2
Вартість оренди квартир у Чернівцях. Фото: скриншот/ЛУН

До прикладу, оренда невеликої студії на 9 поверсі з сучасним ремонтом і новою технікою обійдеться у 500 доларів на місяць. А квартиру загальною площею 72 квадратних метри на вторинному ринку зі старими меблями можна зняти за 8 500 грн. Тож варто зважати на облаштування житла і розташування, це дуже сильно впливає на вартість оренди.

 

Дороге місто — що відбувається з цінами на квартири у Чернівцях - фото 3
Оренда житла у Чернівцяї. Фото: скриншот/OLX

На ціни впливає не лише безпекова ситуація та віддаленість від зони активних бойових дій, а також велика кількість внутрішніх переселенців. Плюс Чернівці завжди були туристичним містом, у яке з’їжджалися з усієї України. Повномасштабна війна зменшила потік туристів, але не зруйнувала повністю цю сферу. Тож власники формують вартість житла з огляду на затребуваність і попит.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, середні ціни на однокімнатні квартири в Києві почали знижуватися з жовтня 2024 року. Тоді на первинному ринку житло від забудовника коштувало 53 5000 грн. А станом на січень вартість квадратного метра опустилася до 52 900 грн, за даними платформи нерухомості ЛУН.

Також ми писали, що в Україні планомірно дорожчає оренда житла. Закарпатська область у лідерах, середня вартість оренди квартир там становить 11 769 грн. На другому місці перебуває Львівська область, а замикає трійку Рівненщина.

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